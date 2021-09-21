Валуев, Роднина и Шипулин остаются в Госдуме. Первые итоги выборов для спортсменов

Представительство звезд спорта в высшей законодательной власти страны остается очень солидным

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила подсчет голосов на выборах в Государственную думу по одномандатным округам и по партийным спискам. В обоих случаях победила «Единая Россия». Но если имена 225 депутатов от партий станут известны только к концу недели (там очень сложная схема с федеральными и региональными кандидатами), то с 225 «одномандатниками» все ясно уже сейчас. И среди них, как всегда в последние годы, много звездных ветеранов нашего спорта. Кто же из них получил право работать в Думе до 2025 года?

Николай Валуев, профессиональный бокс, «Единая Россия», 48 лет

Впервые был выбран в Госдуму в 2011 году — тогда ради него в парламенте срочно пришлось искать большое кресло, так как на стандартные сиденья 213-сантиметровый гигант не помещался. Сначала Валуев представлял в ГД РФ Кузбасс, затем избирался по региональному партийному списку (Брянская область, Смоленская область, Калужская область, Тульская область), а теперь получил 62,5% голосов по одномандатному округу в Брянской области (округ 77). В соседнем брянском округе (№ 78) баллотировался известный боец ММА Виталий Минаков («Справедливая России»), но он занял третье место из трех возможных (12,28%).

Ирина Роднина, фигурное катание, «Единая Россия», 72 года

Трехкратная олимпийская чемпионка работает в Госдуме с 2007 года. Первые два своих созыва представляла Омскую область, а в 2016-м избиралась от Дмитровского района Московской области. Сейчас в Дмитровском районе ее поддержали 40,89% избирателей, что гарантировало знаменитой фигуристке и очень активному депутату первое место.

Светлана Журова, конькобежный спорт, «Единая Россия», 49 лет

Сразу после завершения карьеры (о которой, в частности, рассказывается в художественном фильме «Чемпионы») в 2007 году была избрана в Госдуму по партийному списку. В 2011-м покинула нижнюю палату парламента и стала сенатором — представителем правительства Кировской области в Совете Федерации. В 2013-м вернулась в Госдуму на вакантное место «Единой России». В 2016-м переизбралась по региональному партийному списку (Ленинградская область, Республика Карелия, Мурманская область), а сейчас впервые выиграла выборы как «одномандатница» — получила 43,2% голосов во Всеволожском районе Ленинградской области. А вот другая представительница «Единой России» и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова заняла только второе место в Юго-Восточном округе Санкт-Петербурга (21,38%.)

Владислав Третьяк, хоккей, «Единая Россия», 69 лет

Впервые избрался в Госдуму еще в 2003-м — он самый опытный из бывших спортсменов в нынешнем депутатском корпусе. В первый раз победил в Саратовском одномандатном округе как независимый кандидат, но пользовался поддержкой «Единой России» и затем вошел в ее фракцию. В 2016-м, как и сейчас, избирался от Радищевского одномандатного избирательного округ (Ульяновская область). Нынешний результат Третьяка — 47,84% голосов.

Вячеслав Фетисов, хоккей, «Единая Россия», 63 года

Бывший капитан сборной СССР и глава Госкомспорта в 2008-2016 годах был членом Совета Федерации от Законодательного собрания Приморского края. В 2016-м впервые избрался депутатом Госдумы от Подольского одномандатного округа (Московская область). Сейчас в том же округе за Фетисова проголосовало 43,11% избирателей, что позволило легендарному хоккеисту продлить свой депутатский мандат.

Антон Шипулин, биатлон, «Единая Россия», 34 года

Стал депутатом в 2019-м, победив на дополнительных выборах по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области в борьбе за вакантное место. В 2020-м Шипулин лишился титула олимпийского чемпиона (из-за допинговых проблем своего напарника по сочинской эстафете Евгения Устюгова), но это не повлияло на его политическую карьеру. Антон переизбрался в том же Серове и сейчас, получив 40,63% голосов.

Сергей Чепиков, биатлон, «Единая Россия», 54 года

В 2011 году стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области, а в 2016-м избран депутатом Госдумы от Березовского избирательного округа (Свердловская область). В том же округе победил и сейчас (33,97% голосов), несмотря на крайне низкую активность в прошлом созыве (всего три законопроекта). А вот другой бывший биатлонист Владимир Драчев на этот раз выдвигаться в парламент не стал. Хотя еще совсем недавно оставил пост главы Союза биатлонистов России ради того, чтобы больше времени посвятить депутатской работе.

Артур Таймазов, вольная борьба, «Единая Россия», 42 года

Во время спортивной карьеры выступал за сборную Узбекистана, но сохранил российское гражданство, и в 2016 году впервые выиграл выборы по Северо-Осетинскому одномандатному округу. В 2017-м лишился одного из своих олимпийских титулов по результатам перепроверки старых допинг-проб. Но это не отразилось на его политическом рейтинге — сейчас Таймазов одержал самую убедительную победу из всех спортсменов. В том же Северо-Осетинском округе он набрал 76% голосов. Одним из соперников Таймазова был экс-чемпион мира по армрестлингу Казбек Золоев. А вот двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Шишкин занял в Туле только четвертое место (5,73%).

