«Это подло!»: любовный треугольник теннисистки Соболенко, хоккеиста Кольцова и его жены

Как начались отношения звезд белорусского спорта.

Первое подтверждение романа между Ариной Соболенко и Константином Кольцовым болельщики получили в июне 2021 года. Но слухи, домыслы и догадки о том, что спортсмены не только дружат, ходили давно.

В первую очередь стоит сказать, что любовь к хоккею у Арины — дело семейное. Отец спортсменки, Сергей, до 19 лет был профессиональным хоккеистом, пока не попал в автомобильную аварию. Так что идеал мужчины всегда был перед глазами. До встречи с Кольцовым в биографии Арины уже были отношения с хоккеистом. В 2018 году девушка встречалась с игроком оршанского «Локомотива» Артемом Божко. Но отношения между молодыми людьми продлились не более года.

Дальше интригу вокруг своей личной жизни спортсменка стала создавать сама, на одном телевизионном шоу она заявила, что помолвлена, и сразу уточнила, что ее избранник, во-первых, не личный тренер Дмитрий Турсунов, а во-вторых, он не из Белоруссии. А потом через два года в социальной сети спортсменки появилась фотография, где она обнимается с Константином Кольцовым, который, кстати говоря, старше спортсменки на 17 лет, и подпись: «А мне эта больше нравится».

Фото Соцсети

Повисла на чужом муже?

Непонятно, был ли Кольцов тем самым парнем, с которым ранее была помолвлена Соболенко, но история их отношений началась примерно в то время. И началась со скандала. Бывшая жена Константина, Юлия, объявила о разводе с мужем и опубликовала в своих соцсетях следующий пост: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...»

Все бы ничего, но это было написано под фотографиями, на которых Юлия обнимается с мужем, и автор поста также отметила Арину Соболенко, как бы намекая, кто увел мужа из семьи. Подписчики Юлии сразу стали сочувствовать брошенной женщине и оскорблять теннисистку, которая якобы способствовала тому, что мать с тремя сыновьями осталась без мужа.

История получилась странной, поскольку никаких доказательств связи между спортсменами не было, кроме их встречи на открытии ресторана рядом с заказником «Лебяжий». Да и Кольцов выступил в защиту теннисистки, опубликовав пост в своей социальной сети: «Большая просьба, люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому никакого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!»

Фото Соцсети

Ее невозможно не любить!

Снова история начала набирать обороты в 2021 году, когда болельщики заметили Кольцова на турнирах, где играла Соболенко. В этот момент спортсмены и перестали скрывать свои отношения. В соцсети полетели фотографии счастливых молодых людей из Парижа. Кольцов же под одним из постов трогательно высказался об их романе: «Она — невероятно нежный, ранимый, любящий и переживающий человек, которого невозможно не любить! Ее невозможно не любить!»

Сейчас теннисистка и экс-хоккеист больше не скрывают чувств. 14 февраля Арина выложила в социальных сетях много совместных фотографий с любимым, а фото, где она позирует с огромным букетом, подписала: «Счастливого Дня святого Валентина. Люблю тебя». И, конечно же, отметила Кольцова.

Константин в долгу не остался, выложил фотографию теннисистки и написал: «Арина Соболенко. Судьба свела мою жизнь с самой красивой, нежной, заботливой и невероятно мудрой и умной девушкой! (это правда, но это просто обычные слова). Но чувство, когда ты рядом, не передать словами для меня! Я счастливчик! Люблю мою маленькую девочку безумно».