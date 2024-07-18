«Это будет свадьба века». Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовятся закатить шикарный праздник

Красивая история любви получит свое продолжение.

34-летняя поп-певица Тейлор Свифт и 34-летний игрок в американский футбол Трэвис Келси начали встречаться летом 2023 года. Об их романе стало известно только в сентябре 2023-го, когда звезда посетила первую игру своего бойфренда на стадионе.

Тейлор все свободное от гастролей время ездит за любимым, чтобы поддержать его на матчах. Келси также летает по всему миру на концерты поп-дивы, когда у него есть время. Они стараются не расставаться надолго.

Когда свадьба Свифт и Келси?

Инсайдеры издания Life & Style сообщают, что звездная пара не хочет долго тянуть со свадьбой.

«Они жаждут пройти под венец и стать мужем и женой. Тейлор и Трэвис ясно понимают, что оба нашли своего человека. Это будет свадьба века!» — говорит источник.

Пышное торжество Тейлор и Трэвис планируют на весну или лето 2025-го, чтобы провести праздник на открытом воздухе в доме певицы в Род-Айленде. Пара намерена пригласить 300 человек. Кроме родных, в список гостей, который уже составляется, входят Пол Маккартни, Стиви Никс, Райан Рейнольдс, Эд Ширан, Брэдли Купер, Джиджи Хадид, Эмма Стоун, Блейк Лайвли и Селена Гомес. Две последние рассматриваются на роль подружки невесты. Интересно, что Свифт планирует пригласить на свадьбу и своего бывшего парня Тейлора Лотнера с его женой.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт. Фото Getty Images

100 тысяч долларов в день

На торжество влюбленные собираются потратить огромные деньги. Тейлор бьет все рекорды и зарабатывает космические суммы. Весной 2024 года Forbes USA включил Свифт в список богатейших женщин мира, которые самостоятельно заработали свое состояние. Капитал певицы был оценен в 1,1 миллиарда долларов. Ее бойфренд Трэвис старается не сильно отставать. В этом году он стал самым высокооплачиваемым тайт-эндом НФЛ со средней годовой зарплатой 17,1 миллиона долларов.

Спортсмен планирует оплатить счета за частные рейсы и проживание всех гостей. Даже в обычной жизни они тратят колоссальные деньги.

«С момента знакомства они оба потратили более миллиона долларов на частные самолеты. Певица даже наполняет борт своими любимыми вещами, такими как барбекю, морепродукты и кока-кола. Девушка хочет, чтобы Трэвис был счастлив и доволен», — рассказывает инсайдер.

Келси в свою очередь тоже крупно тратится, чтобы, например, наполнить гримерку артистки ее любимыми цветами — орхидеями и гортензиями. «Они любят чувствовать себя комфортно и выражать свою любовь друг к другу, и именно так они это делают», — отмечает источник.

Также известно, что у пары на двоих 20 телохранителей, которым платят более тысячи долларов в день. Футболист и певица могут потратить 100 000 долларов за сутки.

Интересен и тот факт, что родители Тейлор настаивают на брачном договоре. Игрок «Канзас-Сити Чифс» не отказывается от этого условия.

Тейлор Свифт. Фото Global Look Press

Свадебное платье Тейлор Свифт

Особый интерес вызывает будущее платье невесты. Какие наряды и сколько их будет — главная интрига.

«Тейлор рассмотрела целую кучу вариантов от Versace, Vera Wang, Elie Saab и других», — говорит инсайдер Life & Style.

Также влюбленные уже обратились к ювелиру, чтобы подобрать эксклюзивные кольца.