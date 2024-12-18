«Душа не на месте». Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных

Еще недавно артист конфликтовал с западными театрами.

Всемирно известный артист балета Сергей Полунин объявил о скором отъезде из России. 35-летний танцор с 2020 года был директором пока еще несуществующего Севастопольского государственного театра оперы и балета, однако в начале декабря его на этой должности сменила Анна Касаткина, ранее работавшая в Мариинском театре.

Спортивным болельщикам Полунин известен как муж и отец трех детей олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных, которая с подачи своего супруга в последнее время принимала участие в балетных постановках.

Полунин поблагодарил Россию за все

Свое решение о переезде Сергей озвучил сам в Telegram-канале.

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на многие годы, огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все, что мне нужно, и даже больше — мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и помогал. А главное — я встретил Елену, и мы сыграли свадьбу в России, и у нас тут родился младший сын Эра», — написал Полунин.

Также он добавил, что пока не знает, куда отправится.

«В России очень добрый, человечный народ. Куда поедем — пока неясно, и надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива и было интересно. Относитесь с любовью к друг другу. Люди заслуживают, чтобы их любили. Простите за то, что мог или не смог сделать, но я еще пригожусь. Сейчас мне нужно проделать еще долгий путь, другой путь, неизвестный», — добавил танцор.

Судя по заявлению, в новое путешествие Полунин отправится вместе с женой и детьми — сыновьями Миром (2022), Даром (2022) и Эрой (2024). При этом Елена Ильиных и Сергей расписались только в августе 2024 года.

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Полтора года назад говорил о дискриминации

Решение танцовщика об отъезде из России выглядит неожиданным — еще недавно он высказывался о стране весьма комплиментарно и отмечал, что в мире искусства есть дискриминация по национальному признаку.

«Отмена русских? Есть, это не придуманное. Я поначалу скептически относился — наверное, немного додумывают. Ни на йоту, ни на маленький процент. У тебя спрашивают: либо ты высказываешься, тогда мы тебя принимаем, либо извини. То есть у тебя есть опция», — говорил Полунин в интервью «СЭ» осенью 2022-го.

В том же разговоре Сергей заявил, что считает это проблемой.

«Справедливо ли это? Нет, это несправедливо. Спорт и искусство объединяют. Да, в спорте больше конкуренции, но это хорошо, она должна двигать прогресс. Но эти вещи должны объединять нации. Как футбол сейчас, во время чемпионата мира. В любое время», — отметил танцовщик.

В России у Полунина дела шли хорошо: уроженец Херсона перебрался в Москву из Лондона в 2012 году и с тех пор много выступал на российской сцене. Кроме того, в 2019 году Сергей возглавил новоучрежденную Севастопольскую государственную академию хореографии (СГАХ), заняв должность и. о. ректора, а в 2020-м — уже вышеупомянутую должность директора Севастопольского государственного театра оперы и балета. Впрочем, в 2024 году оба поста Полунин потерял.

Сергей известен экстравагантными высказываниями и поступками, в частности, татуировками. На теле Полунина набиты сразу три лица Владимира Путина, при этом на руке у него наколот украинский герб. Сам он ничего такого в этом не видит. «Татуировки давно уже. Для многих, понимаю, такой симбиоз кажется необычным. Но я чувствую себя в нем гармонично», — заявил Полунин в интервью «СЭ» в 2022 году.

Сергей за карьеру танцовщика был премьером Королевского балета в Лондоне, работал в Московском музыкальном театре имени Станиславского, Новосибирском театре оперы и балета, был приглашенным артистом в Баварском государственном балете.