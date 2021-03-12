Игры на вулкане и огромная штанга в 16 лет. Самые необычные эпизоды в спорте

2. Вот это мощь! 16 лет — рекорд штата, больше 111 кг на грудь.

3. Нигерийскому баскетболисту Абиодун Абегоке (рост 2,36 м) и подпрыгивать не надо — он закладывает сверху не напрягаясь.





4. Друзья сами себя снегом не закидают.

???@wilmarBarrios8 y un pasatiempo de invierno muy popular en Rusia??? pic.twitter.com/CRg56khotk — FC Zenit Espa?ol? (@es_fczenit) March 2, 2021

5. Вулкан вулканом, а занятия в школе регби по расписанию.

6. Почти. Стивен Адамс кунг-фу панда и его неудачный kip-up.

Who among us hasn't tried this? ? pic.twitter.com/D6iWdTMjtR — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 25, 2021

7. Хоккей — самая быстрая игра на земле, поэтому хватаем на лету.

8. Сразиться с роботом? Бесценно в ковидные времена.

9. Всегда поднимают настроение и боевой дух.

10. Юный игрок в хоккей и его лайфхак с воротами.