Ужас из Аргентины: футболисту воткнули в голову ключ от машины во время драки. Он чуть не погиб

В Аргентине во время драки на матче футболисту воткнули ключ от автомобиля в голову

Пришел на игру своей дочери — и оказался втянут в потасовку.

Аргентинский футболист Хонатан Хосе Смит посетил матч своей дочери в юношеском турнире и едва не погиб — получил удар по голове автомобильным ключом во время драки среди родителей. Орудие нападения пришлось извлекать в больнице.

Что случилось

Страшный инцидент произошел в аргентинском городе Берасатеги, в провинции Буэнос-Айрес. Хосе Смит, 35-летний полузащитник «Хенераль Ламадрид» — клуба одной из низших лиг Аргентины, вместе с женой пришел на игру своей дочери на любительском турнире среди девочек до 16 лет.

Как пишет Daily Mail, во время матча между футболистками на поле вспыхнул настолько серьезный конфликт, что среди болельщиков — родителей девочек — разгорелась драка. Смит бросился на помощь своему другу и пытался разнять дерущихся, но получил серьезную травму: ключ от автомобиля одного из участников потасовки буквально застрял у него во лбу.

Сообщается, что дочь футболиста также пострадала. Их обоих госпитализировали. Спустя 12 часов после нападения Хонатану успешно провели операцию, хирурги извлекли инородный предмет. Сейчас мужчина восстанавливается после происшествия.

Жена футболиста Ромина, которая стала свидетелем происходящего, рассказала журналистам: «Я увидела, что моя дочь ввязалась в драку с другой девочкой, и бросилась их разнимать. Но была слишком далеко, и пришлось обходить все поле. Когда я подошла, дрались уже все. В конфликт вмешались родители обеих команд — кто-то пытался их разнять, а кто-то, возможно, наоборот. Ситуация полностью вышла из-под контроля».

По ее словам, потасовка длилась около пяти минут: «Мы даже не сразу поняли, что у мужа в голове торчит ключ. Когда поняли — это был шок».

Нападавший просил вернуть ключи обратно

Полиция задержала на месте происшествия владельца ключей — 40-летнего Гастона Альвареса. Сейчас мужчина проходит по делу о покушении на убийство. Сообщается, что это не первый случай его участия в подобных драках.

По данным местных СМИ, на месте происшествия Альварес постоянно требовал вернуть ему ключи от «Шевроле». «Это было единственное, что его интересовало», — рассказывали очевидцы.