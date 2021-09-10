Владимир Путин: «Результат наших олимпийцев в Токио в целом удовлетворительный»

Президент России — о судействе в художественной гимнастике, выступлении без флага и отмене лимита на легионеров в футболе.

Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. На заседании в присутствии руководителей отечественного спорта обсуждались итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Кроме того, глава государства выразил свое мнение по некоторым проблемам, которые сейчас активно обсуждаются в нашем спортивном сообществе. «СЭ» выбрал наиболее яркие цитаты Президента РФ с этого совещания.

Об итогах Токио-2020 для нашей сборной

Поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российские олимпийскую и паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением [в Токио]. Обязательно встретимся с победителями и призерами в самое ближайшее время. Буду рад лично поздравить и поблагодарить их.

Конечно, в целом результат удовлетворительный. Из Токио наши атлеты привезли на 15 медалей больше, чем из Рио. Тем не менее есть и вопросы, которые требуют нашего особого внимания, самого внимательного рассмотрения. Есть некоторые виды спорта, по которым впервые наши спортсмены, наши атлеты не смогли получить олимпийские медали. Есть и такие виды, где без медали остались уже во второй раз, а по семи видам спорта наши спортсмены вообще не прошли отбор на Олимпийские игры.

Среди них есть такие экзотические для нашей страны виды, как бейсбол, даже гольф, хоть им сейчас больше и больше народу занимается. Тем не менее, скажем, по классическому баскетболу ни женская, ни мужская команда не попали на турнир. [В баскетболе наши] клубы играют интересно, красиво, показывают очень хорошие результаты. Но надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами и зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет.

Об отмене лимита на легионеров в футболе

Вот футбол: я слышал в последнее время — давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно, вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут.

О судьях на турнире по художественной гимнастике в Токио

Мы все болели за наших девочек и сочувствуем тому, что произошло. Надо добиваться справедливого судейства. Это касается не только художественной гимнастики. Надо отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения.

Возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас (имеется в виду россиянка Наталья Кузьмина, главный судья по художественной гимнастике на ОИ-2020 и председатель технического комитета Международной федерации гимнастики. — Прим. «СЭ»), если под его руководством мы сталкиваемся с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения. Когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична.

О возвращении сборным России гимна и флага

Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять. К январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров. Прошу министра спорта доложить о взаимодействии с Международным антидопинговым агентством по вопросу восстановления статуса РУСАДА, а также о том, что конкретно сделано для восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций.

О предстоящих реформах в системе управления спортом

Безусловно, наши спортсмены — молодцы. И чтобы они уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства. Нужны новые, современные решения на всех уровнях — от детских секций и клубов до национальных сборных. Спорт, как и все сферы нашей жизни, сегодня динамично развивается. Уже есть поручения принять меры по совершенствованию системы управления спортом высших достижений. Знаю, что правительство сейчас этими вопросами как раз вплотную занимается. Нужно максимально быстро провести соответствующую работу.

О создании федерального тренировочного центра на Дальнем Востоке

Важно серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта. Надо использовать уникальное географическое положение России, нашу огромную территорию, которая охватывает большинство климатических поясов. У нас есть и равнины, и горы, все виды водных массивов, и это означает естественное преимущество. К соревнованиям в любой точке земного шара наши атлеты могут готовиться, проходить сборы в России, что называется, в родных стенах — а они, как известно, помогают. Предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки.

Об олимпийских перспективах самбо

Государство поддержит инициативы создания объектов для новых олимпийских видов спорта. И здесь отмечу своевременность строительства в московских Лужниках уникального Дворца единоборств, где скоро откроются международные центры бокса и самбо. Международная федерация самбо, кстати, недавно признана МОК на постоянной основе. И это не только системный импульс для развития этого вида спорта — напомню, что это наш национальный вид спорта, — это признание его во всем мире, но и прямой путь к включению самбо в программы будущих Олимпийских игр.

О программе обучения детей плаванию

Хотел бы поблагодарить Фонд поддержки олимпийцев России за многолетний весомый вклад в развитие спорта высших достижений. Уверен, деятельность Фонда будет набирать обороты, прежде всего — по новым видам олимпийских программ. Здесь, конечно, важен хорошо подготовленный резерв. Но более значима для будущего страны, здоровья нации, качества жизни людей широкая доступность массового спорта, конечно, начиная с самого раннего возраста.

В советские годы бассейны рассматривали чуть ли не как какую-то роскошь. Но плавание — это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию начнем со следующего, 2022 года, причем и на федеральном, и на региональном уровне.

О деньгах на развитие спорта

Обращаю внимание глав субъектов Федерации: к 2024 году необходимо довести уровень бюджетного финансирования спорта до не менее чем 2 процентов в общем объеме расходов. А идти эти средства должны преимущественно на массовый спорт — на это нужно обратить первостепенное внимание, этому нужно придать особое значение. Механизм его развития и поддержки на всех уровнях нужно дополнительно проработать. Рассчитываю, что правительство в этом регионам, конечно, подставит плечо, поможет.

Также сосредоточиться нужно на привлечении внебюджетных источников, в частности определить порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов, которые мы запланировали направить на детско-юношеский спорт. Все законодательные решения приняты.

По материалам kremlin.ru, ТАСС, РИА Новости