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Теннисисты Потапова и Шевченко разводятся. Они пробыли в браке чуть меньше года

Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Егор Сергеев
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Александр Шевченко и Анастасия Потапова.
Фото соцсети
Анастасия объявила о разрыве в соцсетях.

Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся. Об этом в социальных сетях сообщила российская спортсменка. Пара находилась в браке с 1 декабря 2023 года.

Как начались их отношения

Теннисисты были знакомы с детства, но долгое время их связывала только дружба. Отношения завязались в прошлом году — девушка ответила на историю Александра в соцсетях, после чего они начали активно переписываться. В сентябре 2023-го пара сообщила о помолвке, а 1 декабря официально вступила в брак во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. В эти же даты в городе проходил турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

Анастасия Потапова и&nbsp;Александр Шевченко. Восходящие звезды российского тенниса объявили о помолвке. Они заметно прибавили, когда начали встречаться

«У нас возникали отношения с другими людьми до, — рассказала Потапова в интервью «Чемпионату». — Но было все не то и ощущалось все не так. С первого дня нашего общения с Сашей я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Поскольку нам здорово вместе. У нас одни цели на жизнь, мы видим ее абсолютно одинаково.

Все произросло абсолютно из дружбы. Долго знала Сашу. Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии поняли: это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать. Кто сделал этот шаг навстречу? Никто, наверное. Это как-то само получилось. Не было, не знаю такого, что Саша как-то подкатил. Через общение все пришло к этому. И не было даже вопросов: ни у меня, ни у Саши», — признавалась Анастасия.

Фото соцсети

Что известно о разводе

Правда, теннисисты продержались в официальном браке меньше года. 6 ноября Потапова у себя в Telegram-канале сообщила о разводе с Александром.

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — сообщила теннисистка.

Скорее всего, проблемы в отношениях начались раньше. В начале сентября Потапова убрала фамилию мужа из описания профиля в соцсетях, а также удалила фотографии со свадьбы. Шевченко тоже никак не подсвечивал семейную жизнь — последнее фото с супругой выкладывал еще 2 марта.

Александр Шевченко и&nbsp;Анастасия Потапова. «У нас одни цели на жизнь». История любви теннисистов Потаповой и Шевченко

В январе 2024-го Александр сменил спортивное гражданство и стал представлять Казахстан, причем о намерениях теннисиста стало известно еще в октябре 2022-го. Анастасия сообщала, что не планирует выступать под другим флагом.

«Знаете, у нас у каждого свой выбор. На самом деле, об этом все знали уже давно — это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены — просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада», — сказала Потапова в разговоре с ТАСС.

Фото соцсети

Как складываются их карьеры

Анастасия занимает 35-е место в рейтинге WTA. В 2016-м она выиграла юниорский «Уимблдон», но на взрослых турнирах «Большого шлема» не достигла подобных успехов: максимум — четвертый раунд на «Ролан Гарросе» этого года. Кроме того, россиянка выиграла два турнир WTA — в Линце (2023) и Стамбуле (2022).

Шевченко идет лишь 64-м в рейтинге ATP и имеет в активе три титула на соревнованиях уровня Challenger.

Теннис
Александр Шевченко
Анастасия Потапова
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