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8 самых громких разводов в спорте в 2024 году

Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Янис Тимма и Анна Седокова, Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко, Анастасия Потапова и Александр Шевченко.
Янис Тимма и Анна Седокова, Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко, Анастасия Потапова и Александр Шевченко.
Фото соцсети
Кто из пар в мире спорта не смог сохранить брак.

2024 год был богат не только на свадьбы и рождения детей среди звездных спортсменов, но и, к сожалению, на разводы. Кто-то с легким сердцем оставил прошлое в уходящем году, а для кого-то развод обернулся трагическими событиями. Собрали самые громкие разводы у спортсменов. Спойлер — без скандалов не обошлось.

Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова
Фото Global Look Press

Янис Тимма и Анна Седокова

Семейная жизнь латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и поп-певицы Анны Седоковой была полна страстей. Пара то сходилась, то расходилась. В сентябре 2024 года экс-солистка группы «ВИА Гра» приняла решение развестись. Спортсмен несколько раз прилетал в Москву, чтобы помириться и вернуть возлюбленную. В октябре спортсмен опубликовал в соцсетях видео с букетом цветов для Анны, которое подписал: «Она потрясающая. Это все я». Но это не помогло.

Певица подала заявление на развод 16 октября в судебный участок мирового судьи № 150. У супругов был месяц на примирение. Беседа сторон состоялась 22 ноября, а уже 9 декабря прошло первое и единственное заседание, в результате которого брак баскетболиста и российской исполнительницы был официально расторгнут.

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова. «Моя жизнь не образец, который можно показывать детям». История любви Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Казалось, что бывшие супруги расстались мирно, ведь у них не было общих детей и имущества. Но вскоре после расторжения брака Янис Тимма покончил жизнь самоубийством прямо в день рождения Седоковой — 16 декабря. Его тело нашли в ночь на 17 декабря в подъезде дома с хостелом, в котором несколько дней жил баскетболист.

Звезда эстрады тяжело отреагировала на новость о гибели бывшего мужа. Анна была госпитализирована в клинику с нервным срывом.

Баскетболист и певица познакомились в 2019 году, когда Янис был игроком «Химок». Влюбленные сыграли свадьбу в 2020-м. Для Седоковой это был третий брак, а для Тиммы — второй.

Фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко
Фото соцсети

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко

Романтические отношения фигуристов Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко начались еще в 2014 году. Спортсмен был рядом с возлюбленной во время Олимпийских игр в Сочи, конфликтов с тренерами и лечения от анорексии. Юлия поддержала избранника во время призыва в армию в рамках частичной мобилизации и отправки в зону СВО.

Владислав Тарасенко и&nbsp;Юлия Липницкая. Олимпиада в Сочи, рождение дочери и СВО. История любви фигуристов Липницкой и Тарасенко

Молодые люди держали свою личную жизнь в тайне от общественности. Был ли штамп в паспорте или нет — доподлинно неизвестно, но девушка носила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Летом 2020-го в семье фигуристов и начинающих тренеров родилась девочка, которой дали редкое имя Каталина.

В 2024 году стало известно, что спортсмены расстались. Более того, олимпийская чемпионка успела выйти замуж и родить второго ребенка. Новым избранником фигуристки стал хореограф «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов.

Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко
Фото соцсети

Анастасия Потапова и Александр Шевченко

В 2024 году распалась красивая теннисная пара Анастасии Потаповой и Александра Шевченко. Молодые люди долгое время держали в тайне свои отношения, но весной 2023 года стали выкладывать совместные фото. Уже осенью они обручились, а зимой расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге.

Казалось, в их паре царит идиллия. Они вместе проводили отпуска, поддерживали друг друга во время тура. Российская теннисистка даже переехала в Австрию, где уже много лет живет и тренируется Александр. Но супружеская жизнь у молодых людей не задалась. Меньше чем через год после свадьбы теннисисты подали на развод. Об этом стало известно 6 ноября из социальных сетей Потаповой.

