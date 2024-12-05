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Сегодня, 19:15

Украина наложила санкции на Каху Каладзе. А ведь мэр Тбилиси играл за киевское «Динамо»

Украина ввела санкции против Кахи Каладзе
Егор Сергеев
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Мэр Тбилиси и бывший защитник «Милана» Каха Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе попал под санкции Украины.
Фото Global Look Press
Многие грузинские политики попали в список.

Владимир Зеленский объявил о введении санкций к властям Грузии. Всего под них попало 19 человек, среди которых оказался мэр Тбилиси — бывший футболист «Милана» и киевского «Динамо» Каха Каладзе.

Кто подвергся санкциям

Вместе с Каладзе решение Зеленского распространилось на еще нескольких крупных грузинских политиков — премьер-министра Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и других.

Это решение спровоцировано протестами, которые в настоящий момент проходят в Тбилиси. По словам Зеленского, санкции направлены на политиков, поддерживающих Россию. Также он призвал присоединиться к ограничениям Европу и США. Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен анонсировала введение собственных санкций к Грузии.

Бывшие футболисты &laquo;Алании&raquo; Муртаз Шелия и&nbsp;Михаил Кавелашвили в&nbsp;1995 году. Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу. Он играл в «Спартаке-Алании» у Газзаева

«На данный момент мы получили официальное уведомление. Введение санкций само по себе является событием, которое говорит о тяжелом положении украинского правительства. Сегодня положение украинского правительства еще хуже. Это решение является отголоском этой сложной ситуации. Интересно, что украинские власти не являются независимыми в принятии такого решения.

В конце концов, главное то, что некоторые люди пытаются сделать новую администрацию в США максимально сложной для нашего региона, и частью этого сценария является искусственное ухудшение отношений между властями Украины и Грузии. Это часть этого сценария от начала до конца», — прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Мэр Тбилиси и бывший защитник «Милана» Каха Каладзе
Фото Global Look Press

У Каладзе есть недвижимость в Киеве

Бывший футболист сборной Грузии несколько лет выступал на Украине — с января 1998-го по январь 2001 года играл за «Динамо» Киев. За три года провел 116 матчей во всех турнирах, по три раза выиграв Кубок и чемпионат Украины. Согласно декларации об имуществе мэра Тбилиси, в украинской столице у него осталось две квартиры стоимостью 150 и 700 тысяч долларов. Введенные санкции подразумевают заморозку активов Кахи.

Лучшие годы карьеры Кахи КАЛАДЗЕ прошли в &quot;Милане&quot;. Пять этапов жизни Кахи Каладзе

Как проходит политическая карьера Каладзе

В 2012 году Каладзе вступил в политическую партию «Грузинская мечта», которая сейчас является правящей. В феврале он был избран в парламент страны и вскоре занял посты вице-премьера и министра энергетики. В 2017-м экс-футболиста выбрали на должность мэра Тбилиси, а в 2021 году переизбрали на второй срок.

Футбольную карьеру Каладзе завершил в мае 2012-го после двух сезонов в «Дженоа», а прощальный матч провел уже после начала политического пути — в июне 2013 года. Большую часть карьеры Каха провел в «Милане», с которым выиграл две Лиги чемпионов.

Каха Каладзе
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