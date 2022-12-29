Доводил женщин до Боргазма, а теперь продает свои трофеи и трусы. Что случилось с великим шведом?

Легендарный Бьорн Борг, чьи призовые доходили до рекордных цифр с шестью нолями, оказался ни с чем после двух разводов.

Гений, миллионер, плейбой, легенда — все это про Бьорна Борга, парня из Швеции, благодаря которому современный теннис выглядит так, как он выглядит. Он был Надалем и Федерером для своего поколения, выиграл шесть раз «Ролан Гаррос» и пять раз — «Уимблдон», стал первым игроком, под кого индивидуально создавались ракетки. Его узнавали как «лицо из рекламы», он же стал причиной множества Боргазмов. Но потом что-то пошло не так.

Боргазм

Слово, которое придумали фанатки теннисиста. Еще до больших побед шведский игрок обрел невероятную армию поклонниц благодаря своей внешности: блондин с волосами до плеч, обаятельная улыбка, голубые глаза и красивое атлетичное тело — он создан, чтобы смотреть на своих фанаток с плакатов над кроватями. Впервые трудности с чрезмерным вниманием возникли в 1973 году, когда 17-летний Бьорн играл свой первый «Уимблдон». Толпы фанаток караулили его после матчей, преследовали на улицах, а как-то даже повалили на землю и накинулись все разом. «Да, было страшно: я лежал на земле, а сверху куча девочек. Но это было и здорово тоже», — рассказывал теннисист.

Первый «Уимблдон» Борг проиграл, но фанаток это не смутило. После этого были и другие курьезные случаи. Как-то он отдыхал на Гавайях, где незнакомый мужчина уговаривал его переспать с его женой, поскольку ей это будет очень приятно. Фанатки стали ходить на матчи в футболках с надписью: «Я за Борга. Никто не делает это лучше», теннисисту же оставалось только терпеть и скрываться. «Слишком много девочек», — так прокомментировал происходящее вокруг него Борг в Sports Illustrated.

Из такой одержимости шведским парнем и выросло слово Боргазм. Боргазм — это состояние крайнего восторга, вызванное Бьорном Боргом. Такое чрезмерное внимание сильно мешало жить теннисисту. «Каждый вечер я с нетерпением ждал, когда смогу там скрыться. Это чувство было вызвано тем, что на улицах я стал настоящей добычей для девочек», — говорил теннисист.

Фото Global Look Press

Лед и пламя

Но не только внешность служила поводом для всеобщего внимания. Бьорн был по-настоящему одаренным теннисистом. В 20 лет ему покорился первый «Уимблдон», но еще до него он выиграл «Ролан Гаррос» и Кубок Дэвиса со сборной Швеции. Когда же наступила вторая попытка взять «Уимблдон», Бьорн был неумолим. Его соперник Илие Настасе из Румынии не смог взять ни одного сета. После матча он сказал журналистам: «Мы играем в теннис, а он играет во что-то другое».

Эта победа стала лишь первой в серии. Следом он довел их до пяти, выиграв полдесятка «Уимблдонов» подряд. Лучшей из этих побед стала последняя — в 1980-м — над главным противником Бьорна Джоном Макинроем. Их соперничество называли битвой льда и пламени. Этот матч потом считали лучшим в истории тенниса. Макинрой, для которого это был первый финал в Лондоне, повел в матче против самого Бьорна Борга. Потом упустил преимущество, а в четвертом сете встреча перешла в вечный тайм-брейк. 34 розыгрыша, чтобы довести игру до пятого сета. 5 матчболов упустил Борг, но и спас 6 сетболов. Все же американец дожал и сравнял счет в игре. Но в пятом сете была подача Борга, и он перевернул этот матч снова в свою пользу и взял пятый титул подряд.

«Он выиграл «Уимблдон» четыре раза подряд, только что уступил тай-брейк 16:18. Я думал, хоть раз он сдуется и скажет: да ладно, все равно. Но нет. То, что он делает на корте, то, кто он такой, то, как он думает... Я знаю, что так бы не смог», — рассказывал после матча разбитый Макинрой.

Фото Global Look Press

Боргомания

Теннис — это и был Борг. Рекламные компании просто начали сходить с ума. Бьорн был лицом 39 продуктов уже в 1979 году: крем от загара, пиво, швейные машинки, шоколад — все, что можно было продать с его лицом на обложке, продавали. Он стал первым теннисистом, заработавшим миллион долларов за год, а в 1980 году эта цифра достигла уже пяти миллионов долларов. Сейчас это кажется смешным, но тогда в спорте это были огромные суммы.

Борг зарабатывал сумасшедшие деньги еще и потому, что его рекламные контракты с экипировкой были очень хитро сделаны. Когда он играл в Европе, то использовал ракетки Donnay, в США они не были столь популярны, поэтому там он играл Bancroft. То же самое касалось и одежды. В Европе — Fila, в Америке — Jockey и Wertex. Помимо этого, Борг проводил огромное количество выставочных турниров, приносивших ему немалые деньги. А еще в 1974 году Борг и его семья стали резидентами Монте-Карло, чтобы избежать огромных налогов в Швеции, которые достигали бы 75 процентов дохода.

