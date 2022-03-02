Соцреализм в XXI веке. Как «Мистер Нокаут» буквально возвращает нас в СССР

23 февраля в прокат вышел спортивный байопик про советского боксера Валерия Попенченкова.

Казалось бы, перед нами очередная переделка «Рокки». Ожидать выдающегося и не надо. Но режиссер Артём Михалков пошел дальше и все же смог удивить: неприятно. Почему «Мистер Нокаут» устаревшее и скучное кино, обобщает Анна Константинова.

«Мистер Нокаут» (2022)

спорт, драма

Режиссер: Артем Михалков

Сценарий: Владимир и Олег Пресняковы

В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Андрей Титченко, Олег Чугунов

Возраст: 12+

Премьера: 23 февраля 2022

Обложка фильма «Мистер Нокаут».

Кто из нас не любит сказки? С самого детства нам рассказывают о страшном Змее Горыныче, Кощее Бессмертном и об Иване-дураке с Василисой Премудрой. Да только, вырастая, мы понимаем, что мир не черно-белый и все в нем сложнее. И вместо «Последнего богатыря» хочется посмотреть взрослую драму о сложной судьбе выдающегося спортсмена. Жаль только, что новая экранная история о восхождении боксера осталась на том же уровне, если не хуже.

Фильм рассказывает о жизни Валерия Попенченкова (Виктор Хориняк) с самого детства и до победы на токийской Олимпиаде в 1964 году. В этом пути ему помогает экстравагантный тренер Григорий Кусикьянц (Сергей Безруков), который не расстается с бутылкой лимонада и дворовыми словечками. А вместо принцессы тут Таня из интеллигентной семьи, ради которой и свершает подвиги Пончик (как в шутку его называют все: от мамы до тренера). Имеется и Змей Горыныч: боец немецкого происхождения Шульц с худощавым тренером, точь-в-точь Кощеем. Сказочные архетипы угадываются моментально, но может, история расскажет что-то новое?

Кадр из фильма «Мистер нокаут».

В самом начале зрителей предупреждают, что фильм снят «по мотивам реальной истории», так что искажение фактов не должно стать сюрпризом. Ведь художественную выдумку никто не отменял. Обычно она применяется для более занимательного сценария — добавить одну-другую линию, чтобы развитие сюжета выглядело ярче и насыщеннее. Но когда та самая реальная история искажается так, что становится предсказуемой, что-то с этим кино не так.

«Мистер Нокаут» построен по всем правилам сценарного мастерства. Но без толики фантазии и изобретательности. Есть герой, который борется со своей детской травмой (во многом надуманной), его преследуют призраки прошлого. Валерий сопротивляется своей судьбе: он наотрез отказывается заниматься боксом. Но как только у него появляется мотив (любому рыцарю нужна прекрасная дама), он идет к своей цели. На пути есть препятствия, соблазны и сильный враг, с которым они встречаются не впервые.

Кадр из фильма «Мистер нокаут».

Если вы вспомните, чем похожи все спортивные фильмы, возьмете эту выжимку и снимете, то — вуаля! — вы получите последний фильм Артема Михалкова. Банальную и заезженную историю с небольшими пасхалочками, отсылающими к реальности. В одной сцене юный Валера играет в шахматы — в реальности он был наравне с кандидатом в мастера спорта. Девушка бросает его перед боем и возвращает стихи — поэзию бойца хвалил Сергей Довлатов. Есть еще и намек на трагическую и загадочную гибель спортсмена (он упал с лестницы на строительной площадке). Эти детали указывают на то, что создатели познакомились с фигурой удивительного боксера. Но сам фильм говорит о том, что уважение к его заслугам они где-то потеряли.

Сейчас же о самом возмутительном изменении. Финальная битва, как водится, должна даться герою с большим трудом. Он должен падать и вставать, превозмогая всего себя. Ну в «Рокки» же так было! Реальный Валерий Попенченков в упомянутом олимпийском бою сразил соперника быстрее чем за минуту и отправил Шульца в нокаут. К слову, его прозвище Мистер Нокаут описывает характер большинства его побед. А статистика внушительная: 200 побед из 213 боев. В кино он чуть ли не с того света вернулся, чтобы сразить врага. Зрелищно, да, но обидно за Валерия.

Кадр из фильма «Мистер нокаут».

Но давайте сделаем допущение, что мы не умеем пользоваться интернетом и не интересуемся реальными событиями. Что мы получим? Старую заезженную пластинку, упрощенную до банальностей. Так, чтобы каждый зритель мог понять. И намек тут не столько на голливудское кино-конвейер или упомянутые детские сказки, сколько на социальный реализм. Это массовое художественное направление, заданное «сверху», повлияло на всю советскую культуру.

В кинематографе курс на соцреализм взяли в начале 1935 года. Такое кино должно было создаваться для простого народа, внятным и однозначным. Оно учило народ, развлекало его, показывало, каким должно быть социалистическое общество. А в центре стоял герой, который стремился к справедливости несмотря ни на что. Народность, конкретность и идейность — столпы соцреализма.

В целом природа «Мистера Нокаута» очень и очень похожа на главные пункты. Народность. Интеллигентная семья Тани, возлюбленной боксера, показана напыщенной и ставящей себя выше других, что возвышает «простой» народ. Условный пролетариат вообще здесь постоянно борется с порочным богатством, властью и системой. Конкретность. Что может быть прозрачнее и понятнее описанной истории? Идейность. В итоге фильм действительно транслирует внятную идею. Другой вопрос — в ее этичности и оригинальности. Борьба героя с обстоятельствами и сама финальная схватка обставлены словно настоящие боевые действия. «Жизнь — это бой. Мужик должен держать удар», — учит его отец. Кажется, что наше общество переросло эти пещерные принципы, научилось договариваться и не видеть в любом чужом врага. Кстати, в фильме на постоянной основе проскакивают возмутительные ксенофобские настроения, когда любой чужак — автоматически опасен.

Кадр из фильма «Мистер нокаут».

Фильм не просто локализован в СССР во времена холодной войны, но и снят в духе социалистического реализма. Со всеми вытекающими. Делать такое банальное кино — чуть ли не преступление в наше время. И может, снято оно изобретательно (оператору Юрию Никогосову правда хочется отдать должное), в нем могут присутствовать яркие киноцитаты, и другие плюсы тоже есть, но это не спасает. «Мистер Нокаут» остается несовременным, скучным и даже оскорбительным фильмом.