Александр Шевченко и&nbsp;Анастасия Потапова. Теннисисты Потапова и Шевченко разводятся. Они пробыли в браке чуть меньше года

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала Потапова.

Внимательные поклонники еще в сентябре заметили, что Анастасия убрала фамилию супруга из описания профиля в социальных сетях и удалила свадебные фото.

Футболист Руслан Нигматуллин с бывшей женой Еленой в 1999 году
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

Руслан и Елена Нигматуллины

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин развелся с женой Еленой после 27 лет брака. Супруги расстались еще в декабре 2023 года, но оформили развод только в следующем году.

«Я хотел уважения, прямо пропорционального участию в жизни семьи. Последние 20 лет занимался самопожертвованием, взяв на себя ответственность за семью, и продолжаю это делать. Связан ли развод с изменой? Нет», — рассказал Нигматуллин Sports.ru.

В сентябре 2024-го мировой суд Преображенского района расторг их брак. Оказалось, что вся недвижимость была оформлена на Елену. Голкипер просил жену в досудебном соглашении поделить имущество пополам, но женщина отказалась.

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

За годы брака семья обзавелась квартирой в Москве стоимостью 120 миллионов рублей и апартаментами в Майами за 850 тысяч долларов. Женщина продала квартиру в столице России и уехала в США. Нигматуллин будет продолжать судиться с бывшей женой.

Руслан и Елена поженились в далеком 1996-м. В семье родились двое сыновей — Руслан и Марсель.

Бывший футболист «Локомотива» уже успел закрутить новый роман. Его избранницей стала 21-летняя актриса и модель Эвелина Сынча.

Хоккеист Даниил Вовченко и его бывшая жена Яна
Фото соцсети

Даниил и Яна Вовченко

Громкий развод со всеми неприятными подробностями был у нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко и его жены Яны. В сентябре 2024 года женщина в социальных сетях обнародовала нелицеприятную информацию об изменах мужа. Она приложила скрины переписок своего супруга с любовницами в качестве доказательств. Более того — объявила конкурс на самую интересную историю о хоккеисте, а победителю пообещала заплатить 50 тысяч рублей.

«Мужчины будут изменять, проводить вашу первую брачную ночь с проституткой с вашим именем, зажиматься по кальянным в туалетах, переписываться с вашими клиентками, ходить в «дрочильню», употреблять, пить, игнорировать... Да много всего интересного», — добавила Вовченко.

Мирно разойтись у супругов не получилось. Чемпион КХЛ-2024 предпринял попытки вывести со счетов часть совместно нажитых денег, а также переоформил недвижимость на свою мать.

Яна Вовченко-Александрова и&nbsp;Даниил Вовченко. «Пока я пахала по 12 часов, ты снимал проституток». Скандал в семье звездного российского хоккеиста

«Пока я бегала по стройкам, дома пахала на работе по 12 часов, платила за ипотеку и смотрела, чтобы ты просто не сторчался, ты **** все, что движется, выдавал в рот моим лучшим подругам, снимал проституток и жил свою лучшую жизнь. Пока твоя мать слезно уверяла меня в твоей порядочности и слабости характера, вы оба придумали, как сделать так, чтоб оформить все на нее», — написала Вовченко.

Также на видео в соцсетях Яна пожаловалась, что, помимо недвижимости, хоккеист забрал у нее и двух собак.

«Человек, с которым я прожила четыре года в отношениях и два года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество, а это несколько десятков миллионов рублей, принадлежит только ему. И наши две собаки тоже. Я не имею права ни на что, все принадлежит только ему», — рассказала Яна.

Футболист Жоау Пальинья и его бывшая жена Патрисия Пальхарес
Фото соцсети

Жоау Пальинья и Патрисия Пальхарес

Португальский полузащитник Жоау Пальинья бросил свою беременную жену Патрисию Пальхарес. Развод сопровождался большим скандалом, так как женщина подозревала супруга в неверности. По информации западных СМИ, любовницей футболиста «Баварии» стала сотрудница клуба. Несколько раз их видели вместе на мероприятиях и в ресторанах.

