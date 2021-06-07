Шикарные ноги Солдатовой, миленькая Загитова и Кокорин с наследником. Как звезды проводят время
Сегодня, 12:35
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.
Юлия Ефимова передает привет из Барселоны.
Пусть Александру Зинченко и не удалось выиграть Лигу чемпионов, но его ждет другая радость — скорое пополнение в семье.
Валерий Карпин — повар вашей мечты.
Федор Смолов нашел на отдыхе нового друга.
Алина Загитова хорошо проводит время в Японии.
Александра Солдатова демонстрирует шикарные ноги.
Хоккеист Роман Любимов осваивает в отпуске дополнительный вид спорта — серфинг.
Йоханнес Клебо даже летом продолжает тренироваться в снегах.
Александр Кокорин с наследником.
Александр Кержаков хвалится внушительным уловом.
Именно так должно выглядеть возвращение гения.
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