Шарапова у океана, Ефимова в пузырях, Клишина о путешествиях

Мария Шарапова и Юлия Ефимова опубликовали новые посты в социальных сетях

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Супруга Валерия Карпина Дарья встретилась на отдыхе с необычными «одноклассниками»

А сам главный тренер российской сборной весело провел время с Левой Би-2

Мария Шарапова наслаждается отдыхом на берегу океана

Алина Загитова взяла своего пса Масару на встречу с послом Японии

Евгения Медведева показала шикарные фотографии с новой фотосессии

Необычное платье Эжени Бушар

Юлия Ефимова порадовала поклонников ярким фото в мыльных пузырях

Новая награда в богатой коллекции Криштиану Роналду

Дарья Клишина рассказала о том, как сильно любит путешествовать