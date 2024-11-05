«Это битва добра со злом». Как повлияют на спорт итоги президентских выборов в США

Спортивные предпочтения кандидатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, а также особенности их политики в сфере спорта.

В ночь на 6 ноября станут известны предварительные результаты выборов президента США. От их окончательного исхода во многом зависит геополитическая повестка на ближайшие четыре года. Считается, что победа кандидата от демократической партии Камалы Харрис будет означать сохранение нынешних стратегических линий, а возвращение к власти республиканца Дональда Трампа может обернуться большими переменами.

На самом деле все, конечно, гораздо сложнее, и разворота самой мощной державы западного мира с «либерального» курса на «консервативные» рельсы не стоит ждать в любом случае. Однако в отношении спорта позиции двух претендентов на Белый дом действительно почти противоположны. Так что прогнозировать вектор развития ситуации в этой сфере достаточно легко.

Камала Харрис. Фото Global Look Press

Чего ждать от администрации Харрис?

О личных спортивных предпочтениях первой в истории женщины на посту вице-президента США до начала нынешней выборной кампании не было известно ровным счетом ничего. Однако Харрис пыталась конкурировать с Трампом в том числе за брутальный мужской электорат, и ей пришлось ради этого говорить в том числе и о спорте. В частности, выяснилось, что она вместе с мужем адвокатом из Лос-Анджелеса Дугласом Эмхоффом часто смотрит трансляции гонок «Формулы-1» и является фанаткой Льюиса Хэмилтона. Для США, где много своих сильных автогоночных чемпионатов, королевская серия — нетривиальный выбор. И, видимо, он сделан пиарщиками Камалы в пику сторонникам Трампа, который популярен среди фанатов серии Nascar.

В целом же очевидно, что звездных сторонников из мира спорта Харрис получила исключительно благодаря своей принадлежности к демократической партии. «Ослов» традиционно мощно поддерживают в НБА — в лиге, которая считается одним из главных оплотов афроамериканцев. Многие темнокожие в Штатах искренне считают Трампа расистом и даже фашистом. С некоторыми баскетболистами Дональд конфликтовал публично, так что нет ничего удивительного в том, что на стороне его соперницы выступают и Леброн Джеймс, и Стефен Карри, и Мэджик Джонсон, и многие другие великие игроки. И делают они это не потому, что фанатеют от Харрис, а потому, что ненавидят Трампа.

Свою поддержку демократической кандидатке высказали и темнокожая теннисистка, активистка BLM Коко Гауфф, и легенда женского тенниса Билли Джин Кинг, открытая лесбиянка и борец за права сообщества ЛГБТ (организация признана в России экстремистской).

Упомянутые политические направления — вотчина «либералов», и здесь все понятно. А вот почему против Трампа выступил республиканец, знаменитый актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер — загадка. Скорее всего, тут сыграли роль личные неприязненные отношения. «В случае избрания Дональда нас ждут еще четыре года дерьма без каких-либо результатов, которые делают нас более злыми, более разделенными и полными ненависти», — заявил экс-губернатор Калифорнии.

Арнольд Шварценеггер. Фото Global Look Press

Как бы то ни было, очевидно, что своих соображений о стратегии развития спорта у Харрис нет, и здесь будет продолжена работа администрации Джо Байдена. При нем спорт тоже не считался приоритетным направлением. И запомнился 46-й президент США разве что корректировкой Акта IX — федерального закона, запрещающего дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ. В свое время он использовался для защиты прав девушек в колледжах и университетах. Однако при Байдене приняты поправки, запрещающие ущемлять студентов также по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации. В результате учебные заведения вынуждены допускать до женских стартов фактически всех желающих, объявивших себя представителями женского пола.

Надо полагать, что в случае избрания Харрис поддержка наступления трансгендеров на женский спорт будет продолжена, несмотря на яростное сопротивление властей штатов, где руководят республиканцы. Также, видимо, зайдет на новый круг бодание Вашингтона со Всемирным антидопинговым агентством, которое теоретически может обернуться лишением США права на проведение Олимпиады-2034 в Солт-Лейк-Сити. Этот конфликт также затрагивает интересы МОК и грозит разрушением всей мировой системы допинг-контроля. Или переходом под крыло ВАДА американских профессиональных лиг и студенческой ассоциации NCAA. Вряд ли Харрис сейчас смотрит так далеко, но разгребать данный скандал Белому дому рано или поздно придется.

В целом глобальных перемен американскому (да и мировому) спорту приход к власти Харрис не принесет. Тема трансгендеров хоть и важна в цивилизационном плане, но будет тлеть еще очень долго. С МОК и ВАДА власти США будут разбираться после выборов главы олимпийского движения: они состоятся будущей весной, и американцы наверняка попытаются посадить в это кресло своего единомышленника. Для демократов самым приемлемым вариантом может стать британский русофоб Себастьян Коу. Ну, и нет сомнений, что Харрис и ее подручные продолжат оказывать давление на Россию в спортивно-культурной сфере через санкции, которые вводят подконтрольные западному блоку квазимеждународные структуры.

