Встречают по одежке, провожают по долгам. Как устроен сериал «Изобретая Анну» о русской аферистке на Манхэттене

11 февраля весь мир увидел новый сериал Netflix.

10 часов просмотра рассказывают о пути к славе и провале юной Анны Делви/Сорокиной, которая следовала правилам всех коучей, врала напропалую и купалась в роскоши. Каким вышел сериал и о чем он на самом деле рассказывает, делится Анна Константинова.

Постер сериала «Изобретая Анну».

«Изобретая Анну»

Драма, детектив

Исполнительный продюсер: Шонда Раймс

В ролях: Джулия Гарнер, Анна Кламски, Терри Кинни, Андерс Холм, Лаверн Кокс, Ариан Моайед, Кэти Лоус, Алексис Флойд

Премьера: 11 февраля 2022

Рыжая копна в темных очках посещает самые дорогие места Нью-Йорка. Богатейшие люди Манхэттена хотят вести с ней дела и дружбу. А она смотрит на всех свысока и раздает чаевые по 100 долларов за раз, дарит подарки и «забывает» отдать долги. Такая жизнь не для всех, кажется нам. Но Анна Делви знает прорехи системы. Она понимает, что современный мир — это ярмарка тщеславия, погоня за красивой жизнью богемы. И пока многие остаются привилегированными только на селфи в Instagram, эта юная девушка стала настоящей светской львицей.

Но как Анна, родившаяся в Подмосковье во времена перестройки, стала «своей» среди нью-йоркской элиты? Кто она вообще такая? Девушка, попавшая в тюрьму за обман на кругленькие суммы, была Золушкой XXI века. Не останься она на балу после полуночи, может, она осуществила бы свою мечту.

Начало первой серии. Типографские машины печатают статью, которая сделает Анну Делви/Сорокину (Джулия Гарнер) знаменитой талантливой аферисткой, а не бизнесвумен. Это — многонедельный труд беременной журналистки из издания Manhatten Вивиан Кент (Анна Кламски). Женщина всеми силами пыталась вернуть свою репутацию громким и действительно важным расследованием. Главной ее задачей было не стать одной из мышек-прислужниц у Золушки-манипуляторши.

Кадр из сериала «Изобретая Анну».

У этого фантастического сюжета есть абсолютно реальный источник — статья Джессики Преслер, журналистки из New York Magazine. Она пыталась понять, кто такая Анна Делви: соципатка с жаждой наживы и власти, несчастная немецкая наследница или дочь русского бандита. Эта статья произвела фурор и привлекла внимание миллионов к процессу Анны, чему преступница была безумно рада.

Где-то недели через две-три после публикации журналистке предложили экранизировать ее историю. Ее работы не впервые оказываются вдохновением для экранных сюжетов. До этого ее занимательное расследование о танцовщицах ночного клуба стало фильмом «Стриптизерши» 2019 года. Автор статьи постоянно сотрудничала со сценаристами, но каким же было ее удивление, что она сама станет прототипом главной героини! Именно судьба журналистки Вивиан — каркас сценария.

Кадр из сериала «Изобретая Анну».

Как ни крути, но выбор героя и правда неожиданный. Перед нами не столько история аферистки, сколько своеобразный детектив. В нем журналистка собирает информацию по кирпичикам и строит свою правду, максимально приближенную к реальности. Но при этом мы знакомимся не только с судьбой Анны Делви, но и с жизнью интересной женщины, готовящейся стать матерью и не потерять карьеру.

К счастью, лишнего диссонанса от раздвоения сюжета не происходит. Вполне интересно смотреть, как продвигается расследование Вивиан и что происходило в жизни Анны до задержания. Правда, в последних двух сериях (между прочим, два часа!) становится меньше лоска из старой жизни мисс Делви и динамика исчезает. Реже используется бойкий полиэкран, любимый прием Дэнни Бойла, и чаще возникают моральные дилеммы об этичности и влиянии журналистики на жизнь людей. Неожиданная смена темпа повествования выбивает из колеи. И, несмотря на тот же энергичный саундтрек и стервозные песни, экранные спутники Анны, досматривается сериал через силу.

Кадр из сериала «Изобретая Анну».

Но все же есть там что-то, из-за чего стоит обратить внимание на эти 9 серий. Вы любили шоу MTV «По домам»? Где ведущие входили в жилища богатеев и поражались вместе со зрителями невероятной роскоши, богатству и одежде от кутюр. Если да, то знайте: окно в другую вселенную открывается и в «Изобретая Анну». Зрители видят, какую красивую и безбедную жизнь ведет героиня. Журналистка посещает места, где бывала аферистка, беседует с людьми, у которых та выманила деньги. И, конечно, успевает поразиться невероятному богатству и сверхкомфорту, которыми они себя окружили.

Универсальный контраст бедные — богатые, судя по недавним трендам Netflix, крайне важен для современного зрителя по всему свету. Ну а кто не любит посмотреть на гламурную жизнь тех, кто себе может это позволить? Что отличает этот проект от многих, так это отношение к тем самым богачам. Здесь они такие же люди, как и мы. Только не слишком приспособленные к самостоятельной жизни. Абсолютно все персонажи в сериале неоднозначны, в них есть и положительные черты, и те, за которые принято стыдиться. Именно жизненность этого сериала — основная его заслуга.

Кадр из сериала «Изобретая Анну».

Любопытным кажется и изображение баланса между работой и семьей. Благо партнеры адвоката и журналистки — понимающие люди, идущие навстречу своим супругам, которые сутками думают лишь об Анне. Это одно из немногих мест, где сценаристы могли разойтись и добавить скандалов и огня. Да, разногласия возникают, но ненадолго. Вместо ссор мы видим поддержку! Крайне редко в последние годы изображение пар, где люди умеют друг друга слушать, чем не учебник по взаимопониманию?

Но вот он, главный вопрос: кто такая Анна Делви? Как она смогла обвести вокруг пальца всех, кого повстречала на своем пути; почему взрослые и успешные люди ей верили; как она вообще хотела добиться желаемого и зачем? «Изобретая Анну» скорее только пытается разобраться в этом. Ответ сложится у каждого зрителя свой, в зависимости от степени доверия или подозрительности.

Но смотреть его запойно, как остальные мини-сериалы, не выйдет. Сумасшедший хронометраж и неравномерно распределенное действие усложняют просмотр. И хоть снят он очень даже круто, досмотреть получится не у всех. Ну и ладно, все равно будет интересно. Как минимум — поначалу.