Украинского военачальника отстранили из-за дочери-пловчихи. Она выступала за ЦСКА в России

История о разделении семей.

За два с половиной года в России и на Украине появилось огромное количество историй прерванных отношений, разделенных семей, личных и глобальных трагедий. Однако некоторые случаи выделяются даже на таком фоне.

В конце августа украинские СМИ сообщили, что начальником штаба Сил беспилотных систем ВСУ назначили капитана первого ранга Романа Гладкого. Но уже 3 сентября его отстранили от должности до окончания проверки Службой безопасности — Гладкий подозревается в связях с Россией. Во многом этому решению поспособствовала одна фотография. С детских региональных соревнований по плаванию.

Что произошло?

Силы беспилотных систем — отдельный род войск ВСУ, созданный в 2024 году. Именно они организуют регулярные атаки на территорию России. После назначения Гладкого на должность в украинских СМИ звучала критика в отношении офицера — ранее он никогда не занимался беспилотниками, а также подозревается в тесных связях с Россией. Как оказалось, жена и дочь Гладкого либо живут в Крыму, либо жили как минимум с 2014 года по 2018 год — уже после того, как регион стал российским.

Гладкий начинал военную карьеру в Севастополе, а после отъезда из Крыма и присоединения полуострова к России в 2016-2018 годах занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Военно-морскими силами Украины. В 2018 году его уже отстраняли от должности на время служебного расследования. Среди причин указывался тот факт, что после 2014 года жена и дочь Гладкого остались в Крыму. Минобороны настаивало, что дело в «ненадлежащем исполнении служебных обязанностей».

Выступление под российским флагом

В соцсети «ВКонтакте» остался профиль Татьяны Гладкой, в котором есть фотографии с соревнований по плаванию. На одной из них в марте 2016 года 11-летняя Татьяна запечатлена в шапочке с российским флагом. «Любимый тренер», — гласит надпись.

Именно этот кадр обернулся для Гладкого большими неприятностями — о его жене Елене известно мало, но она, согласно информации в соцсетях, гражданка России и имеет паспорт РФ. Скрины документа в качестве доказательства опубликовала депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая.

— Хотя он и просрочен, это никоим образом не отменяет его российское гражданство. Прошу СБУ проверить и учесть в работе, — написала Безуглая. Ранее она заявляла, что Гладкий «не имеет никакого опыта работы с БПЛА, подозревается в государственной измене, шпионаже и коррупции, а также имеет жену с российским паспортом, дочь выступала на соревнованиях за Россию».

Отметим, что бракоразводная процедура между гражданами России и Украины в нынешней ситуации по понятным причинам затруднена. Теоретически это можно сделать в одностороннем порядке, но только через суд.

«СЭ» изучил историю Татьяны Гладкой и поразился, как разошлись пути людей внутри одной семьи. Гладкая не просто выступала на российских соревнованиях — она представляла ЦСКА.

Во всяком случае об этом свидетельствуют протоколы Всероссийской федерации плавания 2014-2015 годов. Девочка выигрывала на 100-метровках вольным стилем и в плавании на спине на чемпионате Севастополя и неоднократно участвовала в чемпионате Крыма. Один раз даже была дисквалифицирована. 50 метров на спине преодолевала за 40,82, на уровне первого юношеского разряда, что позволило взять серебро первенства региона.

Фотографии в соцсетях не оставляют сомнений, что дочь украинского военачальника Татьяна Гладкая действительно занималась плаванием в российском Крыму — множество картинок из бассейнов в спортивных комбинезонах. Еще в 2018 году юная пловчиха репостила к себе на стену мемы с Майклом Фелпсом.

Однако после 2018 года след Татьяны пропадает. Судя по всему, занятия плаванием она завершила — либо занимается под другой фамилией, либо покинула Севастополь. Во всяком случае она точно не тренируется в севастопольском ЦСКА. Начальник бассейна Сергей Шавкун на вопрос «СЭ» ответил: «Не знаю такой, первый раз это имя слышу. Работаю здесь уже шесть лет».