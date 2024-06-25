«Он очень много значит для меня». Словенско-сербская история любви Облака и Данилович

Красивая лавстори в современном спорте.

В 2023 году в спорте появилась новая красивая пара — вратарь сборной Словении Ян Облак и сербская теннисистка Ольга Данилович. Молодые люди подтвердили свои отношения и теперь открыто поддерживают друг друга на турнирах. Правда, на чемпионате Европы-2024 возлюбленной футболиста нет — она пытается пробиться на Уимблдон через квалификацию. Интересный момент: Словения и Сербия попали в одну группу Евро-2024. Теннисистке точно было сложно смотреть матч второго тура, а итоговая ничья после позднего гола в ворота любимого ее вряд ли порадовала.

Ян Облак и Ольга Данилович. Фото Соцсети

Спортивные достижения Облака и Данилович

Ян Облак — вратарь сборной Словении и мадридского «Атлетико». Профессиональную карьеру начал на родине в «Олимпии». В сезоне-2013/14 он собрал все национальные титулы с «Бенфикой» (чемпионат, Кубок Португалии и Кубок лиги) и ушел на повышение. С 2014 года Облак выступает за «Атлетико», с которым добился наибольших успехов. Ян — чемпион ла лиги и обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, финалист Лиги чемпионов. К тому же голкипер собрал немало индивидуальных призов лучшему в своему амплуа в испанской лиге, а в Словении его пять раз называли футболистом года (2015, 2016, 2017, 2018, 2020). Его старшая сестра Тея — игрок баскетбольной сборной Словении.

Ольга Данилович — дочь серебряного призера Олимпийских игр и четырехкратного чемпиона Европы по баскетболу Предрага Даниловича. Сербская теннисистка пока не может похвастаться выдающимися результатами в туре. На ее счету три титула на турнирах WTA (один из которых в одиночном разряде, две — в парном). Единственный личный трофей она завоевала в 2018 году в России — на турнире Moscow River Cup. Тогда в финале Данилович в трех сетах обыграла Анастасию Потапову. Победа позволила Ольге стать первым «лаки-лузером» среди женщин в XXI веке, которая завоевала титул на турнире WTA в одиночном разряде после поражения в финале квалификации. На тот момент Данилович занимала лишь 187-е место в мировом рейтинге.

«Я уступила в квалификации и сильно расстроилась. Мы гуляли с мамой по Красной площади, когда мне позвонил тренер с радостной новостью, что организаторы решили дать мне еще один шанс. Кстати, я только недавно узнала корты, на которых мы проводим матчи. Как только я приехала в Москву и увидела корты, они мне показались знакомыми. Но лишь с подсказки мамы я поняла, что два года назад выиграла здесь чемпионат Европы», — рассказывала Данилович, которая на юниорском уровне взяла три турнира «Большого шлема» в парном разряде.

Ольга является лучшей теннисисткой Сербии (наивысшее место в личном рейтинге — 93-е, в июне 2023 года). В миксте она играла в паре с легендарным соотчестественником Новаком Джоковичем на турнире United Cup. Про выступление в паре с Ноле на Олимпиаде-2024 в Париже вопрос пока открытый.

Ян Облак и Ольга Данилович. Фото Соцсети

История знакомства Облака и Данилович

Данилович младше Облака на восемь лет, однако пару этот факт не смущает. При каких обстоятельствах познакомились спортсмены, точно неизвестно. Однако влюбленные начали встречаться в начале 2023 годуа

Впервые Ян и Ольга официально заявили о своих отношениях под Новый год — в католическое Рождество, которое отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Молодые люди в своих соцсетях выставили совместные фото с отдыха. Спортсмены проводили зимние каникулы на горнолыжном курорте в Словении. Далилович оставила подпись к снимку — «Мой любимый человек», сопроводив эмодзи в виде белого сердца.

Подписчики сразу стали поздравлять пару. «То, что любит Облак, любим и мы», «Самая красивая пара», «Долгих лет вместе», — писали подписчики в комментариях. Однако нашлись и те, кто отреагировал негативно. «Прощай, карьера», — заявил один из пользователей.

Однако у Ольги дела в туре явно не пошли хуже. Балансируя на границе топ-100 рейтинга, теннисистка как раз поднималась на рекордное для себя 93-е место. У Яна в «Атлетико» также все хорошо. Основной вратарь мадридцев в мае 2023-го провел 390-й матч за «матрасников» и по их числу стал рекордсменом клуба среди легионеров. В сентябре 2023-го голкипер сыграл 300-й матч в чемпионате Испании, став седьмым игроком «индейцев» и пятым иностранцем в ла лиге, добравшимся до этой отметки.

Данилович часто благодарит своего избранника за поддержку. И отмечает, как их любовь положительно влияет на ее игру. «Он очень много значит для меня», — утверждает теннисистка.

Если у Ольги есть свободное время, то она посещает матчи своего возлюбленного. Ее можно увидеть на трибунах «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, домашнего стадиона «Атлетико». Когда футбольный сезон заканчивается, голкипер старается следовать за избранницей. Например, вратарь сборной Словении был замечен на «Ролан Гаррос» в 2023-м и в 2024-м. Из Парижа в этом году футболист отправился на сборы национальной команды в преддверии Евро.

Спортсмены наслаждаются обществом друг друга и строят свои карьеры. Свадьбы и рождения детей в ближайших планах Ольги и Яна нет. Зато молодые люди завели двух собак породы доберман и такса. Фотографии их питомцев часто появляются в соцсетях спортсменов, чего нельзя сказать об их совместных снимках. Облак и Данилович редко радуют поклонников общими кадрами.

Ян Облак и Ольга Данилович. Фото Соцсети

Как и где живут Облак и Данилович

Спортсмены проживают в Мадриде. Облак давно обосновался в столице Испании, здесь же тренируется Данилович. В их роскошном особняке оборудован спортзал, где оба часто занимаются. Как правило, отпуск они проводят в андалузской Марбелье.

Не исключено, что вскоре их ждет переезд или испытание расстояниями. В мае 2024 года зарубежные СМИ писали, что «Атлетико» планирует продать своего вратаря, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Словенским голкипером интересуется лондонский «Челси». Если словенец отправится в Англию, по всей видимости, паре придется жить на две страны.