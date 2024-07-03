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В России запрещают никаб. А разрешена ли в спорте мусульманская одежда?

В России могут запретить ношение никаба
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Болельщицы в никабах на стадионе.
Фото Global Look Press
Иногда в хиджабах приходится выступать даже сборной России.

В среду муфтият Дагестана официально запретил носить женскую одежду никаб, добавив, что ограничение временное. Параллельно никаб могут запретить на законодательном уровне по всей России. На данный момент он уже запрещен в некоторых мусульманских постсоветских республиках.

Запрет никаба поднимает наболевший вопрос о границе свободы вероисповедания и светском характере государства, начиная со сферы образования и заканчивая общественными местами. Спорт — не исключение. Истории с никабами для него редкость, а вот вокруг хиджаба регулярно случаются дискуссии.

Что такое никаб?

Прежде всего, давайте разберемся, что есть что.

Никаб — традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.

Хиджаб в исламской традиции обозначает любую женскую одежду, отвечающую требованиям шариата, но на Западе хиджабом скорее называют женский головной платок, закрывающий волосы и шею, но оставляющий открытым лицо.

Диаба Конате не&nbsp;выступит за&nbsp;сборную на&nbsp;Олимпиаде из-за запрета играть в&nbsp;хиджабе. Франция не взяла спортсменку на Олимпиаду из-за хиджаба. Это считают религиозной дискриминацией

Есть еще паранджа и бурка — они похожи, но бурка всегда черного цвета. Это покрывало, закрывающее тело с головой, с прорезью для глаз, затянутой сеткой.

Никаб хотят запретить по соображениям безопасности — он препятствует идентификации личности и не всегда позволяет даже определить, мужчина перед вами или женщина. А в Дагестане на прошлой неделе произошел крупный теракт, что, по мнению силовых ведомств, требует ограничений. К запрету призывал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, депутаты Госдумы и Министерство по национальной политике и делам религии.

Болельщица в никабе (слева) на матче ЧМ-2022 в Катаре.
Фото Global Look Press

В спорте обманывали с помощью никаба

Применительно к спорту споры о мусульманской одежде вспыхивают по поводу платков, но как минимум однажды в шахматах была зафиксирована попытка пранка с помощью никаба. На международный турнир Nairobi Chess Open в Кении в женском разряде заявилась некая Милисент Авур. О дальнейших событиях рассказали организаторы:

— Мы ожидали услышать мусульманское имя. Это было немного странно, но возможно, что есть люди с христианскими именами, которые являются мусульманами. Арбитры заметили еще кое-что — после игр этот человек исчезает и возвращается только за несколько минут до начала следующей партии. Кто-то также заметил, что плечи у него скорее мужские, чем женские... Даже резиновые туфли, которые он носил, были скорее мужские.

Мужчина в&nbsp;никабе обманул организаторов турнира. Шахматный турнир в Кении обернулся скандалом. Под женским хиджабом прятался мужчина

Во-вторых, он победил очень опытную шахматистку, которая шесть раз выступала за Кению на Всемирной шахматной олимпиаде. После этой игры арбитры отвели его в сторону, и одна из женщин-арбитров пошла с ним в туалет, где его попросили снять одежду с голов. Когда он пришел туда, он сразу же признался, что он мужчина. Его сняли, результаты пересчитали. Обманщик сказал, что решился на это из-за финансовых проблем, ведь среди мужчин у него бы не было ни шанса, — в шоке делился генеральный секретарь кенийской федерации Джон Мукаби.

Никаб также применяли шведские футбольные фанаты после введения запрета на закрытие лица на трибунах. А девушка из Иордании Алам Мохаммед стала миллионником в TikTok после видео, в которых учит женщин-мусульманок фитнесу и воркауту в никабе. Спортивные хиджабы и вовсе выпускают мировые бренды, дешевые модели стоят в районе 4-6 тысяч рублей.

Россиянкам тоже приходится надевать мусульманскую одежду

Особенно остро вопрос хиджабов и мусульманской одежды обсуждается в преддверии Олимпиады. Так, несколько лет назад Францию даже обязали в ООН исправить свое решение о штрафах за ношение никаба в общественном месте женщинам. Однако не очень известно о том, чтобы французы это решение выполнили.

Более того — во Франции даже исключали из команд за ношение хиджаба, так как он также запрещен. Один из последних примеров — судья не начинал матч национального чемпионата по баскетболу, пока не убедился, что Салимата Силля останется на скамейке.

А на Олимпиаде сложится поистине уникальная ситуация — запрещено носить хиджаб только представителям французской сборной в связи с законом, а МОК после консультаций на своих объектах спортсменам со всего мира платки разрешил.

Приходилось в них выступать и россиянкам — и не раз. В 2016 году в Иране играли наши мини-футболистки. Тогда наши футболистки говорили, что «чувствовали себя не особо комфортно, но ничего сложного в этом одеянии нет — длинные бриджи, футболка с рукавом и платочек на голову». Иранская сторона была против участия россиянок в матче в обычной спортивной форме — тогда пришлось бы отменить трансляцию и убрать всех зрителей из зала. Выступали в них и наши тяжелоатлетки — также в Тегеране.

Игроки женской сборной России по мини-футболу на матче в Иране.
Фото Ассоциация мини-футбола России

Некоторым иранским спортсменкам, в свою очередь, приходилось воздержаться от возвращения на родину из-за снятия хиджаба на соревнованиях. Иранская скалолазка Эльназ Рекаби выступила за рубежом без хиджаба, но избежала наказания, так как извинилась в соцсетях и правонарушение (по иранским законам) произошло непреднамеренно.

И в обратную сторону — в прошлом году на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге иранскую дзюдоистку Сабзкар Марзи дисквалифицировали из-за отказа снять хиджаб. Она в итоге не провела ни схватки, но стала бронзовой медалисткой. Хиджаб в дзюдо запрещен из-за риска удушения. А выиграла Элис Старцева — та самая, которую допустили до Олимпиады, но Федерация дзюдо России решила не отправлять в знак протеста против отстранения большей части команды. Хотя на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году дзюдоистка из Саудовской Аравии Войдан Шакеркани уже смогла договориться о выходе на татами в хиджабе, потому что он был особой конструкции.

Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы. Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы на Олимпиаде. Пострадают ли иностранки?

Кажется, конкретного решения проблемы с мусульманской одежды в спорте так и не нашли. Вне спорта — очевидный тренд на запреты, но встречают их неоднозначно.

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