Вячеслав Дамдинцурунов, тайский бокс, «Единая Россия», 43 года

Чемпион России по тайскому боксу и бурятский министр спорта выиграл выборы в своей республике с результатом 37,43%. Для бывшего бойца, тренера и промоутера это первое избрание в Госдуму. Впрочем, Дамдинцурунова сложно причислить к бывшим звездам спорта. Среди спортивных функционеров компанию ему составит министр спорта Московской области Роман Терюшков («Единая Россия») и глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Последний является депутатом с 2007 года и наверняка будет переизбран по федеральному партийному списку ЛДПР.

Сергей Бурлаков, паралимпийский спорт, «Единая Россия», 50 лет

Семикратный обладатель титула Ironman с 41% голосов выиграл в Таганрогском округе Ростовской области. Бурлаков — учредитель Федерация паракарате России, член Общественной палаты РФ и новое лицо в Госдуме. Другой активист паралимпийского движения — Михаил Терентьев, работающий депутатом с 2007 года, может попасть в новый созыв Госдумы по партийному списку «Единой России». Как и паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова (депутат ГД РФ с 2016 года), а также паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Татьяна Ильюченко.

Александр Аксененко, хоккей, «Справедливая Россия»

Еще одно новое лицо в Госдуме. Аксененко не был звездой хоккея уровня национальной сборной, но отыграл на топ-уровне 11 сезонов (в суперлиге и в КХЛ) и был чемпионом мира среди юниоров (U-18). В последнее время он был депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, а сейчас победил в Икситимском одномандатном округе (29,57%). А вот олимпийский чемпион по хоккею и представитель «Единой России» Андрей Коваленко выборы в Ярославской области проиграл (27,27%).

Партийные списки

По партийным спискам «Единой России» в новый созыв Госдумы таже могут попасть:

— Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (была депутатом ГД РФ в 2007-2011 годах);

— Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам (руководитель Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной страны);

— Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам (был депутатом ГД РФ с 2011 года);

— Наталья Ищенко, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (министр спорта Калининградской области);

— Тарас Хтей, олимпийский чемпион по волейболу (депутат Белгородской областной думы);

— Игорь Лавров, олимпийский чемпион по гандболу (бывший депутат Ставропольской городской думы и министр физической культуры и спорта Ставропольского края);

— Дмитрий Пирог, экс-чемпион мира по профессиональному боксу (депутат ГД РФ с 2017 года);

— Бату Хасиков, экс-чемпион мира по кикбоксингу (бывший сенатор и и. о. главы Республики Калмыкия);

— Сергей Гомоляко, бывший хоккеист (ныне — спортивный директор магнитогорского «Металлурга»);

— Мурат Хасанов, экс-чемпион мира по самбо (депутат ГД РФ с 2016 года);

— Виталий Уин, чемпион мира по самбо (почетный гражданин Республики Алтай).

В партийных списках «Справедливой России» хорошие шансы избраться имеют:

— Валерий Газзаев, бывший игрок сборной СССР по футболу и экс-тренер ФК ЦСКА (с 2016 года депутат ГД РФ);

— Николай Пархоменко, призер чемпионата СССР по борьбе (бывший глава Федерации тяжелой атлетики России)ю

Проигравшие

Призер Олимпиады дзюдоист Дмитрий Носов из КПРФ занял в Читинской области третье место по своему одномандатному округу, совсем немного проиграв своим конкурентам. Носов, который в прошлом был депутатом ГД РФ от ЛДПР, заявил, что не признает обнародованные результаты и будет требовать пересчета голосов. Впрочем, у Дмитрия еще есть надежда пройти по партийным списках. Партийные списки также могут выручить призера чемпионата мира по боксу Артема Чеботарева из «Справедливой России», проигравшего в Энгельсском одномандатном округе Саратовской области.

В одномандатных округах также не сумели избраться олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх («Партия пенсионеров», Северный округ Санкт-Петербурга), призер чемпионата России по борьбе Татьяна Самкова («Партия Роста», Барабинский округ Новосибирской области), гроссмейстер Игорь Глек («Зеленые», Кунцевский округ Москвы), а также чемпионка мира по боксу Нина Абросова («Родина», Восточный округ Санкт-Петербурга).

За бортом Госдумы оказались спортсмены из партийных списков партий, не преодолевших пятипроцентный барьер, — Денис Лукашов («Зеленые», кикбоксинг), Виталий Попов («Зеленые», футбол) и Науруз Темрезов («Гражданская платформа», борьба).

Из спортсменов — депутатов последнего созыва на этот раз также не выдвигался бывший бобслеист Алексей Воевода.