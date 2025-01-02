Отсидел за кражи из раздевалки, вернулся и стал рекордсменом мира. История бодибилдера Пиликова

Ему простили многое, и он стал чемпионом мира.

Первые успехи

Вячеслав Пиликов несколько лет назад был в числе главных звезд пауэрлифтинга и бодибилдинга России. Парень из Брянска в 2003 году перебрался в Санкт-Петербург, который открыл ему мир большого спорта. Вячеслав попал в клуб «Спортлайф», где всего за три недели подготовился к Кубку города. На турнире в категории до 95 килограммов он сенсационно стал вторым. До соревнований никто и не верил, что за такой короткий срок провинциальный парень сможет набрать оптимальную форму и достойно выступить.

Дальше он продолжит качаться, и уже через полгода после первого яркого выступления заявит о себе на чемпионате России. Пиликов обошел фаворита Дмитрия Голубочкина, но уступил Александру Федорову. Однако для начинающего спортсмена это был выдающийся результат. На турнире «Кубок атлантов», который проходил в Санкт-Петербурге, Вячеслав справился со звездами — Алексеем Шабуней, Дмитрием Поляковым и вновь Дмитрием Голубочкиным.

Почувствовав свою силу, Пиликов решил двигаться дальше. Начал еще больше качаться и набирать вес. Для этого он взял паузу в выступлениях, пропадая в спортзалах. В 2005 году он триумфально вернулся на первенстве Петербурга, став вторым. На чемпионате мира по бодибилдингу в Шанхае россиянин занял третье место в тяжелом весе. После этого турнира он получил широкую известность в мире железного спорта.

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Тюрьма

Триумф Пиликова был недолгим. Его коллеги и партнеры по качалке начали замечать, что из раздевалки пропадают ценные вещи: деньги, телефоны и популярные тогда музыкальные плееры. Многие отказывались верить, что это дело рук Вячеслава, но слишком много подозрений падало именно на него. Да и деньги ему были очень нужны, так как много средств уходило на тренировки, инвентарь, но еще больше — на спортивное питание. А он был еще и приезжим из провинции.

В один день директор спортивного клуба, где занимался Пиликов, установил скрытую камеру. На видеозапись попали моменты, как Вячеслав кусачками взламывает замки шкафчиков в раздевалке.

«Мы закупили специального оборудования на 1200 долларов и установили видеонаблюдение в раздевалках. В течение трех дней велось наблюдение за Пиликовым, которого мы уже подозревали. Больно странно он себя вел, засиживался в раздевалках по часу, по полтора, а в это время пропадали вещи и деньги. В итоге на пленку были зафиксированы три кражи, которые совершил Пиликов. Ни понять, ни простить этого я не могу. Красть, тем более у своих, а мы ведь помогали Славе готовиться к соревнованиям, бесплатно кормили и разрешали тренироваться, — это в голове не укладывается. Уверен, что в Питере Славе больше никто руки не подаст. Да и не только здесь», — рассказывал известный в прошлом спортсмен и директор клуба «Лидер плюс» Павел Ершов.

Так как убытки спортсменов оказались весомыми (зафиксированы более 20 краж), клуб обратился в полицию. В итоге звезду пауэрлифтинга посадили в тюрьму. В заключении Вячеславу было непросто. На этапе следствия он попал в изолятор «Кресты». Конечно, там он не мог полноценно заниматься спортом. О пауэрлифтинге пришлось забыть на несколько лет. И даже после выхода на свободу ему было стыдно возвращаться в спортзал и смотреть в глаза своим товарищам.

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Триумфальное возвращение

Пиликов очень любил спорт и продолжал грезить крупными турнирами и рекордами. В 2010 году он получил шанс от Владимир Дубинина, который помог ему вернуться. На Кубке Санкт-Петербурга Вячеслав занял предпоследнее место, но не сдался. Уже через год он набрал мышечную массу и стал весить 113 килограммов. Новая форма придала уверенности и сил спортсмену. Он стал первым на том же Кубке города, а также и на Кубке России. А дальше победы только прибавлялись.

Даже полученная тяжелейшая травма колена не заставила парня бросить спорт. Он продолжил выступать в пауэрлифтинге, бодибилдинге и армлифтинге, где установил несколько рекордов и одержал крупные победы.

Сейчас в его коллекции награды чемпиона Восточной Европы, серебряного призера Открытого чемпионата Европы, бронзового призера чемпионата мира по бодибилдингу в тяжелом весе, многократного призера Северо-Запада России по жиму лежа, серебряного призера в абсолютном первенстве международного турнира Skip Raw по пауэрлифтингу, многократного чемпиона России по армлифтингу и бронзового призера чемпионата мира по армлифтингу.

Жизненные трудности не сломали спортсмена, а его судьба стала отличным примером, что любой достоин шанса исправить прошлые ошибки и начать карьеру заново.