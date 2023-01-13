«Она была бесстрашной». Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе

Не стало Лейлы Салямовой.

Печальная новость пришла из Российской федерации прыжков в воду. Погибла чемпионка страны в хай-дайвинге Лейла Салямова. Об этом сообщил президент организации Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг, — цитирует Дружинина ТАСС. — Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем. От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу».

Авария

Жизнь российской спортсменки прервалась из-за несчастного случая. Лейла Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. Спортсменке было всего 23 года. Инцидент произошел 12 января на автодороге в Лахденпохском районе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan погибли водитель и пассажир Mitsubishi, в котором и находилась Салямова. Водитель и пассажир второго транспортного средства госпитализированы.

Российская федерация прыжков в воду выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Лейлы. К ней присоединилось и Министерство спорта Республики Татарстан.

«Она была единственная в России. Бесстрашная. Сила воли у нее была мужская. Сами представляете, что такое двадцать метров прыгать для девочки. Она была одна единственная. Мы так надеялись на дальнейшие спортивные успехи. Но видите, как судьба распорядилась. Царствие небесное. Всем близким и родным приношу соболезнования», — сказал «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

Дмитрий Саутин и Лейла Салямова. Фото Соцсети

Жизнь

Салямова родилась в Саратове. Она начала заниматься спортом в 2007 году в возрасте восьми лет в отделении по прыжкам в воду СДЮСШОР № 11 у тренера Юрия Гутякулова. В 2012 году спортсменка получила звание мастера спорта России.

Лейла за свою карьеру также соревновалась в синхронных прыжках в воду с вышки — в паре с Марией Казаковой она стала бронзовым призером Кубка России в 2014 году, в 2015-м — серебряным в дуэте с Анастасией Козловой.

Еще до окончания средней школы Саратова Салямова приняла участие в важном событии для всего российского спорта — эстафете олимпийского огня зимней Олимпиады-2014. В 2017 году Лейла поступила на факультет физкультуры и спорта Саратовского государственного университета имени Чернышевского и завершила карьеру. Однако в будущем она изменит это решение.

Некоторое время спортсменка работала тренером по плаванию и была артистом шоу прыжков в воду Aqua Planet Jejuruen в Южной Корее. А в 2020 году вернулась в профессиональный спорт, при этом в новую для себя специализацию — хай-дайвинг.

Лейла Салямова. Фото Соцсети

Чемпионка

Как рассказывала впоследствии сама Салямова, в эту дисциплину она попала случайно. Ее просто пригласили на международные соревнования в Ялту, а Лейла решила понаблюдать за ними с близкой дистанции. Турнир настолько запал ей в душу, что она приняла решение возобновить карьеру.

«Посмотрела соревнования, и мне так понравилось, бабочки в животе. Я загорелась! Загорелась, а внутри неприятное ощущение, осадочек — все так круто, а я в стороне стою, смотрю и не участвую. Дождалась награждения и в итоге опоздала на автобус (смеется). Денег на обратный путь не осталось. Ребята-прыгуны меня успокоили, сказали, что помогут добраться. Так что теперь, когда меня спрашивают, как ты попала в хай-дайвинг, я отвечаю: «Просто опоздала на автобус», — приводит matchtv.ru слова Салямовой.

Лейла за короткий срок сумела добиться успеха — в 2021 году стала чемпионкой России по хай-дайвингу. А в декабре того же года — первой россиянкой, выступившей на официальных соревнованиях FINA в этой дисциплине — она прошла квалификационный отбор на чемпионат мира, который потом был отменен.

В 2022 году Салямова была одной из немногих российских спортсменов, которые продолжали выступать на международной арене, несмотря на санкции. Спортсменка стала первой россиянкой, которая получила wildcard на Мировую серию по клиффдайвингу. Этот турнир не входит в календарь FINA, поэтому россиянка выступала на этих стартах в нейтральном статусе. В августе Лейла участвовала в этапе, проходившем в боснийском Мостаре. И это явно был не предел для молодой спортсменки, но ее жизнь трагически оборвалась после страшного ДТП. «СЭ» приносит соболезнования близким Салямовой.