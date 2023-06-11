Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и ездила на турнир в Париж. Будущего жениха она нашла на льду

Малоизвестное увлечение всеобщей любимицы Екатерины Старшовой.

Совсем скоро на телеэкраны вернется культовый сериал нулевых «Папины дочки». По последним данным, в съемках принимала участие и Екатерина Старшова. Актриса, которая исполняла в оригинальном проекте роль Пуговки, то есть Полины, младшей из пяти дочерей семьи Васнецовых. Однако мало кто знает, что помимо актерского пути Старшова могла выбрать и спортивный.

Екатерина с детства стоит на коньках, и пусть в спортивной группе она долго не занималась, зато нашла себя в балете на льду и даже ездила на международные соревнования в Европу. Лед до сих пор остается важной частью ее жизни, ведь и возлюбленного она встретила на катке.

Родители Пуговки — профессиональные фигуристы

Редкий факт об актрисе Екатерине Старшовой — она родилась в семье профессиональных фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. И пусть карьера родителей на серьезном уровне не задалась (максимумом стали призовые места на первенстве СССР), дочку Михайловская и Старшов решили отдать в этот же вид спорта. Катя рано появилась на телеэкране, к работе на сцене ее стали привлекать уже с четырех лет, а в шесть она дебютировала в роли Пуговки в культовом сериале «Папины дочки». Однако на катке Старшова впервые оказалась еще раньше — в три года. Несколько лет она занималась в различных московских спортивных школах и успела освоить базовые элементы. Однако съемки сериала, который не завершался из сезона в сезон, совмещать не только с учебой, но еще и с серьезными занятиями спортом возможности не было.

При этом Екатерина полюбила фигурное катание и уходить не собиралась. Поэтому ее родители нашли изящный выход из ситуации. Старшова перешла в детский театр на льду «Алеко», где и расписание занятий было более щадящим, и упор делался не на наработку сложных прыжков, а на эстетику и артистизм. Что для юной актрисы, естественно, было только в плюс. При этом утверждать, что театр на льду — это неполноценный спорт, будет также неправильно. Во-первых, театр базируется на основе спортивной школы олимпийского резерва «Москвич». Во-вторых, в театре занимались такие выдающиеся спортсмены, как Никита Кацалапов и Яна Хохлова. Ученики и актеры театра изучают ледовую акробатику, большую скакалку, коньки-ходули, катаются по льду на одноколесных велосипедах (унициклах). В репертуаре театра — спектакли, балеты-сказки, ледовые композиции, танцы и ледовые миниатюры. Есть даже специализированные соревнования для артистов подобного жанра.

Екатерина Старшова. Фото Соцсети

Хотела участвовать в «Ледниковом периоде», но не позвали

К примеру, Старшова участвовала в Международном шоу танцев на льду в Париже и заняла там второе место. Приглашали Екатерину и на крупные всероссийские проекты. Мечтой же девушки был «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Однако когда Пуговка была на пике своей популярности, она не проходила на шоу по возрасту. Приглашенные звезды проекта — это взрослые артисты, и только для своей будущей супруги Елизаветы Арзамасовой Авербух сделал исключение. Арзамасова затем несколько раз участвовала в «Ледниковом», в том числе уже и в статусе жены Ильи. Кроме того, в проекте засветилась и Женя — актриса Дарья Мельникова была в сезоне-2020/21. Старшова, в свою очередь, в 14 лет попала в другое околоспортивное шоу — «Танцы со звездами». Там она выступала с Владом Кожевниковым и собрала положительную реакцию от аудитории.

С годами интерес к фигурному катанию у Старшовой даже перерос интерес к кино. Родители изначально не хотели для своей дочери судьбу актрисы на всю жизнь и были расстроены чрезмерной популярностью Пуговки. Сама же Екатерина устала от роли, не смогла ее преодолеть и раскрыть себя в новых образах, поэтому внезапно полностью ушла из кино и решила стать врачом. Актриса поступила в МГУ на фармацевтический факультет. Правда, и тут разочаровалась, вернувшись к фигурному катанию. «Недавно поняла, что на этой специальности себя не вижу. Поэтому приняла решение — пока у меня есть физические данные, я буду кататься, — рассказывала Старшова в интервью StarHit. — На льду из меня выплескиваются все эмоции, которые копятся. Для меня это хорошо и важно. Рада, что все поняла и решилась на этот отчаянный шаг».

Фото Соцсети

Вернулась в Россию ради съемок в новом сезоне легендарного проекта

Возможно, одной из причин, по которой Старшова ушла из университета и решила сконцентрироваться на ледовых шоу, был ее молодой человек. На одной из тренировок ее случайно задел фигурист по имени Василий. Он извинился, предложил загладить вину и пригласил девушку на первое свидание. Все развивалось стремительно, и в 16 лет Екатерина впервые полюбила по-настоящему. «Несмотря на то что мы очень давно друг друга знали, мы не очень много времени проводили вне катка, — призналась Старшова. — Так сложилось, что у нас начались отношения. Мы вместе уже пять лет. Предложения руки и сердца пока не было. Не уверена, что я вообще понимаю, насколько нужны брак и свадьба». Хотя официально свои отношения ребята пока оформлять не собираются, и Василий, и Екатерина говорят, что это любовь всей их жизни.

А вот с кино, казалось, вопрос для Старшовой полностью закрыт. К тому же в прошлом году Екатерина вместе с молодым человеком отправилась в Великобританию, где получала дополнительное образование. Когда у продюсеров «Папиных дочек» родилась идея о возрождении проекта, Екатерине также позвонили, но сначала она не воодушевилась предложением и отказалась возвращаться в страну ради съемок. СМИ даже писали о возможном поиске новой актрисы на роль. Однако, видимо, Старшову удалось уговорить, поскольку в последних интервью актриса призналась, что ее следует ждать в проекте. Кроме того, журналисты также опубликовали кадры со съемок, где есть Екатерина. А кого точно не будет, так это Дарьи Мельниковой. Под вопросом и участие Дарьи Сиваевой, к тому же ее персонажа выводят временно из сериала по сюжетным причинам.