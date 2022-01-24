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Сегодня, 07:00

Шарапова у океана, Ефимова в пузырях, Клишина о путешествиях

Мария Шарапова и Юлия Ефимова опубликовали новые посты в социальных сетях
Мария Шарапова, Юлия Ефимова, Дарья Клишина.
Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

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