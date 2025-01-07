Секс-скандал в США. Спортивный журналист Скип Бэйлесс предлагал стилисту 1,5 миллиона долларов за близость

Пострадавшая подала иск на 42 страницах.

В США разразился новый секс-скандал — стилист Нушин Фараджи обвинила известного спортивного журналиста Бэйлесса в домогательствах, которые продолжались несколько лет. Вместе с 73-летним мужчиной объектами обвинений стали еще два человека.

В чем его обвиняют

Исходя из 42-страничного иска, все происходило во время совместной работы Фараджи и Бэйлесса на Fox Sports — сетке спортивных телеканалов, принадлежащих медиакомпании Fox Corporation. Скип вместе с бывшим игроком НФЛ Шенноном Шарпом вел шоу Undispunted. В обвинении утверждается, что Нушин около 10 лет терпела женоненавистническое и расистское обращение к себе, — она трудилась в компании с 2012 по 2024 год.

Конкретно Бэйлесса девушка винит в домогательствах: ведущий работал на Fox Sports не так долго, как она, — тоже ушел в 2024-м, но занял должность только в 2016-м. В иске указано, что в какой-то момент Скип попросил Фараджи поправлять его прическу раз в неделю. Процесс сопровождался приставаниями, а в июле 2021-го, узнав, что Нушин прошла биопсию, журналист предложил ей 1,5 миллиона долларов за секс. Это произошло вскоре после подписания нового контракта с ведущим — в марте 2021-го он договорился с Fox Sport на 32 миллиона долларов за четыре года.

«Вскоре после начала еженедельных стрижек мистер Бэйлесс начал находить предлоги, чтобы прикоснуться к мисс Фараджи. Он обнимал ее после каждого сеанса, прижимался к груди, затем начал целовать в щеки. Мисс Фараджи испытывала дискомфорт от такого физического контакта и сразу после стрижки придумывала отговорки, чтобы уйти. Примерно через неделю (после того, как предложил 1,5 миллиона. — Прим. Е.С.) мистер Бэйлесс сделал еще один шаг навстречу госпоже Фараджи. Мисс Фараджи ответила: «Скип, остановись, у тебя есть жена», — говорится в иске.

Скип Бэйлесс. Фото Getty Images

Еще несколько фигурантов

Бэйлесс не единственный ответчик по делу, рассматриваемому в Высшем суде Калифорнии в Лос-Анджелесе. Вместе со Скипом разбирательства ждут еще двух сотрудников компании: исполнительного вице-президента Чарли Диксона и ведущую Джой Тейлор, — в заявлении описывается предполагаемый роман между ними. Также говорится об инциденте, произошедшем в июле 2017-го во время празднования дня рождения Тейлор. Диксон нагрубил Фараджи, которая пожаловалась имениннице. Джой ответила, что получила работу благодаря Чарли, а сама стилист работает в компании благодаря ей, поэтому нужно смириться.

Также в иске содержится коллективное заявление от сотрудников, которым не оплатили почасовые сверхурочные за четыре последних года. При этом Фараджи утверждает, что уволена по сфабрикованным причинам. «Этот случай представляет собой еще один в длинной очереди инцидентов, иллюстрирующих токсичную атмосферу в Fox, отмеченную недобросовестными обещаниями и неоднократными неудачами в решении ядовитого и укоренившегося патриархата», — говорится в иске.

Fox Sport с обеспокоенностью отреагировал на происходящее, а вот Бэйлесс пока никак не прокомментировал разбирательство. «Мы серьезно относимся к этим обвинениям и в данный момент не можем дать никаких комментариев в связи с предстоящим судебным процессом», — говорится в заявлении компании.

Чем он известен

До Fox Sports Бэйлесс с 2004-го работал ведущим на ESPN. В 2024-м его шоу Undispunted закрыли из-за падения рейтингов после ухода соведущего Шеннона Шарпа. После этого Скип занялся своим подкастом на YouTube. С 2016 года он находится в браке.