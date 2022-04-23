«В киевском «Динамо» хотели, чтобы сын от меня открестился». Пронзительный монолог отца футболиста из Луганска

Максим Уваров, папа экс-игрока самого титулованного украинского клуба, рассказал «СЭ», как парня выдавливали из команды исключительно по политическим причинам.

— 24 февраля набрал сыну Артуру, потому что понимал — ситуация очень серьезная, говорит Уваров-старший. — Я сказал, чтобы не разговаривал ни с кем ни на какие политические темы. Но он в принципе никогда политикой не увлекался, а кроме футбола, шахмат и изучения языков его ничего не интересовало.

Чуть позже команда выехала в Европу для подготовки к матчу со «Спортингом» в 1/8 финала юношеской ЛЧ. А на сборе в Румынии Артур получил травму колена. Врачи тогда сказали, что, на их взгляд, все нормально, и он продолжал тренировки до последнего. Правда, ближе к матчу дискомфорт в ноге усилился.

В заявку его тогда не включили, а уже после игры со «Спортингом», находясь в Румынии, Артуру сказали: «Если хочешь, то делай МРТ за свой счет». И на это он потратил свои последние деньги — где-то 200 долларов. Результаты отправили специалисту в Киев.

После этого команда двинулась дальше по Европе. Когда динамовцы добрались до Чехии, Артур меня набрал и говорит: «Руководство клуба хочет с тобой поговорить. Мне кажется, что это о тебе».

Чтобы вы понимали: на знаменитом сайте «Миротворец» я числюсь уже четыре года. Никогда не скрывал того факта, что нахожусь в Луганске и работаю в Народном Совете ЛНР, — это все находится в общественном доступе. Знали ли они об этом? По тому, что мне рассказывал Артур, несколько человек из команды точно знали. Скрыть это невозможно и не имело никакого смысла. До этого никто из руководства у него об этом не спрашивал.

Далее сына тоже вызвали на разговор и сразу начали психологически на него давить. Диалог прошел примерно так:

— Ты знаешь, кто твой отец?

— Я политикой не интересуюсь. Отец со мной об этом никогда не разговаривал.

— Он находится на сайте «Миротворец». Ты знаешь, что он террорист?

— Мой отец не террорист.

Артур Уваров в матче за молодежную команду киевского «Динамо». из личного архива

Разговор склонялся к тому, чтобы мой сын «открестился» от меня или публично осудил. Клуб хотел, чтобы Артур сделал какое-то официальное заявление, и от того, что он скажет, будет зависеть его будущее в команде. Более того, там еще отдельно побеседовали с игроками «Динамо», выставив Артура предателем. Стоит отдать дань уважения моему сыну за то, что он отказался делать какие-либо политические заявления. Он не предал отца ради карьеры и не испугался последствий. Артур — человек, который здраво мыслит и отвечает только сам за себя.

Посовещавшись, руководство сообщило, что расторгает контракт с Артуром на основании того, что он не сообщил им, кем является его отец. Как вы сами понимаете, ни в каких профессиональных договорах не прописано опции, что человек должен подобное делать. Если бы у меня была возможность, то я бы обратился к профессиональным футбольным юристам, чтобы они доказали недопустимость подобного расторжения.

Весь этот процесс в «Динамо» провели оперативно: составили документ, который вручили сыну, и сразу попросили забрать свои вещи из автобуса. Он забрал, и команда без него уехала, оставив без денег и в чужом городе в центре Европы. Хотя все знали, что возможности добраться домой у него практически нет. Несколько дней он перебивался, живя в каких-то хостелах в Праге, пока я пытался как-то перенаправить ему деньги на билеты. Вы сами понимаете, что из Луганска это сделать очень сложно.

После того как команда уехала, разорвав соглашение с Артуром, доктор написал ему сообщение, что ситуация с коленом серьезная — скорее всего, разрыв крестообразных связок. То есть до расторжения руководство клуба наверняка знало, что футболист травмирован и клуб его обязан лечить.

Я так понимаю, захотели воспользоваться моментом: избавиться от травмированного игрока и получить какие-то политические дивиденды. Конечно, это можно было спокойно сделать без навешивания ярлыка «сын врага народа», который разлетелся по всем украинским спортивным сайтам. Но политический хайп, видимо, важнее. Артура просто выбросили, когда он стал для них обузой. Почему такое отношение к футболисту, который травмирован? Никто в современном мире так не делает!

Артур в итоге добрался до Стамбула и оттуда прилетел в Россию. При этом у него до сих пор непростая ситуация: остался без клуба и к тому же с повреждением. Футбол — это жесткий вид спорта, где ты всем нужен и тобой интересуются, пока ты здоров и играешь. Поэтому у нас в планах пока только понять, где Артуру сделают операцию и как восстановиться. Он всю жизнь мечтал о футболе, так что я уверен, что эта ситуация его не прогнет, а, наоборот, сделает сильнее.

Главное, что Артур хочет играть в футбол и считает, что это его судьба. Начинал он в Луганске в академии футбольного клуба «Заря», и то, как непросто ему все давалось начиная с 2014-го, — это отдельная история.

А по поводу продолжения карьеры в России, то сейчас главное — восстановление. Может, он подойдет какому-нибудь клубу и за него возьмутся. Сейчас сын находится в Петербурге. Дай бог, в ближайшее время все решится. Я, конечно, хочу помочь Артуру, но сейчас это непросто.