Дональд Трамп. Фото Global Look Press

Чего ждать от администрации Трампа?

В отличие от своей соперницы, у республиканского кандидата давние связи со спортом. В молодости он лично занимался бейсболом, американским футболом и соккером. Его первая жена — чешка Ивана Зельничкова — была горнолыжным инструктором и познакомилась с Дональдом во время Олимпиады-1972. В 1983 году Трамп купил команду по американскому футболу «Нью-Джерси Дженералс», которая выступала в футбольной лиге США. Данный проект просуществовал недолго, тем не менее политик до сих пор следит за этим видом спорта и в ходе нынешней выборной кампании посещал матч университетских команд Алабамы и Джорджии. Похожая ситуация с бейсболом: Трамп — давний болельщик «Нью-Йорк Янкиз».

В 2001-м Трамп инвестировал в ММА и помог раскрутиться братьям Фертитта и Дане Уайту, только что купившим промоушен UFC. Уайт до сих пор один из самых преданных сторонников Дональда в американском спорте. В 2007-м политик приобрел долю в промоушене Affliction Entertainment, главной звездой которого был россиянин Федор Емельяненко. Также Трамп давно дружит с владельцем WWE миллиардером Винсом Макмэном, принимал участие в шоу рестлинг-промоушена и снимался в подкасте легенды WWE Марка Гробовщика Кэлвея. В общем для любителей единоборств республиканский кандидат точно не чужой. А бойцы UFC Рашад Эванс, Фрэнки Эдгар и Генри Сехудо лично участвовали в предвыборных акциях, призывая американцев арабского происхождения голосовать за Трампа ради мира на Ближнем Востоке.

Давние связи у Дональда и с серией Nascar. Во время нынешней кампании он приводил патриотизм автогонщиков в пример и призывал назначать их на руководящие посты в американской армии. В Nascar сделала себе имя и одна из самых звездных сторонниц Трампа в мире спорта Даника Патрик. На одном из предвыборных митингов эта бывшая гонщица договорилась до того, что нынешние выборы президента США — это не противостояние республиканцев и демократов, не борьба политических идей, а битва добра со злом, света и тьмы. Где добро и свет, естественно, представляют сторонники Трампа. После таких заявлений смириться с возможным поражением трампистам будет крайне тяжело.

А еще Трамп является страстным игроком в гольф, в 2019 году тренировался с самим Тайгером Вудсом и владеет множеством полей, на которых проходят самые престижные соревнования профи.

Вообще Дональд неоднократно финансировал турниры по самым разным видам спорта — от велошоссе до тенниса, от бокса до фигурного катания — и посещал их в качестве зрителя. В общем, прошаренность этого кандидата в спортивной жизни очень велика, а пункт о защите женского спорта от трансгендеров — один из основных в его программе. В рекламном ролике Трампа демонстрируется изображение Иман Хелиф, боксера-интерсекса и чемпионки Олимпиады-2024 и говорится, что из-за демократов «мужчины получили возможность избивать женщин и выигрывать медали».

Этот подход отвечает консервативным ценностям и помогает привлечь феминисток, которые выступают категорически против появления на женских стартах бывших мужчин. Так что судьба скандального Акта IX в случае победы Трампа будет весьма определенной.

Но в целом в случае возвращения Дональда в Белый дом много ждать не стоит. Спорт в США не финансируется из госбюджета, и влияние президента страны на эту сферу весьма ограничено. Трамп уже правил на протяжении четырех лет и какой-то революции в американском спорте не произвел. Другой вопрос, что сейчас он обещает основное внимание уделять внутренним проблемам США (ограничению миграции, социальным аспектам, экономике и так далее). И это дает надежду, что американская дипломатия ослабит давление на международной арене, в том числе в спортивной сфере. И это будет, в частности, способствовать окончательному снятию санкций в отношении сборных России. Впрочем, представители США, увы, не единственные сторонники этих ограничений.

Конечно, в идеале хочется, чтобы политика по минимуму влияла на спорт и выборы президента США (и всех прочих стран) интересовали бы спортивное сообщество постольку-поскольку. Однако в современном мире до этого очень далеко, и сейчас многие возлагают на смену власти в Белом доме очень большие надежды. Вряд ли спортивные моменты здесь фигурируют в числе первоочередных, но так или иначе выбор между гольфистом Трампом и фанаткой автогонок Харрис затронет все сферы. Но понять, кто из них представлял добро, а кто — зло и корректно ли вообще рассуждать о политике в таких категориях, мы сможем не раньше чем через год. Что не отменяет чувства, что прямо сейчас мы является свидетелями исторических событий.