Пальинья и Пальхарес долгое время скрывали разрыв от общественности. Но внимательные поклонники заметили, что Патрисия удалила все совместные фотографии из социальных сетей, а игрок мюнхенского клуба на последних снимках запечатлен без обручального кольца.

Португальское издание Flash сообщало, что футболист при бракоразводном процессе предложил экс-супруге 500 евро в месяц в качестве алиментов, что значительно меньше его доходов. Этот факт вызвал возмущение у фанатов, ведь на момент развода супруга была беременна и некоторое время не сможет работать.

Футболист и певица прожили в браке пять лет. У них уже есть сын.

Футболист Альваро Мората и его бывшая жена Аличе Кампелло
Фото соцсети

Альваро Мората и Аличе Кампелло

Союз испанского футболиста Альваро Мораты и итальянского инфлюенсера Аличе Кампелло выглядел одним из самых крепких в современном спорте. Молодые люди познакомились в 2015 году благодаря социальным сетям. Воспитанник «Реала» в тот момент выступал за «Ювентус» и жил в Турине, но через сезон вернулся в Мадрид. В 2017-м влюбленные сыграли свадьбу в Венеции. Пара воспитывает четверых детей (троих сыновей и дочь), одному из которых на момент развода не исполнилось двух лет.

Летом 2024 года новость о расставании нападающего и популярного блогера прозвучала как гром среди ясного неба. Казалось, у капитана сборной Испании прекрасный период в жизни. В июле в составе национальной команды Альваро выиграл чемпионат Европы. Однако в августе стало известно, что футболист и блогер разводятся.

Аличе Кампелло и&nbsp;Альваро Мората. Тяжелые испытания и четверо детей: история любви Альваро Мораты и итальянской модели Аличе Кампелло

«После некоторого размышления мы с Аличе приняли решение разделить наши пути. Прекрасные отношения, в которых мы очень любили, уважали и помогали друг другу. Это были чудесные годы, благодаря им у нас родились четверо детей, которые, несомненно, являются лучшим, что мы когда-либо делали», — написал Мората в соцсетях.

Частой причиной разводов у звездных спортсменов считаются измены, но не в этом случае. Оказалось, что супругу не устроил переход Мораты из «Атлетико» в «Милан». Дело в том, что Аличе хотела жить в Испании, а возвращаться на родину не входило в планы итальянки. До этого футболист не терял поддержки семьи при переездах из Мадрида в Лондон с Турином и обратно, но после трансфера в Милан не нашел понимания.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и Ана Ачимович
Фото соцсети

Деян Станкович и Ана Ачимович

Легенда сербского футбола и главный тренер футбольного «Спартака» Деян Станкович развелся со своей женой Аной Ачимович. Супруги были в браке 23 года. Издание Blic писало, что они не живут вместе с 2023-го, но подали на развод только в этом году.

Деян начал встречаться с Аной, когда ему было 19 лет. Все эти годы их брак был образцовым. При этом Ачимович — не типичная жена футболиста и тренера. Женщина не любит публичности, не следит за модой, у нее нет помощниц по дому. В союзе родились трое сыновей — Филип, Александр и Стефан.

Ана Ачимович и&nbsp;Деян Станкович с&nbsp;детьми. Оказывается, Станкович развелся после 23 лет брака. И теперь женится второй раз

«Мы вместе с детства: мне было 19 лет, когда мы начали встречаться. Мы вместе поехали в Рим, где я играл за «Лацио», вместе выросли, получили весь жизненный опыт и создали семью. Мы сами все создали, чем я горжусь», — цитирует Станковича Blic.

Как оказалось, у тренера новый роман. Его пассией стала словенская журналистка, которая беременна от сербского специалиста. В скором времени пара планирует узаконить свои отношения. Является ли новая девушка причиной распада семьи, неизвестно.

Альваро Мората
Даниил Вовченко
Деян Станкович
Руслан Нигматуллин
Александр Шевченко
Анастасия Потапова
Юлия Липницкая
Янис Тимма
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