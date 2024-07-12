Российский футбол сегодня: «Триколор» запустил собственное спортивное ток-шоу

Каждую неделю ведущие новой программы будут обсуждать важные события отечественного футбола, в том числе с их участниками, — гостями первых выпусков стали Майк Крапивников и Роман Павлюченко.

«Точная передача» — аналитическое ток-шоу собственного производства «Триколор» про российский футбол и наших игроков за рубежом. Фишкой передачи станет обзор футбольного контента, который транслируется на спортивных телеканалах «Триколор». За особый взгляд на события Второй лиги, футзальной Суперлиги, Молодежной и Юношеских лиг, а также чемпионата Кипра отвечают ведущие — комментатор и журналист Антон Никитин, а также спортивный блогер Светлана Думич. Кроме того, каждую неделю в студии будут появляться гости — звезды отечественного футбола.

Премьера «Точной передачи» состоялась 1 июля. Горячими темами первого выпуска стали минувший чемпионат России по футзалу, трансфер Александра Кокорина в кипрский «Арис» и развитие футбольного краудфандинга. Специальным гостем студии выступил Майк Крапивников, игрок Медийной футбольной лиги. Героем второго выпуска стал бывший футболист сборной России Роман Павлюченко. Легендарный нападающий рассказал о тренерстве, бронзовом «Евро-2008», работе под руководством Гуса Хиддинка, а также о своих фаворитах на проходящем в Германии «Евро-2024».

Точная передача.

Программа «Точная передача» выходит на канале «Футбольный» по понедельникам в 21:00 (по московскому времени). В ближайшем выпуске от 15 июля зрители увидят Алексея Гасилина. В профессиональной карьере Гасилин выступал за «Зенит», «Шальке» и «Амкар». На юношеском уровне стал чемпионом Евро U-17 и серебряным призером Евро U-19. Третьего июля он объявил об уходе из «Родины Медиа» и завершил карьеру медиафутболиста.

«Новый проект расскажет о важных событиях, изменениях, тех самых «точных передачах» российского футбола. Команды из разных регионов России показывают достойную игру, которая не может остаться незамеченной. В наших лигах происходят события, которые зачастую не менее интересны, чем РПЛ или Кубок России. Клубы Второй лиги, Суперлиги давно просили нас запустить передачу с акцентом на специфику их развития. Круто, что медийные, знаковые фигуры нашего футбола будут обсуждать Вторую лигу, молодежь, может быть, давать советы. Вероятно, это может быть не только интересным шоу, но и полезным контентом для самих футболистов и менеджеров», — говорит генеральный продюсер «Триколор Спорт» Марина Богомолова.

Каналы собственного производства оператора «Футбольный», «Спортивный» и «Хоккейный» доступны бесплатно и без авторизации в приложении для Смарт ТВ «Триколор Кино и ТВ», в одноименном мобильном приложении, а также на сайте онлайн-кинотеатра от «Триколор». Также они входят в состав сетей региональных кабельных операторов и доступны фактически на всей территории России. При оформлении подписки у оператора вышедшие выпуски можно смотреть в архиве программ за последние семь дней.