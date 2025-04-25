«Мы не просто родные»: история любви Яны Сизиковой и Михаила Кулагина

В российском спорте на одну семью стало больше.

Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились в апреле. Пара начала встречаться немногим более года назад и не скрывала свои романтические отношения.

С кем ранее встречались?

Яна Сизикова была замужем за тренером Александром Куниным, с которым несколько лет состояла в отношениях. Влюбленные поженились 29 июля 2021 года. Однако семейное счастье было недолгим. Вскоре молодые люди подали на развод. Что стало причиной распада семьи — неизвестно.

Михаил Кулагин ранее встречался с гимнасткой Яной Кудрявцевой. Тогда атакующий защитник выступал за московский ЦСКА, и серебряная призерка Олимпийских игр в майке армейцев поддерживала возлюбленного на трибунах. Влюбленные регулярно публиковали совместные фото в социальных сетях. Однако Кулагин изменил Кудрявцевой, это послужило причиной их расставания.

Михаил Кулагин и Яна Сизикова. Фото соцсети

История любви Сизиковой и Кулагина

Яна Сизикова и Михаил Кулагин начали встречаться в феврале 2024 года. Свой роман пара не стала скрывать от общественности. Уже в марте они начали публиковать совместные фото. Затем теннисистка выложила совместные снимки с баскетболистом под песню рэпера Басты «Любовь без памяти», тем самым подчеркнув серьезность отношений.

4 августа 2024-го Яна трогательно поздравила своего возлюбленного с днем рождения.

«Оставайся таким же добрым, сильным и целеустремленным. И терпеливым! Ведь первым делом я буду жаловаться именно тебе», — написала девушка в соцсетях.

Баскетболист старается летать на турниры своей избранницы, чтобы быть рядом. Так, в 2024-м Михаил отправился с Сизиковой на турнир WTA-250 в Рабат. Поддержка возлюбленного помогла Яне завоевать титул в парном разряде с Ириной Хромачевой. После победы в финале пара осмотрела достопримечательности, погуляла по городу и проводила закат в порту.

Затем влюбленные появились вместе на турнире WTA-250 в Палермо. И снова баскетболист принес удачу российской теннисистке. Сизикова вместе с Александрой Пановой взяла титул в Италии. После финала Яна написала пост с благодарностями, в котором призналась в любви Кулагину. Через несколько недель спортсменка при поддержке избранника вышла вместе с Пановой в финал WTA-250 в Яссах-2025, но проиграла титул россиянке Ирине Хромачевой и Анне Данилиной из Казахстана.

Со стартом баскетбольного сезона Кулагин все реже сопровождает теннисистку. Однако Яну иногда можно увидеть на трибунах Дворца спорта в Самаре. Девушка рисует плакаты в поддержку возлюбленного.

Карьера Кулагина после романа с теннисисткой также пошла в гору. 1 февраля 2025-го Михаил провел свой лучший матч в карьере. Это было в игре против «Пармы». Атакующий защитник «Самары» набрал 32 очка. Данное достижение позволило ему стать 13-м россиянином в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось набрать 30+ очков в одной игре. Также Кулагин реализовал восемь трехочковых, что стало его личным рекордом, а также повторением лучшего результата сезона лиги.

14 февраля 2025-го Яна и Михаил отметили первую годовщину своих отношений. Теннисистка выложила трогательный ролик из совместных снимков и видео, подписав «Мы не просто родные» и сопроводив эмодзи в виде знака бесконечности и сердечка.

В свободное время пара вместе путешествует, ходит на концерты, выставки и встречается с друзьями. Также Михаил стал играть в теннис. Его начинаниями регулярно делится Яна. Спортсменка публикует видео с совместных тренировок.

«Пусть у тебя все получается, а я тебе в этом помогу», — подписала ролик с тренировки Михаила Сизикова.

Михаил Кулагин и Яна Сизикова. Фото соцсети

Предложение и свадьба Сизиковой и Кулагина

21 апреля 2025 года Яна Сизикова и Михаил Кулагин обручились. Счастливой новостью поделилась с подписчиками теннисистка. Девушка выложила фото с обручальным кольцом на безымянном пальце на фоне Волги. Обладательница восьми титулов WTA подписала снимок короткой фразой «Ну, в общем, да».

Жениха и невесту в комментариях поздравили теннисистки Динара Сафина, Екатерина Александрова, Ирина Хромачева, Надежда Гуськова, Анна Данилина, Виталия Дьяченко и баскетболист Антон Карданахишвили.

Как и где живут Сизикова и Кулагин

Российский баскетболист Михаил Кулагин выступает за «Самару» с 2023 года. В город на Волге перебралась и Яна Сизикова. Также пара много времени проводит в Москве, откуда оба родом.