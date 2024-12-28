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Тимму похоронили в Риге без участия Седоковой. В прошлом баскетболиста спасал шаман из Майами

В Риге состоялась церемония прощания с баскетболистом Янисом Тиммой
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Баскетболист Янис Тимма
Янис Тимма похоронен в Риге.
Фото Getty Images
Гибель звезды спорта продолжает будоражить умы болельщиков.

В пятницу в Риге состоялось прощание с бывшим баскетболистом Янисом Тиммой. 32-летнего спортсмена провожали в последний путь его близкие, первая жена Сана Оша и группа известных латвийских игроков — Янис Стрелниекс, Янис Блумас, Каспарас Камбала, Дайрис Бертанис, Каспарас Берзинис и Кристапас Яниченокс. Российской экс-супруги Тиммы — певицы Анны Седоковой — на похоронах не было. Латвийские родственники негативно относятся к поп-диве и предпочли всем миром собирать деньги на доставку тела из Москвы, а не брать их у женщины, которую считают виновной в плачевном финансовом состоянии некогда успешного атлета. Сама Анна после самоубийства Тиммы попала в больницу и утверждает, что не была причиной рокового решения бывшего мужа.

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Как легко потерять все

Напомню, что Тимма скончался в ночь на 17 декабря в Москве, куда приехал, чтобы оформить развод с Седоковой. Накануне он безуспешно пытался попасть на день рождения Анны и оставил на телефоне посмертное сообщение с просьбой связаться с бывшей супругой. Баскетболист тяжело переживал разрыв с певицей, с которой расписался в 2020 году и воспитывал ее младшего сына Гектора. Ради восстановления отношений Янис прервал карьеру в Европе и присоединился к команде «Аликсон» в медиалиге по баскетболу 3х3 (ее руководителем является Седокова). Российский зигзаг в карьере игрока сборной Латвии был крайне негативно воспринят в Риге, поскольку в стране в отношении Москвы действуют жесткие санкции, в том числе в сфере спорта.

Баскетболист Янис Тимма
Фото Global Look Press

Прошлым летом Тимма надевал майку сборной Латвии в отборочном турнире к Олимпиаде-2024, но играл мало, а команда не сумела отобраться в Париж. Всего 32-летний нападающий провел за сборную 56 матчей и оставил о себе добрую память среди коллег. Траурные церемонии после его гибели прошли в Евролиге и Единой лиге ВТБ, где Янис на пике карьеры выступал за питерский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Прошлый сезон Тимма завершил в чемпионате Испании, где защищал цвета «Обрадойро». Однако кризис в карьере некогда талантливого баскетболиста был налицо, и его доходы в последнее время не позволяли выплачивать алименты на сына от первого брака. Telegram-канал Mash уверяет, что Янис незадолго до гибели взял в долг у Седоковой миллион рублей для погашения долгов по алиментам.

«Была невыплата алиментов в течение двух лет и много других вещей, — рассказала в соцсетях первая жена погибшего Сана Оша. — Человека унижают, что он брал деньги в долг... Я не знаю, как и что там было, но я помню, что человек был миллионером, когда он развелся и подписал с российским клубом контракт на огромную сумму... В каком направлении были потрачены эти деньги? Откуда у человека такое финансовое положение, что через три года он уже не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и проводит последние дни своей жизни в каком-то мотеле? Я думаю, что это пища для размышлений для многих мужчин... Открыть им глаза на то, как легко потерять все».

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Буду любить тебя вечно

После смерти бывшего мужа Седокова попала в больницу с нервным срывом и решила приостановить концертную деятельность. «У меня пока не получается жить как раньше, — объяснила певица. — Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью... Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе».

«Яниса довели до самоубийства, — выдвинул публичные обвинения друг баскетболиста и блогер Марк Пугачев — Самое обидное, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Я уверен, если бы все их переписки прочитала прокуратура, там статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом, и все удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется. А если типа и найдется, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда остается одна».

Баскетболист Янис Тимма
Фото Global Look Press

Telegram-канал Mash утверждает, что баскетболист был одержим Анной, хотел общаться только с ней. Тимма оборвал связи с друзьями и после развода впал в депрессию. Минимум три раза Янис пытался убить себя — его спасал некий шаман-индеец из Майами, с которым он познакомился во время тщетной попытки закрепиться в американской Джи-лиге. Но в ночь на 17 декабря Тимма почему-то решил не звонить своему спасителю. Незадолго до смерти Яниса его латвийская экс-супруга продала недвижимость баскетболиста в Риге в счет погашения долгов по алиментам. Единственный родной сын Тиммы — шестилетний Кристан — не был замечен на похоронах, поскольку его мать не хочет травмировать ребенка. О нежелании сообщать своему сыну Гектору о смерти Яниса также говорила Анна Седокова.

Баскетбол
Янис Тимма
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