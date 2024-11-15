Биография Сергея Галицкого: парк в Краснодаре, футбольный клуб и болезнь

История российского бизнесмена.

Сергей Николаевич Галицкий

Дата рождения: 14 августа 1967 года

Место рождения: Лазаревское (Краснодарский край)

Деятельность: бизнесмен, президент ФК «Краснодар»

Детство и юность Галицкого

Сергей Николаевич Арутюнян (фамилия Галицкого до женитьбы) родился в поселке Лазаревское Краснодарского края. Его отец Николай Арутюнян по национальности армянин, а мать Галина Баранова — русская.

Детство будущий бизнесмен провел в родном селе. До 14 лет играл в футбол. А также увлекался шахматами: за два года занятий в шахматной школе он выполнил норматив мастера спорта, а в девятом классе стал чемпионом Сочи. В подростковом возрасте помогал родителям зарабатывать деньги, собирая и продавая фундук.

В 1985-м Сергей попал в армию. После двухлетней службы в 1988 году поступил на экономический факультет Кубанского государственного университета. На втором курсе начал подрабатывать грузчиком. Будучи студентом, написал статью для финансового журнала, после которой на него обратили внимание и пригласили в один из местных банков. Там он сразу пошел вверх по карьерной лестнице и быстро стал заместителем управляющего.

В 1993 году Галицкий окончил университет и ушел из банковский сферы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Магнит» и виноделие

После увольнения из банка в 1994-м Сергей с партнерами основал мелкооптовую торговую фирму «Трансазия». Она занималась дистрибуцией известных брендов косметики и парфюмерии. «Мы были не толстой свиньей, а худой, которая все время бегает и ищет в лесу яблоко», — так отзывался Галицкий о первом бизнесе.

Спустя год он зарегистрировал собственную компанию «Тандер». В 1998-м под маркой этой сети предприниматель открыл свой первый магазин Cash&Carry.

А в 2000-м переименовал компанию в «Сеть магазинов Магнит», еще позже — просто в «Магнит». В 2001 году у Галицкого насчитывалось 160 точек в регионе, всего за несколько лет их стало 1500, а на 2024-й год их уже более 10 тысяч по всей стране.

В феврале 2018 года группа ВТБ выкупила 29,1 процент акций «Магнита» за 138 миллиардов рублей. У Галицкого осталось только 3 процента. Кроме того, он покинул все занимаемые посты.

«Ты не можешь на 100 процентов контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день — это для меня очень сложно. Я привык ситуацию держать под полным контролем. Когда бизнес так сильно персонифицирован, каждое новое открытие магазина, распределительного центра, каждая новая машина уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», — объяснял продажу «Магнита» бизнесмен в интервью изданию The Bell.

В 2010-м функционер занялся еще и виноделием. Он приобрел виноградники в станице Гостагаевской. Винодельня носит название «Галицкий и Галицкий» и выпускает 60 тысяч бутылок в год. Краснодарскому предпринимателю также принадлежит 51 процент ООО «Русский терруар». Другой половиной владеет брат его жены — Сергей Галицкий. Им принадлежат товарные знаки Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque, Ballet Blanc, «Неандерталец» и Grand Jete.

За виноделие в основном отвечает Сергей Галицкий-младший, который лично дегустирует вина перед поставкой на продажу. Также он заявлял о желании создать туристические тропы для ограниченного количества посетителей на их виноградниках.

«Мы окружены природным государственным заказником, вокруг нас редкая флора и фауна, поэтому наше отношение к природе должно быть максимально бережным. Хочется подарить людям именно это чувство — единение с природой», — говорил владелец компании.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар»

Галицкий всегда любил футбол. В 2004 году он стал владельцем и президентом футбольного клуба «Авангард» из Лазаревского, который выступал в любительской лиге.

В 2008 году Галицкий создал собственную команду — «Краснодар». В 2011-м она дебютировала в РПЛ и уверенно вошла в элиту. «Краснодар» — серебряный призер сезона-2023/24, трехкратный бронзовый призер чемпионата России (2014/15, 2018/19, 2019/20) и финалист Кубка России (2013/14 и 2022/23). Также «быки» дважды выходили в плей-офф Лиги Европы, а в сезоне-2020/21 участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов.

Наряду с клубом была создана детская спортивная школа. В 2010-м Галицкий открыл академию ФК «Краснодар», которая считается одной из сильнейших в России. У нее 38 филиалов в разных городах Краснодарского края.

Интересно, что в академии есть урок шахмат, которыми президент клуба увлекается с детства. «У нас раз в неделю мальчики обязательно играют в шахматы. У них есть тренер — преподаватель, проводится свой внутренний чемпионат», — объяснял владелец.

Известными воспитанниками академии являются Матвей Сафонов, Даниил Фомин, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин, Иван Игнатьев, Александр Черников, Эдуард Сперцян и другие.

Как признавался сам Галицкий в 2012-м, он мечтает, чтобы состав «Краснодара» целиком состоял из воспитанников его академии: «Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всем мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции. Просто если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться?»

В интервью «СЭ» в 2014-м функционер обозначил философию, которой придерживается «Краснодар»: «Тренер, который придет к нам в клуб, всегда будет играть в открытый футбол! Это наше правило. Нам абсолютно не нужен результат, в 18-й раз вам повторяю! Нам нужен стиль игры».

