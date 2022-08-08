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Скандалы

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Жена Бекхэма ненавидит невестку сына. Виктория снова оказалась в центре скандала

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм и их сын Бруклин.
Фото Global Look Press
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на свадьбе.
Фото Соцсети
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.
Фото Соцсети
Никола Пельтц на обложке номера Tatler.
Фото Tatler
Никола Пельтц.
Фото Соцсети
Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш.
Фото Соцсети
Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш.
Фото Соцсети
Виктория Бекхэм демонстративно отвернулась от мужа.
Фото Соцсети
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Между ними холодная война.

По информации американского сайта Page Six, между Викторией Бекхэм и невесткой старшего сына Бруклина разгорелся конфликт. Супруга экс-футболиста сборной Англии не может найти общий язык с Николой Пельтц, избранницей своего ребенка.

Женщины не разговаривают и не переносят друг друга уже долгое время. Их ссора тянется еще со времен апрельской свадьбы сына с Николой.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на свадьбе. Фото Соцсети
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на свадьбе.
Фото Соцсети

Пельтц — 27-летняя актриса и звезда фильмов «Трансформеры». Она дочь известного миллиардера, чье состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

23-летний Бруклин Джозеф Бекхэм — модель, фотограф и модный дизайнер. Очевидно, что на увлечения сына Дэвида сказалось влияние Виктории: футбол его интересует гораздо меньше, чем мода и фотографии.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото Соцсети
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.
Фото Соцсети

Из-за чего конфликт?

Никола Пельтц категорически запретила будущей свекрови Виктории Бекхэм принимать участие в планировании свадьбы. Общение между ними было минимальным. Такое поведение не понравилось бывшей солистке группы Spice Girls.

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В качестве причины такого поведения Пельтц называют женскую ревность. Возлюбленная Бруклина не хочет, чтобы мама уделяла ему так много внимания, особенно в день свадьбы. Другие источники утверждают, что Никола элементарно завидует популярности Виктории.

Также на отношения в семье повлиял Tatler. Британский журнал выпустил номер, где на обложке красовалась невестка сына с подписью: «Новая миссис Бекхэм». Как сообщают СМИ, после этого жена Дэвида Бекхэма сократила общение с сыном.

Никола Пельтц на обложке номера Tatler. Фото Tatler
Никола Пельтц на обложке номера Tatler.
Tatler

Шумиха в прессе не обошла стороной эмоциональное состояние Пельтц. В пятницу она выложила селфи с заплаканным лицом.

«У всех нас бывают дни, когда люди заставляют вас чувствовать себя плохо, и это нормально, когда вы обижаетесь», — написала девушка.

«У тебя самое удивительное сердце, я так тебя люблю», — отреагировал в комментариях Бруклин Бекхэм.

Никола Пельтц. Фото Соцсети
Никола Пельтц.
Фото Соцсети

Остается надеяться, что конфликт в семье Бекхэм разрешится. Их семья всегда была примером для многих поклонников, а после ссор обязательно случаются примирения.

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Чего стоит хотя бы известная история, когда Дэвид Бекхэм в присутствии супруги засмотрелся на попу чирлидерши. Реакции футболиста и его жены стали мемом, а сейчас на это можно смотреть с улыбкой.

Девушки из группы поддержки находились близко от мест, где сидела звездная пара. Вряд ли Виктория Бекхэм оставила эту ситуацию без обсуждения дома с мужем.

Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш. Фото Соцсети
Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш.
Фото Соцсети
Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш. Фото Соцсети
Виктория Бекхэм заметила, что муж смотрит на чирлидерш.
Фото Соцсети
Виктория Бекхэм демонстративно отвернулась от мужа. Фото Соцсети
Виктория Бекхэм демонстративно отвернулась от мужа.
Фото Соцсети
Дэвид Бекхэм
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