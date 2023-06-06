Новый муж певицы Булановой — бывший теннисист. Он был напарником Марата Сафина

На юниорском уровне Валерий Руднев подавал большие надежды и дружил со Светланой Кузнецовой.

2 июня в Санкт-Петербурге прошла свадьба Татьяны Булановой и Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе на Английской набережной. Среди приглашенных звезд были певица Анна Семенович, телеведущая Светлана Бондарчук и бывшая теннисистка Светлана Кузнецова. Спортсменка является другом детства нового супруга 54-летней Булановой.

Раньше Руднев профессионально занимался теннисом и подавал большие надежды. Валерий дважды становился чемпионом России. Летом 2014-го занимал 210-е место в рейтинге ATP. Руднев участвовал в квалификации турниров «Большого шлема» и спарринговался с легендарным Маратом Сафиным.

Сейчас Рудневу 35 лет, и он давно ушел из большого спорта. Теперь он занимается ресторанным бизнесом, сферой быстрого питания и доставкой продуктов. По открытым данным, общая выручка его компаний за 2020-й составила 30 миллионов рублей. Валерий познакомился с Булановой благодаря подруге знаменитой певицы.

«После концерта одной радиостанции в Питере планировалась вечеринка, на которую я не хотела ехать, — вспоминала Буланова в интервью «7Дней». — Но подруга сказала загадочную фразу: «Приходи, будут женихи». Я не стала углубляться, просто подумала: «Почему бы действительно не пойти и не провести вечер весело?» Одета я была просто: рваные джинсы, худи, кроссовки — все как мне нравится. Валера, только что видевший меня на сцене в красивом платье, на каблуках, удивился перевоплощению. Позже он рассказывал, что в тот день собирался к родителям на дачу, но позвонил приятель и неожиданно предложил: «Приезжай, мы тебя с Таней Булановой познакомим». Никаких планов Валера не строил, просто поехал за компанию. О том, сколько ему лет, моя подруга спросила прямо».

Как призналась Буланова, поначалу она считала, что Руднев «не ее вариант» из-за большой разницы в возрасте — 19 лет.

«Помню, я тогда подумала: «Что?! Тридцать один? Не мой вариант!» Но мы прекрасно провели вечер, много разговаривали, — рассказывала Буланова. — Засиделись допоздна. Спохватились с подругой, что мосты вот-вот разведут, вызвали такси. Но тут Валера взял меня за руку и говорит: «Я тебя сам довезу». В машине еще поговорили, ни о чем не договаривались, обменялись вежливыми фразами на прощание: «Звони, пиши». — «И ты...» Потом действительно стали переписываться и часто созваниваться».

Исполнительница хита «Ясный мой свет» считает, что у нее с Рудневым сразу возникла особая химия.

«Как-то я спросила его: «Ты хоть знаешь, сколько мне лет?» Он сказал, что раньше был в отношениях с женщиной — «ей вообще 54». Я говорю: «А мне 50». Он не ожидал, потому что у «Гугла» не спрашивал и думал, что мне лет 40... Валере я нравилась; он говорил, что был удивлен простотой в общении; думал, что начнется игра в звезду. Ну а мне нравилось мое состояние безумной влюбленности. Я похудела, взгляд горел — химия! Это был кайф...» — говорила Буланова.

В декабре 2022-го Руднев сделал предложение возлюбленной. Мужчина подарил заслуженной артистке РФ платиновое кольцо с бриллиантами стоимостью 670 тысяч рублей.

«Мы три года уже вместе, многое за это время было. Были сложности и трудности, были и яркие моменты. Меня уже ничего не пугает», — приводит слова Булановой канал НТВ.

На этом подарки не закончились. Буланова сообщила, что муж также подарил ей ресторан стоимостью более 50 миллионов рублей. Заведение располагается в историческом центре Санкт-Петербурга.

«В начале июня откроется ресторан, к которому я буду абсолютно непосредственное отношение иметь, — говорила Буланова в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. — Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру».

Для Булановой этот брак стал третьим. До союза с Рудневым Татьяна была замужем за экс-футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым и музыкантом Николаем Тагриновым. От предыдущих замужеств у певицы есть два сына — 16-летний Никита и 30-летний Александр.