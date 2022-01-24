Шарапова у океана, Ефимова в пузырях, Клишина о путешествиях
Мария Шарапова и Юлия Ефимова опубликовали новые посты в социальных сетях
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.
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