Горячая итальянская ведущая вышла замуж за Кариуса. Ей приписывали роман со Златаном
Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус женился на итальянской телеведущей DAZN Дилетте Леотте. Торжественная церемония прошла 22 июня на крохотном острове Вулькано в 25 километрах от Сицилии. На мероприятии присутствовало 160 гостей, включая дочь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Элеонору.
Леотта появилась на свадьбе в белом платье с длинной вуалью, на которой была вышита фраза: «Все, что я когда-либо хотела». Итальянка встречается с Кариусом с осени 2022 года. Молодожены посвятили свадьбу своей дочери Арии. В августе малышке исполнится год.
Итальянская телеведущая стримингового сервиса DAZN популярна не только на своей родине, но и во всем мире. Видеоролики с ней на YouTube собирают сотни тысяч просмотров, девушка рекламирует нижнее белье известного бренда Intimissimi, а также снимается в музыкальных клипах популярных исполнителей. Однако самой важной частью жизни Леотты является именно футбол.
Молодая мама освещает матчи серии А и Лиги чемпионов. Во время игр Леотта берет короткие комментарии у футболистов, а в выходные снимает интервью — в числе спикеров были Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Франческо Тотти, Криштиану Роналду и другие селебрити.
Леотта приобрела сумасшедшую популярность за последние несколько лет. В соцсетях у нее более 9 миллионов подписчиков. Многие коллеги по всему миру пытаются копировать ее образ милой девушки, которая сочетает это с отличным пониманием футбола. Иначе как бы она успевала успешно работать на ТВ, радио и записывать собственные подкасты?
Соцсети и медиа долго гадали, с кем встречается итальянка. Дошло до того, что после одной из рекламных съемок Дилетты Леотты со Златаном Ибрагимовичем папарацци всерьез заговорили об их романе. Пару заметили в одном из миланских ресторанов. Однако девушка опровергала все слухи об отношениях со шведским форвардом. По ее словам, она никогда не стала бы встречаться с женатыми мужчинами.
В итоге избранником Леотты стал 31-летний Кариус. В конце июня у вратаря заканчивается контракт с «Ньюкаслом», где за два года он провел всего два матча. В английском клубе Лорис был третьим голкипером после Ника Поупа и Мартина Дубравки.
Карьера Кариуса посыпалась в пропасть после финала Лиги чемпионов 26 мая 2018 года. В матче с «Реалом» голкипер «Ливерпуля» допустил две грубейшие ошибки и попал под мощнейшую обструкцию болельщиков.
«Тот матч меня многому научил, — говорил немец в интервью Bild. — У меня было сотрясение мозга после удара Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову».
После ошибок Кариуса в клубе на него больше не рассчитывали: он уезжал в аренды в «Бешикташ» и «Унион», а летом 2022-го расторг с «Ливерпулем» контракт.
Жена Кариуса уже заявила, что хочет, чтобы вратарь жил в Италии рядом с семьей, так как из Милана в Ньюкасл нет прямых рейсов.