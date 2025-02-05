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В Москве задержан чемпион России по легкой атлетике. Ранее Толстихин находился в федеральном розыске

В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина
Егор Сергеев
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Чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин
Марк Толстихин.
Фото А.Р. Манцевич / rusathletics.com, Global Look Press
Спортсмена поймали в метро.

В Москве задержан чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин, который долгое время не выступает на профессиональном уровне. Ранее Толстихин уже был судим, а после ограбления в 2019-м попал в федеральный розыск.

Что известно о задержании

По информации Telegram-канала SHOT, 35-летнего Толстихина задержали 4 февраля в Москве на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. Он находился в федеральном розыске с 2019 года, когда скрылся после приговора к принудительным работам за кражу смартфона у жительницы Москвы. В столицу Толстихин прибыл в мае 2024 года, но долгое время оставался не замеченным правоохранителями.

Также источник сообщил, что проблемы с законом у мужчины начались давно. В 2017 году его осудили по нескольким статьям за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. По данным из Официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, в 2017-м в столице прошел суд над неким Толстихиным М.И. — это соответствует инициалам легкоатлета. Процесс шел из-за преступления, совершенного 30 декабря 2016 года в неназванном салоне сотовой связи. Толстихин похитил телефон и был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

В 2019-м Толстихин отметился уже в Москве — украл айфон у жительницы города и был приговорен к принудительным работам. Легкоатлет сумел скрыться и был объявлен в федеральный розыск.

Фото МВД России.

У Толстихина были проблемы с финансами

У легкоатлета были финансовые проблемы, связанные с игроманией — об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» сообщил бывший тренер Толстихина Юрий Куканов. По его словам, спортсмен начал делать ставки, что привело к долгам и дальнейшим проблемам.

«Семья нормальная, сам вполне приличный, даже тихий. Способный в спорте. Но проиграл деньги, набрал взаймы. И покатилось», — приводит «АиФ» слова Куканова.

Толстихин не выступает на профессиональном уровне с 2013 года. При этом в 2011-м он стал чемпионом России среди молодежи в беге на 1500 метров. В том же году выиграл чемпионат России в эстафете 4х1000. В 2008-м он завоевал бронзу на чемпионате Европы по горному бегу в командном зачете среди юниоров.

Тренера по&nbsp;легкой атлетике подозревают в&nbsp;совращении несовершеннолетних. В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Другие легкоатлеты, совершившие преступления

В 2023-м четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте приговорили к двум годам колонии общего режима за нападение на соседа в лифте многоэтажного дома в Санкт-Петербурге. Причем в 2021-м Хютте получил штраф 15 тысяч рублей после того, как был пойман петербургскими полицейскими с наркотиками.

Странная ситуация произошла с серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в прыжках с шестом Евгением Лукьяненко в 2009 году. Тогда он в компании друзей отмечал на природе собственную свадьбу. Кто-то из них сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и попал в ДТП, в результате которого погибла беременная жена спортсмена. Вину на себя взял друг легкоатлета Алексей Ляшенко, однако выжившая пассажирка Анна Клименко спустя время поменяла показания и заявила, что за рулем сидел Лукьяненко. Кто на самом деле находился за рулем — неясно.

легкая атлетика
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