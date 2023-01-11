Американку гнобили из-за лишнего веса. Но она сломала стереотипы женского тенниса

История теннисной толстушки Тейлор Таунсенд, которая стала для многих примером.

Женский теннис во многом получил свою большую популярность за счет красивых и стройных теннисисток. Те же Анна Курникова и Мария Шарапова, постоянно красовавшиеся на обложках глянцевых изданий, возвели теннис на высокий уровень. Учитывая и то, что в США был культ внешности, это сыграло злую шутку с американкой Тейлор Таунсенд, которая совершенно не вписывалась в модельные стереотипы.

Таунсенд на юниорском уровне достигла весомых результатов — выиграла в одиночном разряде Открытый чемпионат Австралии-2012 и еще три юниорских турнира «Большого шлема» в парах. Также спортсменка дважды доходила до финала турниров «Большого шлема» (в одиночном и в парном разрядах). Эти результаты позволили ей стать первой ракеткой мира среди юниоров.

На нее возлагались большие надежды. Издание The New York Times даже назвало ее «следующей Сереной Уильямс». А это сравнение дорогого стоит. На взрослом уровне Таунсенд одержала победы на 24 чемпионатах ITF и заявила о себе на турнирах «Большого шлема». Лучшим ее результатом стала стадия четвертьфинала Открытого чемпионата США в парном разряде.

Фото Global Look Press

Скандал из-за лишних килограммов

В 2012 году Американская теннисная ассоциация не стала платить за Таунсенд первоначальный взнос на юниорском US Open. А причиной этого решения стал... лишний вес Тейлор. Ее обвинили в том, что она много ест, и потребовали срочно сесть на диету. При росте 170 сантиметров ее вес составлял 77 килограммов. Из-за лишнего веса она подвергалась постоянной критике фанатов.

«Мы переживаем за здоровье теннисистки. Хотим только того, чтобы в один день она сыграла на стадионе Артура Эша в основной сетке, сражаясь за титул. И именно из-за этого мы действуем строго в ее интересах», — говорил в интервью генеральный менеджер программы развития игроков USTA Патрик Макинрой.

Таунсенд эта история очень задела. Она публично покинула USTA, и денежный взнос в итоге внесли родители американки. История выдалась такой громкой, что федерация даже принесла теннисистке официальные извинения.

В тяжелой ситуации ее поддержала семья и тренер Зина Гаррисон.

«Та ситуация только закалила Тейлор. Она сделалась еще сильнее как личность. Совершенно понятно, что нужно смотреть не на форму тела, а на результаты, но не все это понимают, к сожалению», — сетовала Гаррисон.

О поддержке Зины говорила и сама Тейлор: «Она помогла мне поверить в себя, научиться слушать свой внутренний голос. Кроме того, благодаря ей я узнала, что очень упрямая».

История Таунсенд стала примером для многих спортсменок, которые далеки от идеалов женской красоты.

Фото Global Look Press

Как живет сейчас

Тейлор смогла добраться до 61-й строчки в мировом рейтинге. Как оказалось позже, в финале парного разряда US Open 2020 Таунсенд выступала уже будучи беременной. Об этом сообщила сама спортсменка.

Эта радостная новость стала причиной ее временного ухода из спорта.

Весной 2021 года в возрасте 24 лет Тейлор впервые стала мамой. Она родила мальчика Адина Обри. Сейчас она снова вернулась в тур. И продолжает играть, доказывая, что этому замечательному виду спорта покорны не только все возрасты, но и все физические габариты.