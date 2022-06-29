«За полмиллиона евро скажу все, что хотите»: история любви и расставания Татьяны Булановой и Владислава Радимова

Типичный для российского шоу-бизнеса союз «певица — футболист» распался. Татьяна Буланова и Владислав Радимов были вместе больше 10 лет, но не смогли сохранить семью.

Первая встреча

«Интервью состоится, только если в роли журналиста будет Татьяна Буланова» — примерно так звучало единственное условие Владислава Радимова в 2004 году, когда ему пришло предложение поучаствовать в передаче «Звезда со звездой говорит», где одна публичная личность интервьюирует другую. Татьяна от такого предложения не отказалась. Интервью прошло как нельзя лучше и послужило началом крепкой дружбы не только между Владиславом и Татьяной, но и их семьями.

Футболист в это время был в гражданском браке с ведущей спортивных новостей Юлией Зотовой. Также у него уже была дочь Александра от Ларисы Башмановой.

Татьяна же была замужем за Николаем Тагриным, пригласившим ее еще в далеком 1989-м в группу «Летний сад» в качестве вокалистки. Искра возникла очень быстро. А после постановочного поцелуя для съемок клипа отношения между ними явно перестали носить исключительно рабочий характер. Через три года после знакомства они поженились. А в 1993-м у пары родился сын Александр.

Татьяна и Николай провели в браке 13 лет, но, по воспоминаниям Булановой, эти отношения быстро стали изживать себя.

«И после первых месяцев романтических отношений наш брак превратился в партнерский союз. Отзывчивость, нежность — вскоре я забыла, что они существуют. Коля заботился обо мне ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы я могла выступать!» — делилась Татьяна с «Тайнами звёзд».

Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Игорь Ларин

Буланову такая «скучная» жизнь не очень привлекала, поэтому у нее появился поклонник на стороне. Муж очень переживал, но смог простить ей эту интрижку и вернуть назад в семью.

«Я тоже собиралась уходить. Это, знаешь, почему, наверное, произошло? Этот молодой человек сказал фразу, которую мне никто никогда не говорил: «Единственное, о чем мечтаю, — чтобы ты была счастлива». Я, видимо, на это купилась», — рассказывала о причинах первой «интрижки» Татьяна в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Но во второй раз аналогичная ситуация произошла уже с Владиславом Радимовым, и тут Николай был бессилен. Дружеское общение между звездами в какой-то момент переросло в романтическое, и сколько Тагрин ни ждал, что жена «нагуляется» и снова вернется, этого не случилось.

«Я поняла, что такое любовь! Когда все общее, а не твое и мое! Когда хочется быть рядом всегда! И Колю я обманывать не могла. Мы развелись. Я вышла за Радимова. Да, у нас остался сын Сашка. Я так хотела, чтобы бывший муж поддерживал с ним отношения, но он словно забыл о его существовании! Есть ли в этом моя вина? Наверно, есть... Но, по-моему, жить с нелюбимым человеком куда большее преступление!» — рассказала Буланова «Тайнам звезд».

Несмотря на то что сначала Тагрин очень остро отреагировал на решение жены уйти от него, со временем он смог принять это. И бывшие супруги даже продолжили работать вместе.

«Мы работаем вместе. Он как был моим продюсером, так и остался. Теперь у него гражданская жена, красивая, молодая», — отметила Буланова в интервью «КП».

Владислав Радимов и Татьяна Буланова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Двойной развод

Татьяна развелась с Николаем, Владислав не стал делать предложение руки и сердца своей возлюбленной Юлии. Оба закрыли все гештальты для счастливой семейной жизни. И в 2004 году они официально оформили отношения, а через три года у пары родился сын Никита.

11 лет Татьяна и Владислав жили вместе. Как и все, ссорились и мирились, иногда в новостях появлялись громкие сенсационные заголовки про измены Радимова, но все это оставалось просто слухами, пока не наступил 2016 год.

«Не знаю, что противнее — предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (как мне казалось). Наверное, предательство близкого больнее и страшнее», — написала в своей социальной сети Татьяна.

Очень быстро она это сообщение удалила. Но поклонники певицы поняли, что в семье, очевидно, есть серьезные проблемы. Эти догадки подтвердили и близкие знакомые супругов.

«И не в первый раз уже. Таня устала от всей этой лжи. Но сколько раз она хотела уйти, столько же раз он ее возвращал. У них было несколько романтических дней, а потом все повторялось снова», — поделился знакомый семьи с «КП».

Интересно, что в прессе и до этого было достаточно догадок об изменах Владислава. Например, в 2013-м футболист крутил роман с дочерью питерского ювелира Анной Анановой. Тогда Буланова и Радимов даже разъехались и начали делить имущество, но со временем ярость поутихла, и певица простила любимого мужчину. Через несколько лет в передаче «Прямой эфир» фитнес-тренер Ирина Яковлева заявила, что у нее также были отношения с Радимовым в течение семи лет. Но и тут Татьяна не стала бросать мужа.

«Это унижение. Девушку эту я увидела первый раз по телевизору. Я с ней не знакома. Не знаю, правда это или нет, — тут уже Бог судья. История, наверное, на совести мамы Влада. Девушка ведь рассказала, что она дружит с его мамой. На самом деле мне ее даже немножко жалко... Это не однозначный повод», — рассказывала Буланова «КП».

Но в 2016 году терпение Татьяны закончилось.

Владислав Радимов и Татьяна Буланова. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Расстаться лучше, чем мучить друг друга»

После того поста в социальной сети решение было окончательным. Татьяна подала на развод. Причем, говоря о причинах разрыва, она подчеркнула, что измены к этому никакого отношения не имеют.

«Развод у нас — это следствие наших внутренних моментов...» — сказала певица «КП».

Несмотря на то что разговоров вокруг разрыва таких ярких звезд было немало, расстались они вполне мирно.

«Сразу расставим точки над i. Я развёлся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая — она родила мне сына. Вторая — мы вовремя разошлись и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно. И с этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться — одним словом, быть самим собой. Да, в моей жизни появилась новая любовь — и я опять по-настоящему счастлив», — рассказывал Радимов «Чемпионату».

Для Татьяны страшнее всего было рассказать эту новость их общему сыну Никите. Мальчику на тот момент было девять лет.

«Пока мы с ним этого не обсуждали... Берегу его чувства. Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была...» — делилась переживаниями с «КП» Буланова.

Но в итоге развод пошел всем на пользу. Владислав счастлив в новых отношениях, а Татьяна же сейчас встречается с экс-теннисистом Валерием Рудневым, который младше певицы на 19 лет. Но кажется, что настроены они серьезно, поскольку недавно Татьяна в интервью «7 дней» сказала следующее:

«Два раза была замужем... Не знаю, стоит ли третий раз делать. Хотя Бог любит троицу. Он предложение мне еще не сделал, но я подумаю».

Хоть красивый союз «певица — футболист» и потерпел крах, каждый из них смог снова найти свое счастье.