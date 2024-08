Секс-символ русского фигурного катания и танцовщик номер один поженились. Как прошла свадьба Ильиных и Полунина?

Звездная фигуристка и звездный танцовщик после рождения троих детей официально зарегистрировали свой брак.

Елена Ильиных теперь не только многодетная мать, но и официальная жена Сергея Полунина. Во всяком случае это следует из записей в соцсетях возлюбленных. Их история любви является вдохновляющим примером — пара вместе выступает на сцене, а в соцсетях периодически обменивается красивыми признаниями друг другу.

Как прошла свадьба Ильиных и Полунина

Ильиных, которая сменила фамилию, объявила о свадьбе трогательным сообщением в своем Telegram -канале:

— Так я стала женой, космически любимого мною Человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина (Орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. - Прим. «СЭ» ).

Затем олимпийская чемпионка Сочи-2014 подключила юмор, перечислив этапы отношений и добавив картинку Ждуна — помните такого персонажа из прошлой жизни?

А произошло действительно немало. Елена и Сергей двигались к созданию семьи нетрадиционным путем и до свадьбы родили троих сыновей, еще и имена дали им нестандартные — Мир, Дар и Эра.

Дети участвовали в празднествах. Сами молодожены предстали как две противоположности: Полунин выбрал черные цвета, а Ильиных, несмотря на ник в соцсетях Blackswanei («Черный лебедь»), — белые.

Полунин посвятил свадьбе и жене первые посты в своем канале. «Такой счастливый момент в Жизни. Свобода Любовь Счастье», — написал танцовщик.

Полунин сделал необычное предложение

Предложение Полунин сделал еще два года назад, а расписались этой зимой. Но о сыгранной свадьбе пара рассказала только сейчас. Зимой же Ильиных в 29 лет стала многодетной матерью — Эре сейчас девять месяцев.

Причем предложение было публичным и почему-то на английском. В мае 2022 года 32-летний уроженец Херсона предложил своей возлюбленной руку и сердце в соцсетях:

— Will you marry me? My heart and soul belongs to you. I love you («Ты выйдешь за меня? Мое сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя»), — сопроводил видео с кольцом Полунин.

Ильиных репостнула запись и ответила согласием.

В феврале Елена очень красиво комментировала рождение третьего ребенка:

— Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь... в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь... За то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете! И это настоящее счастье! За присужденное звание — многодетная мать! И за то, что, несмотря на схватки, мы все-таки успели сфотографироваться, — написала Ильиных в своих соцсетях.

Как познакомились Ильиных и Полунин

Знакомство Елены Ильиных с Сергеем Полуниным произошло в социальных сетях в 2019-м. Зимой того года артист балета удалил все свои публикации из Instagram (Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. - Прим. «СЭ» ). Однако, когда он пролистывал сообщения, обратил внимание на сообщение известной фигуристки. Спортсменка написала ему благодарность после просмотра документального фильма «Танцовщик».

Олимпийская чемпионка пыталась через знакомых балерин познакомиться с Полуниным, но он редко бывал в России, поэтому затея провалилась. Фигуристка решила не сдаваться и написала Полунину личное сообщение в соцсети. Мама спортсменки, кстати, не одобрила такое рвение дочери, хотя сама посоветовала посмотреть кино.

Полунин объяснял выбор эзотерически: пролистывая личные сообщения, артист «ощутил энергетику и вибрацию» от экрана, когда на нем появилось сообщение Ильиных «спасибо за искусство». «У меня такое в первый раз», — признавался впоследствии Полунин, комментируя историю знакомства. Завязалась переписка, и стало понятно, что между молодыми людьми возможен роман.

Елена Ильиных. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как Ильиных и Полунин стали известными

Полунин многими специалистами назывался номером один в мировом танце, он действительно талантлив, но его политические взгляды сказались на карьере. Например, Полунин со скандалом уходил из балета зарубежных театров из-за поддержки руководства России, критиковал европейские порядки. У него есть татуировка с изображением Владимира Путина.

Елена Ильиных к моменту знакомства с Полуниным уже завершила карьеру. Долгое время она каталась с Никитой Кацалаповым, выиграла с ним золото Сочи-2014 в командном турнире, но затем Никита сменил партнершу и стал кататься (и встречаться) с Викторией Синициной. Многие считают Ильиных секс-символом российского фигурного катания.