Айсборг

Прозвище «Айсборг» Бьорн получил за свою уникальную способность контролировать каждый мускул на лице. Что бы ни происходило на корте, Бьорн был равнодушен. В молодости он позволял себе и кричать, и что-то пытаться доказывать, но перейдя во взрослую лигу, все это осталось позади, а он превратился в теннисный айсберг. Про него говорили как про человека без нервов.

«У Борга я очень много узнал о психологической устойчивости. На тренировках он играет так же, как в матчах. Мы работаем в пятисетовом формате, и он вообще ничего не отдает просто так. Это очень отличается от часа развлечения с друзьями, после которого вы идете пить колу», — приводит слова Витаса Герулайтиса Sports.ru.

Но несмотря на всю холодность на корте, в жизни он был совсем не таким. Первой женой Бьорна стала румынская теннисистка Марьяна Симоньеску. Но пара развелась, когда в СМИ появилась информация о внебрачном сыне теннисиста от певицы Яники Бьорлинг. Следом был еще один неудачный брак с итальянской певицей Лореданой Берте. И только с третьей попытки он встретил «ту самую». Патриция Остфельд стала третьей и любимой женой прославленного теннисиста и родила ему сына Лео.

Фото Global Look Press

Банкротство

Бьорн рано закончил с теннисом. Уже в 26 он объявил о завершении карьеры. Перегорел, устал от напряженного графика, не мог больше переносить столько внимания — скорее всего, все сразу. И Бьорн решил уйти. Появившееся свободное время он направил на создание собственного бизнеса. Bjorn Borg Design Group просуществовала недолго и быстро разорилась. Позже появилась компания Bjorn Borg, занимающаяся производством нижнего белья, ботинок, кошельков и парфюмерии. Тут все вышло более чем удачно. Только белье Calvin Klein в Швеции покупают чаще, чем товары Борга. И вроде история сложилась, но в 2006 году в СМИ появляется информация, что легенда тенниса Бьорн Борг продает свои трофеи.

«Конечно, нелегко расставаться с трофеями, но я вынужден это сделать. Даже если я расстанусь с символами моих побед, я все равно останусь в памяти у людей как один из величайших теннисистов мира», — заявил Борг ВВС.

«Его серьезно развели. Он был слишком доверчивым. Принял плохие решения, которые привели к неудачам», — рассказывал журналист и биограф главного соперника шведа Джона Макинроя Ричард Эванс.

Возможно, по кошельку теннисиста ударили и два развода, потому что бывшие возлюбленные попытались отщипнуть от богатств мужа как можно больше. Но в любом случае человек, заработавший за свою карьеру порядка 40 миллиона фунтов, вынужден продавать свои трофеи? Звучит странновато. Представители одного из аукционов оценили «богатства» Бьорна, которые он хотел продать, в 200 тысячи фунтов.

Позже агентство AFP сообщило, что Борг даже обратился в определенный аукционный дом — Bonhams для продажи пяти кубков «Уимблдона» и двух ракеток с автографами, одной из них он играл в том самом финале 1980 года против Макинроя.

«Уимблдон — самый престижный теннисный турнир в мире, а Бьорн Борг, возможно, лучший теннисист ХХ века. Его трофеи и ракетки, без сомнения, самые уникальные теннисные сувениры, которые когда-либо выставлялись на аукцион», — отметил Джон Бадделей, руководитель отдела продаж Bonhams для The Sun.

Фото Global Look Press

Сам же Бьорн объяснял все эти продажи простой заботой о семье.

«Вы не представляете, как тяжело расстаться с призами, которые символизируют те усилия — физические и моральные, — которые пришлось затратить для их завоевания. Но в настоящее время для меня гораздо важнее обеспечить хоть какую-то финансовую независимость своих близких», — приводит слова Борга The Sun.

В итоге в дело вмешался «заклятый друг» Бьорна Джон Макинрой, а также присоединился теннисист Андре Агасси. Они убедили шведа не продавать дорогие сердцу вещи.

«После долгого размышления я решил, что никогда не продам свои уимблдонские кубки, и снял их с продажи. Теперь я осознал, насколько тесно они связаны с моими победами на Уимблдонских турнирах. И это открытие заставило меня пересмотреть намерение продать их. Трофеи подобного рода имеют огромное значение, и они выходят за рамки обычной победы. Они подчеркивают мои обязательства как игрока перед людьми, семьей, друзьями и болельщиками, которые поддерживали меня в течение многих лет», — заявил Борг Reuters.

История закончилась хорошо. Трофеи остались у своего хозяина. А Макинрой писал в своей автобиографии, «что Борг всегда привозит ему «удобные и стильные» трусы, когда приезжает в Америку». Так что дела у шведского викинга явно пошли на поправку.