В эфире «Коммент.Шоу» в 2021 году Галицкий заявил, что работает над самоокупаемостью клуба: «Он не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет 50-60-70 миллионов долларов у клуба был без меня. Чтобы школа могла финансироваться без меня. Предварительно этим займется совет директоров, наблюдателей и банков, которые будут контролировать исполнение обязательств. Будет указано, сколько менеджмент может тратить на свою зарплату, трансферы, какой это будет процент от бюджета. Мы тратим на школу 8-9 миллионов долларов в год. Это финансирование должно сохраниться на прежнем уровне», — отметил он.

В 2023-м «Краснодар» стал лучшим клубом по прибыли, заработав 11,965 миллиарда рублей. При этом 9 миллиардов из этой суммы внес сам Галицкий в свой фонд для академии, чтобы клуб продолжал существовать без него.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стадион в Краснодаре

В 2016 год был построен современный стадион для клуба на личные деньги бизнесмена. Арена имеет высшую категорию УЕФА — четвертую, которая позволяет принимать матчи чемпионатов мира и Европы, а также игры всех стадий еврокубков. При этом матчи домашнего ЧМ-2018 в Краснодаре не проходили, так как регион представлял стадион «Фишт» в Сочи.

Первая игра на арене «Краснодар» состоялась 9 октября 2016 года: сборная России провела товарищескую встречу с Коста-Рикой при 34 200 зрителях. «Краснодар» впервые сыграл на домашней арене 20 октября 2016 года против «Шальке» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Этот матч посетили 33 550 зрителей. В чемпионате России «быки» дебютировали на своем стадионе 23 октября 2016 года в матче против «Амкара» в 11-м туре РФПЛ.

В эфире телеканала «Россия 24» Галицкий назвал примерную сумму, которую он потратит на стадион: «Наверное, такие вещи никогда не окупаются. Это будет точно больше 20 миллиардов рублей».

С первого матча на арене запрещены семечки, чтобы фанаты не мусорили. Позже на арене начали продавать их без скорлупы. Во время экскурсии по стадиону владелец лично объяснил журналистам, зачем ввел такие правила: «Вы сюда не семечки щелкать приходите, а футбол смотреть. Кубанская традиция? Человек должен эволюционировать. Зачем вам стадион, если вы семечки больше любите? Для тех, кто очень чтит традиции, мы сделали семечки специально без скорлупы».

Фото Global Look Press

Парк

В 2017 году Галицкий на собственные средства построил городской парк площадью 22,7 га рядом со стадионом «Краснодар». «Это просто парк! Не надо из всего этого фетиш делать. Я просто считаю, что наши граждане должны иметь нормальные человеческие условия», — сказал функционер перед его открытием.

Но «просто парком» его назвать сложно. В 2023-м в нем открыли Японский сад, где высадили 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 цветов. К 2025 году там будет создан еще и «Парк облаков».

В 2017-м парк стал лауреатом в номинации «Общественное пространство» всероссийской премии в области архитектуры и дизайна «Приметы городов», а в 2019-м получил премию как лучший парк в номинации Eurasian Park Awards от премии International Лардж Urban Parks Awards.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Доходы Галицкого

Согласно данным Bloomberg, Галицкий входит в рейтинг 500 богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 6,26 миллиарда долларов. За 2024-й год он уже заработал 520 миллионов долларов.

В 2019 году президент «Краснодара» занял второе место в рейтинге отечественных бизнесменов, которые изменили представление о России.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личная жизнь Галицкого

Сразу после окончания университета Сергей женился на Виктории Галицкой, с которой учился на одном факультете, но на разных специальностях, и взял ее фамилию. В Сети есть несколько версий, почему он отказался от своей фамилии. Первая — якобы его суровый тесть Николай не разрешил дочери и будущим внукам носить армянскую фамилию. Вторая: фамилия Галицкий — княжеская, и ее нужно прославлять. Наконец, третья версия: Николай был уверен, что именно фамилия Галицкий, а не кавказская, поможет начать бизнес его находчивому зятю.

В 1995 году у пары родилась дочь Полина. В 2022-м она заняла 14-е место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. Она является основной наследницей Галицкого.

«Я разговаривал со своей дочерью. Говорил, что количество денег у нее будет ограниченным. Потому что мне нужно, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, база. Мы новые здания строим. Она согласилась со мной. Следующее поколение должно иметь мотивацию. В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе — ты ему должен отдать», — рассказывал бизнесмен.

14 июня 2023 года супруга Галицкого скончалась в Италии, где лечилась от онкологического заболевания. Ей был 51 год. Похоронили Викторию на родине, в поселке Первомайский Красноармейского района Кубани, рядом с ее отцом.

Сергей Галицкий на матче «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болезнь Галицкого

В 2021 году Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал о серьезной болезни, не называя диагноз: «Это не секрет для краснодарцев: я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу посещать домашние матчи в большом количестве. Не могу столько общаться с клубом, в том количестве, в котором необходимо президенту. Но это жизнь — ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я, к сожалению, не в той форме и поэтому некоторые игры пропускаю».

Летом 2022 года в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак написала, что бизнесмен болен раком. Также стало известно, что он проходит лечение в Италии.

В мае 2024 года появились фото Галицкого, который посетил матч «Краснодара». Многие болельщики обратили внимание, что бизнесмен сильно изменился на фоне тяжелой болезни. Тогда же журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Сергей Николаевич проходит курс химиотерапии из-за рецидива.

«Еще в декабре врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм», — написал Карпов.

В ноябре 2024 года Галицкий снова появился на публике во время футбольного матча. На этот раз — игре сборной России с Брунеем на стадионе «Краснодар».

Сергей Галицкий на матче Россия — Бруней 15 ноября 2024 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соцсети Сергея Галицкого