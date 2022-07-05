«Все подушки и одеяла были изрезаны». Как в девяностые годы воровали у известных российских футболистов

Про лихие девяностые слышали абсолютно все: разбои, очереди, рынки, голод, банды и грабежи. Картина рисуется более чем мрачная. В этот момент многие успешные российские футболисты и стали привлекать к себе излишнее внимание криминальных элементов.

Владимир Несчастный

Чуть ли не самое успешное время в истории «Спартака» — это 1990-е годы. Клуб разрывал всех в российском чемпионате, а фамилии футболистов знали даже самые далекие от спорта люди.

Так, особой популярностью у грабителей пользовался нападающий красно-белых Владимир Бесчастных. Сначала у него дважды угоняли машину. В первый раз это случилось, когда автомобилем пользовались родители Владимира.

«Угнали новую «девятку». Родители в магазин зашли, возвращаются — нет машины», — рассказывал «Спорт-Экспрессу» нападающий.

Во второй раз машину угнали более изощренным способом. Всем игрокам «Спартака» дали за победу в Кубке России-1994 по «Мицубиси». Узнав об этом, грабители начали угонять их. Бесчастных был в этот момент уже в Бремене, поэтому попросил отца предпринять все меры предосторожности. Отец поставил автомобиль в гараж, которым никто не пользовался и о котором никто не знал. Но и это не помогло.

«Видимо, было в машине какое-то устройство. Но отец у меня хитрый, аккумулятор с «Мицубиси» снял. Так воры вскрыли соседний гараж — попытались переставить оттуда. Аккумулятор оказался дохлым. Взломали еще один, лишь тогда уехали», — подвел итог Владимир в интервью «СЭ».

Владимир Бесчастных. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Ну а лицом к лицу с бандитами Бесчастных столкнулся в 1992-м. Вернувшись из Германии с турнира по мини-футболу, нападающий попал в неприятную ситуацию.

«Только по фильмам знал, как грабят. Вживую иначе воспринимается. Открываю дверь — на пороге незнакомый человек. Свистнул, вижу — двое спускаются. Можно было не растеряться — вытолкнуть его и захлопнуть дверь. Зато потом все делал правильно. Не выпендривался. У них было три пистолета, один из которых — газовый. Из него стрельнули», — делился с «СЭ» подробностями ограбления Бесчастных.

Несколько часов грабители искали что-то ценное в квартире, но, к их удивлению, брать было особо нечего.

«В 92-м у меня и не было ничего. Хотели телевизор утащить — я посмеялся: ага, несите-несите. Если сможете... Взяли два телефона. Сумку с вещами, которую из Германии привез. В кармане старой куртки лежали полторы тысячи марок. У меня на съемной квартире даже мебели не было. Говорю им: «Квартира пустая, сами видите», — вспоминал Владимир в беседе с корреспондентом «СЭ».

Но такое близкое знакомство с преступным миром научило Владимира думать сильно наперед.

«После этого случая купил здоровенный газовый пистолет. Заходя в подъезд, снимал с предохранителя», — рассказывал он.

Егор Титов. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Не дарите Титову часы

Девяностые не жалели никого. Было неважно — взрослый или ребенок — грабили абсолютно всех. Егора Титова, будущую звезду московского «Спартака», впервые обворовали, когда он еще учился в 11-м классе. Проводив одноклассницу до дома и возвращаясь к метро, он столкнулся на входе в вестибюль с тремя незнакомцами. Они избили парня до полусмерти и украли часы, золотую цепочку с крестом и пиджак.

Во второй раз встреча с миром криминала произошла во времена игры Титова за дубль «Спартака». Егор получил зарплату и довольный отправился в Олимпийский комитет, чтобы занести туда фотографии. Но около закрытой ярмарки в Лужниках к нему подошел подозрительный тип, который стал угрожать ему пистолетом. Футболисту пришлось снова отдать часы, а в придачу к ним 70 тысяч рублей. Мама спортсмена Людмила Николаевна сказала об этом в интервью Sport24 следующее:

«В те годы было абсолютно бессмысленно подавать заявления и кого-то там искать».

Преступника так и не нашли, а Людмила Николаевна заявила, что не нужно дарить ее сыну часы. Это дело гиблое.

Сергей Юран. Фото архив «СЭ»

С криминалом справится другой криминал

Пока одни спортсмены хитростью или с помощью полиции пытались решить проблемы с грабителями, Сергей Юран подошел к этому вопросу с другой стороны.

В Луганске ограбили дом его родителей.

«[Родители] ушли где-то в 6 утра, 6:15, 6:20. [Грабители] залезли в дом, где жили родители. Все планировалось, ничего спонтанного не произошло. Они искали [денежные] средства, потому что все матрасы, подушки, одеяла были изрезаны, вывернуты наизнанку. Забрали телевизор, двухкассетный магнитофон, видеомагнитофон, [в общем] аппаратуру. Деньги не нашли, отец у меня умел их прятать» — вспоминал Юран в разговоре со Sport24.

Сергей в это время как раз прилетел из Португалии, где выступал сначала за «Бенфику», а потом за «Порту», и узнал о произошедшем. Юран понимал, что полиция найти грабителей вряд ли сможет, поэтому решил этот вопрос самостоятельно.

«Мы дружили, общались с криминалом. Тогда это было нормально. И спортсмены, и шоу-бизнес. Пересекались, скажем так. Просто обратился к людям более серьезным, объяснил ситуацию. Потом их нашли. И [они], как говорится, извинялись. Естественно, все вернули, что унесли из аппаратуры. Ну и, понятно, возместили родителям кое-какие средства за повреждение всего этого», — рассказывал Юран Sport24.

Этот случай лишний раз подтвердил, что играть в 1990-е за границей было намного безопасней, чем в России.