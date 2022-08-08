Жена Бекхэма ненавидит невестку сына. Виктория снова оказалась в центре скандала

Между ними холодная война.

По информации американского сайта Page Six, между Викторией Бекхэм и невесткой старшего сына Бруклина разгорелся конфликт. Супруга экс-футболиста сборной Англии не может найти общий язык с Николой Пельтц, избранницей своего ребенка.

Женщины не разговаривают и не переносят друг друга уже долгое время. Их ссора тянется еще со времен апрельской свадьбы сына с Николой.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на свадьбе. Фото Соцсети

Пельтц — 27-летняя актриса и звезда фильмов «Трансформеры». Она дочь известного миллиардера, чье состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

23-летний Бруклин Джозеф Бекхэм — модель, фотограф и модный дизайнер. Очевидно, что на увлечения сына Дэвида сказалось влияние Виктории: футбол его интересует гораздо меньше, чем мода и фотографии.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото Соцсети

Из-за чего конфликт?

Никола Пельтц категорически запретила будущей свекрови Виктории Бекхэм принимать участие в планировании свадьбы. Общение между ними было минимальным. Такое поведение не понравилось бывшей солистке группы Spice Girls.

В качестве причины такого поведения Пельтц называют женскую ревность. Возлюбленная Бруклина не хочет, чтобы мама уделяла ему так много внимания, особенно в день свадьбы. Другие источники утверждают, что Никола элементарно завидует популярности Виктории.

Также на отношения в семье повлиял Tatler. Британский журнал выпустил номер, где на обложке красовалась невестка сына с подписью: «Новая миссис Бекхэм». Как сообщают СМИ, после этого жена Дэвида Бекхэма сократила общение с сыном.

Никола Пельтц на обложке номера Tatler. Tatler

Шумиха в прессе не обошла стороной эмоциональное состояние Пельтц. В пятницу она выложила селфи с заплаканным лицом.

«У всех нас бывают дни, когда люди заставляют вас чувствовать себя плохо, и это нормально, когда вы обижаетесь», — написала девушка.

«У тебя самое удивительное сердце, я так тебя люблю», — отреагировал в комментариях Бруклин Бекхэм.

Никола Пельтц. Фото Соцсети

Остается надеяться, что конфликт в семье Бекхэм разрешится. Их семья всегда была примером для многих поклонников, а после ссор обязательно случаются примирения.

Чего стоит хотя бы известная история, когда Дэвид Бекхэм в присутствии супруги засмотрелся на попу чирлидерши. Реакции футболиста и его жены стали мемом, а сейчас на это можно смотреть с улыбкой.

Девушки из группы поддержки находились близко от мест, где сидела звездная пара. Вряд ли Виктория Бекхэм оставила эту ситуацию без обсуждения дома с мужем.

Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш. Фото Соцсети

Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш. Фото Соцсети