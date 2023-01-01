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Сегодня, 13:45

Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Михаил Мордасов и Юлия Канакина, Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Полина и Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Рассказ «СЭ» о главных событиях в жизни ряда известных спортсменов.

В 2022 году произошло сразу несколько счастливых событий — свадеб известных спортсменов в разных видах спорта. Атлеты женились в межсезонье или после важных турниров, когда были силы на такое важное мероприятие и время, чтобы немного расслабиться и отдохнуть. Рассказываем о самых запоминающихся свадьбах прошлого года.

Женитьба первого казахстанского олимпийского чемпиона по плаванию

В 2016 году Дмитрий Баландин сенсационно выиграл золото на Олимпиаде в Рио.

Кристина Тыныбаева и Дмитрий Баландин. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Со своей девушкой Кристиной Тыныбаевой он встречался довольно долго, но предложение олимпийский чемпион сделал год назад. Кристина, в свою очередь, является мастером спорта своей страны по синхронному плаванию.

Свадьба теннисистки Стивенс в Новый год

Парад свадеб открыли американская теннисистка Слоан Стивенс и ее избранник, футболист «Торонто» Джоузи Алтидор.

Слоан Стивенс и Джоузи Алтидор. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Об этом спортсменка рассказала в своих социальных сетях, подписав фото «1.1.2022». Получается, победительница одного турнира «Большого шлема» стала женой футболиста в первый же день года.

Брачная эпидемия в фигурном катании

В июне замуж вышла вице-чемпионка мира Евгения Тарасова. Ее избранником стал олимпийский чемпион в команде Федор Климов.

Евгения Тарасова и Федор Климов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Слухи о романе Жени и Феди были давно, но никто из спортсменов официально эту информацию не подтверждал. Удивительно, что им удавалось долго хранить это в тайне, но ни Тарасова, ни Климов особо не распространяются о личной жизни.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов хотели пожениться еще летом, но многие их друзья разъехались. Свадьбу перенесли на более позднее время — октябрь.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Пара состоит в отношениях уже более восьми лет, но обнародовать отношения решилась только в этом году. Летом оба фигуриста выступали в разных шоу. Никита же сделал предложение Вике на Мальдивах на берегу океана.

История отношений Дианы Дэвис и Глеба Смолкина окутана тайной — фигуристы никогда не говорили о них, хотя было видно, что они очень тепло относятся друг к другу.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Сейчас Диана и Глеб живут в США и тренируются у Алексея Килякова — бывшего партнера матери Дэвис Этери Тутберидзе. В марте спортсмены поженились в Неваде и официально никому об этом не сказали. Полтора года назад Диана в интервью Tatler объясняла, что с Глебом они не пара, просто партнеры на льду.

Бум свадеб в российском биатлоне

В межсезонье в биатлоне произошел настоящий свадебный бум — появилось сразу несколько новых спортивных семей. Чемпион России Алексей Шевченко женился на экс-лыжнице, а теперь биатлонистке Наталье Мекрюковой.

Алексей Шевченко женился на Наталье Мекрюковой. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Призер этапа Кубка мира Александр Поварницын сыграл свадьбу с Ариной Яборовой. Младшая сестра Ульяны Нигматуллиной Анастасия Кайшева вышла замуж за чемпиона мира среди молодежи Ильназа Мухамедзянова. Алексей Вагин и чемпионка мира среди юниоров Екатерина Санникова поженились в апреле. А чемпионка универсиады Валерия Васнецова и призер чемпионата России Рустам Каюмов вступили в брак вскоре после обнародования отношений.

Секс-символ скелетона Канакина вышла замуж за бобслеиста

Юлия Канакина считается одной из самых красивых спортсменок мира — ее часто называют секс-символом, по крайней мере скелетона.

Михаил Мордасов и Юлия Канакина. Фото Соцсети
Фото Соцсети

В своих социальных сетях Канакина выкладывала видеоролик, где жених надевает ей кольцо на палец. Свадьба произошла 31 августа, а избранником Юлии стал бобслеист Михаил Мордасов. Оба атлета были участниками Олимпийских игр 2022 года.

Бракосочетание сильнейших биатлонистов Белоруссии

Динара Алимбекова и Антон Смольский сыграли свадьбу 1 октября. Сильнейшие биатлонисты Белоруссии начали встречаться после Рождественской гонки-2020, но долго скрывали факт отношений.

Антон Смольский и Динара Алимбекова. Фото Соцсети
Фото Соцсети

В декабре прошлого года женская сборная страны завоевала серебро на этапе Кубка мира, Динара при этом отстрелялась на ноль. Как призналась потом спортсменка, мотивацией для нее был Антон. Алимбекова и Смольский поддерживали друг друга на Олимпиаде-2022, а после, летом, биатлонист сделал возлюбленной предложение.

Второй брак азербайджанского гроссмейстера

Шахматист Теймур Раджабов женился во второй раз. Избранницей стала Анна Максакова, внучка народной артистки России Людмилы Максаковой.

Теймур Раджабов и Анна Максакова. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Об этом сообщил сам спортсмен, разместив в социальных сетях фотографию с бракосочетания. У Теймура это второй брак — ранее он был женат на дочери вице-президента нефтяной компании Азербайджана Эльшада Насирова Эльнаре. От первого брака у Раджабова есть восьмилетняя дочь.

Емельяненко женился на экс-супруге

Российский боец ММА Александр Емельяненко 15 октября женился на своей возлюбленной Полине.

Полина и Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Полина и Александр Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина знакомы с 2011 года. Впервые они поженились в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко на тот момент отбывал наказание. В 2018-м стало известно об их разводе, но затем Александр и Полина помирились и решили вновь стать мужем и женой.

Полина и&nbsp;Александр Емельяненко. Александр Емельяненко снова женился! Эксклюзивные фото со свадьбы бойца
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