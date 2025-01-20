Главный тренер команды Узбекистана пропустит сборы из-за серьезной болезни. Вероятно, у Сречко Катанеца онкология

Об этом пишут местные СМИ.

Главный тренер команды Узбекистана Сречко Катанец пропустит сбор в Дохе из-за плохого самочувствия.

«Он не сможет принять участие в тренировочных мероприятиях из-за ухудшения состояния здоровья. Это рекомендация врачей», — сказано в заявлении Футбольной ассоциации Узбекистана.

Работать с командой на сборах, намеченных на период с 20 по 31 января, будут помощники Катанеца Алеш Чех и Владо Радманович. Местные СМИ подозревают у специалиста онкологию.

Вероятно, у специалиста онкология

Конкретной информации о заболевании 61-летнего сербского специалиста нет — официально она нигде не публиковалась. Однако узбекистанское издание Championat.Asia сообщает, что речь идет об онкологии, не уточняя диагноз.

Катанец не первый раз покидает сборную из-за проблем со здоровьем. Первый раз это произошло еще в июне 2023-го, когда Узбекистан играл на Кубке ЦАФА с Таджикистаном, Ираном и Туркменистаном. Выступать команде пришлось без главного тренера.

Второй раз Сречко экстренно вернулся на родину из-за болезни в марте 2024-го — тогда на матч против Гонконга узбекистанцев также выводил Алеш Чех.

В июне того же года Катанец обратился к публике на пресс-конференции перед игрой с Туркменистаном, заявив о проблемах.

«Мне придется долго рассказывать вам о своем здоровье. Я вовремя не прислушался к своему организму. Перенес много операций. Поэтому мне приходится лечиться. Человек думает о своем здоровье только после того, как заболел. На данный момент состояние хорошее. Если я уйду из сборной в третий раз, уверен, что не вернусь. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал тогда Катанец.

Однако третий раз все же случился — в октябре 2024-го тренер пропустил матчи отбора на чемпионат мира против ОАЭ и Ирана. Наконец, пропуск в январе стал четвертым за все время работы — и пока неизвестно, продолжит ли Катанец работу с командой дальше. По слухам, в федерации обсуждается вопрос о смене главного тренера, поскольку Сречко не может полноценно исполнять свои обязанности.

Фото Global Look Press

Как сборная Узбекистана выступает при Катанеце

Сречко возглавил сборную Узбекистана в 2021 году. Под его руководством команда успешно выступила на Кубке Азии-2023, дойдя до четвертьфинала и уступив Катару только в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 1:1.

В отборе на ЧМ-2026 сборная попала в группу, где также играют Иран, Катар, ОАЭ, Киргизия и КНДР. На данный момент команда располагается на второй строчке с 13 очками после шести матчей, уступая три балла Ирану, который лидирует в турнирной таблице.

В последних встречах Узбекистан одержал важные победы над ОАЭ (1:0) и КНДР (2:1), однако снова уступил Катару (2:3). Ближайшие матчи сборной состоятся 20 марта против Киргизии и 25 марта против Ирана.

Сам Катанец в прошлом был известным футболистом: выступал, в частности, за сборную Югославии, «Штутгарт» и «Сампдорию».