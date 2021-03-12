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Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте

Сегодня, 08:10
Школа регби у подножия Этны. Фото aplenorugby_, Instagram
Школа регби у подножия Этны. Фото aplenorugby_, Instagram
Спорт — это не всегда трудные тренировки на выносливость. Есть место в обычной жизни и необычным видам и приколам. «СЭ» собрал подборку самых не обычных эпизодов.

1. Россия встретила долгожданного гостя морозами и снегопадом.

 

2. Конный скъеринг без всадника. Экстремальная зимняя забава с препятствиями.

 
 
2. Вот это мощь! 16 лет — рекорд штата, больше 111 кг на грудь.
 

 

3. Нигерийскому баскетболисту Абиодун Абегоке (рост 2,36 м) и подпрыгивать не надо — он закладывает сверху не напрягаясь.



4. Друзья сами себя снегом не закидают.

 

5. Вулкан вулканом, а занятия в школе регби по расписанию.

 

6. Почти. Стивен Адамс кунг-фу панда и его неудачный kip-up.

7. Хоккей — самая быстрая игра на земле, поэтому хватаем на лету.

 

8. Сразиться с роботом? Бесценно в ковидные времена.

9. Всегда поднимают настроение и боевой дух.

 

10. Юный игрок в хоккей и его лайфхак с воротами.

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