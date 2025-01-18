Умер экс-владелец «Витязя» Павлинов. Он был лидером ОПГ, привозил в Россию тафгаев и сидел в тюрьме

При нем команда вошла в историю лиги.

Предприниматель, бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов, отбывавший наказание в колонии строгого режима как лидер ОПГ, ушел из жизни в одной из больниц в Чехове. Несколько дней назад он пережил клиническую смерть, а затем находился в состоянии комы, сообщает РБК.

Кто такой Павлинов

Данные из различных источников отправляют к концу 80-х, когда Павлинов стал участником чеховской ОПГ. В то время она активно сотрудничала с подольской группировкой. Та в свою очередь была под присмотром у знаменитого вора в законе Отари Квантришвили.

Впоследствии из банды в живых по разным причинам остались лишь двое, среди них и Николай, которому дали прозвище Коля (ударение на последний слог). Почему его называли так? Говорят, что он отличался «высокими манерами»: много читал, разбирался в дорогих французских винах и практически не использовал в своей речи нецензурную лексику. При этом Павлинов никогда не был коронован в воры в законе, так как до этого не сидел в тюрьме.

По одной из легенд, Коля долгое время считался негласным руководителем Чеховского района: контролировал бизнес, боролся с наркоманией, следил за тем, чтобы на рынке торговали местные жители. В 90-е на улицах Чехова было чисто, что по тем временам было сродни чуду.

В спорте у него было две страсти — хоккей и единоборства, которые он мечтал совместить воедино. И в будущем ему это удалось сделать.

Идеолог того самого «Витязя»

«Витязь» появился в 1996 году благодаря в том числе Павлинову, а его самые безбашенные времена наступили позднее. На льду Коля, который был совладельцем клуба, хотел видеть жесткий и силовой хоккей. Поэтому в его коллективе появились североамериканские тафгаи. Он буквально заставлял их драться, о чем позднее вспоминали сами игроки.

«Когда я играл в России, владельцем «Витязя» был один важный мафиози. Он заставлял игроков драться, у него была слабость к канадским бойцам», — говорил экс-защитник «Амура», «Трактора» и ЦСКА Ян Платил hokej.cz.

Первым тафгаем в «Витязе» стал Рид Симпсон в 2005 году. Сам он так говорил о том времени в России в подкасте Spittin' Chiclets: «В Чехове меня встретил владелец клуба и дал мне 50 тысяч долларов. Наличкой. Я положил их в карман и ходил с ними в раздевалке еще дней пять. В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал».

Дарси Веро. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Дальше в команде по очереди появлялись такие мощные бойцы, как Дарси Веро, Крис Саймон, Натан Перро, Брендон Сагден и Джош Грэттон. Затем началась эпоха Андрея Назарова, при котором в Россию пригласили еще троих силовиков: Джереми Яблонски, Джона Мирасти и Кипа Бреннана.

В какие только скандалы не попадал клуб за эти годы. Достаточно вспомнить «ледовое побоище» 2010 года, когда «Витязь» принимал у себя «Авангард». Хоккеисты начали выяснять отношения еще на раскатке, а через четыре минуты после начала матча завязалась самая массовая драка в истории российского хоккея: стенка на стенку. Результат: 20 удаленных игроков.

Эра тафгайства в «Витязе» закончилась только тогда, когда у Павлинова появились проблемы с «бизнесом» и с его соучастниками. С 2013 года начал строиться новый «Витязь», который в 2016 году смог впервые выйти в плей-офф. У Николая же настали тяжелые времена.

Как Коля лишился свободы

Павлинов и его сообщники были задержаны в 2017 году. Следствие предъявило обвинение в том, что за пять лет его организованное преступное сообщество присвоило недвижимость, являющуюся собственностью РФ, на сумму 300 миллионов рублей. Однако, по данным ряда СМИ, она доходила до 11 миллиардов.

В ходе следствия выяснилось, что в мошеннических схемах были задействованы риелторы, сотрудники Росреестра и Кадастровой палаты. Сама схема была несложной: сообщники Николая, по данным уголовного дела, изменяли данные. В кадастровую информацию вносились сведения на основании поддельных документов о предоставлении в пользование земельных участков — они были старого образца. После постановки на кадастровый учет и регистрации мошенники, как выяснили следователи, получали новые документы на собственность. Затем участки, принадлежавшие государству, несколько раз перепродавали подставным лицам, а уже после этого реализовывали конечному покупателю.

Сам Коля в 2021 году был приговорен к 17 годам тюрьмы. А в 2023-м его освободили из колонии строгого режима в связи с болезнью.

«У Павлинова был целый букет заболеваний из перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания», — передает РБК.

В Чехове Павлинов спонсировал многие городские проекты: строительство ледового дворца, спорткомплекса «Олимпийский», реконструкции местных церквей и монастыря.