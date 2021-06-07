Шикарные ноги Солдатовой, миленькая Загитова и Кокорин с наследником. Как звезды проводят время

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Юлия Ефимова передает привет из Барселоны.

Пусть Александру Зинченко и не удалось выиграть Лигу чемпионов, но его ждет другая радость — скорое пополнение в семье.

Валерий Карпин — повар вашей мечты.

Федор Смолов нашел на отдыхе нового друга.

Алина Загитова хорошо проводит время в Японии.

Александра Солдатова демонстрирует шикарные ноги.

Хоккеист Роман Любимов осваивает в отпуске дополнительный вид спорта — серфинг.

Йоханнес Клебо даже летом продолжает тренироваться в снегах.

Александр Кокорин с наследником.

Александр Кержаков хвалится внушительным уловом.

Именно так должно выглядеть возвращение гения.