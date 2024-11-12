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Известный теннисист расстался со звездой Голливуда. Но пара живет вместе ради детей

Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Томми Хаас и Сара Фостер.
Фото Global Look Press
Отношения продолжались 19 лет.

Звезда немецкого тенниса и серебряный призер Олимпийских игр Томми Хаас расстался с голливудской актрисой Сарой Фостер. Вместе они были почти 20 лет.

История знакомства

Томми и Сара познакомились еще в 2000 году благодаря общим знакомым. Первое время их связывала просто дружба, потом она переросла в романтические отношения. В январе 2010-го теннисист получил американское гражданство, чтобы жить со своей возлюбленной в США. В том же году у пары родилась дочь Валентина, а в 2015-м на свет появилась вторая малышка Джозефин.

«Отцовство изменило в моей жизни многое.Мне очень трудно долго не общаться с женой и дочерью. Ничто не может сравниться с радостью от общения с этим маленьким существом. Любой родитель скажет вам, что после рождения ребенка жизнь в корне меняется», — признавался теннисист в интервью сайту АТР.

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Интересно, что официально отношения звездные родители не регистрировали. По признанию актрисы, опыт пяти браков ее отца полностью изменил ее взгляд на семью. Она в этом просто не видела никакого смысла.

«Нас с Томми можно считать почти супружеской парой, так как наши жизни тесно переплетены. Мы вместе с 25 лет. Я не выросла в атмосфере уважения к браку, но с Томми мы живем, как будто бы уже в браке», — сказала однажды актриса.

Фото соцсети

Расставание

В ноябре 2024 года стало известно, что Сара Фостер и Томми Хаас окончательно расстались. Первые публикации о разладе в звездной семье появились еще летом, но подтверждений этому не было. По информации зарубежных СМИ, пара намерена сохранить дружеские отношения ради общих детей. А вот что именно послужило причиной для расставания, пока неизвестно.

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Сара приняла участие в американском ток-шоу, где рассказала, что, несмотря на расставание, они продолжают жить под одной крышей в своем доме в Лос-Анджелесе. При этом уже бывшие гражданские супруги длительное время занимают разные спальни.

Сестра актрисы Эрин Фостер на шоу тепло отозвалась о спортсмене: «Томми — отличный парень. Он потрясающий папа. Он часто ужинает с моим мужем и другим нашим зятем. Он в нашей семье навсегда».

Сейчас Фостер 43 года, а Хаасу — 46.

Фото Global Look Press

Чем известны Фостер и Хаас

Сара Фостер — дочь композитора и продюсера Дэвида Фостера. Последний выиграл 16 статуэток «Грэмми» и трижды был номинирован на премию «Оскар». Сводной сестрой Сары является модель Джиджи Хадид. Известность Саре принесла роль Джен Кларк в сериале «90210: Новое поколение». Также она снялась в таких картинах, как «Шпионка», «Шаг назад», «Большая кража» и другие.

Актриса дружит с российской теннисисткой Марией Шараповой и известна тем, что когда-то познакомила другую знаменитую пару — Эштона Катчера и Деми Мур. А еще она в молодости встречалась с Леонардо Ди Каприо.

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Томми Хаас — бывшая вторая ракетка мира, победитель 15 турниров ATP, 14 из которых в одиночном разряде. На Олимпийских играх в Сиднее завоевал серебро. Четыре раза в карьере он добирался до полуфиналов турниров «Большого шлема». Со сборной Германии два раза выигрывал командный Кубок мира.

До встречи с Сарой у Хааса был роман с немецкой моделью Алессандрой Мейер-Вельден.

Теннис
Томми Хаас
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