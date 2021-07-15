Почему человеку тяжело дается проявление воли? Объясняет великий советский психолог Леонтьев

Красота науки.

Работы выдающегося советского ученого-психолога Алексея Леонтьева по-прежнему не вышли на достаточно широкую аудиторию. Лишь несколько лет назад он немного приоткрылся большой публике благодаря тому, что на попсовых площадках получила активное цитирование его фраза «избыток информации ведет к оскудению души». Фразу эту впервые вынес на публику профессор Сергей Капица — ее он озвучил в нескольких интервью, в том числе популярному журналисту Дмитрию Гордону. После этого ее начали повсеместно цитировать.

Как это часто бывает в интернете, фразу вырвали из контекста и переиначили. Даже сам Капица допустил очень вольное цитирование. В оригинале мысль Леонтьева звучит так «обнищание души при обогащении информацией ума». Психолог исследовал проблему возрастания информационного потока в мире, который привел к созданию «колодцев» — человечество распадается на очень узких специалистов, в головах которых все ячейки хранения информации заполняются их специализацией, а для сопредельных знаний перестает хватать объема оперативной памяти. Люди сверлят эти узкие колодцы все глубже и глубже, а проложить ходы сообщения между ними не получается. Эта работа — лишь один из многих исследовательских шедевров Леонтьева.

Мы же решили взять его лекцию по теме, примыкающей к спорту, — теме проявления воли. Перед ее прочтением важно понять, что Леонтьев — это не YouTube-блогер или какой-то модный всезнайка, а очень серьезный ученый, поэтому язык его и цепочка рассуждений трудны для мгновенного понимания. Но при тщательной вдумчивости и перечитывании все встает на свои места, и прочитанное доставляет громадную пользу и удовольствие.

Лекция «Воля» была прочитана Алексеем Николаевичем под магнитофонную запись его внуку Дмитрию в 1978 году — за год до смерти ученого. Работа опубликована на сайте psychologos.ru, откуда мы ее частично и приводим. Полностью лекцию можно прочитать здесь.

Что такое воля по Леонтьеву

«Волевое действие есть действие, осуществляющееся в условиях полимотивации (полимотивация — когда человек одновременно выбирает из нескольких мотивов. — Прим. «СЭ»), когда различные мотивы имеют различные аффективные знаки, т. е. одни являются положительными, а другие — отрицательными. Например, я принимаю у студента экзамен и мне нужно после ответа решить, какую оценку ему поставить. В этой ситуации я нахожусь в двояком отношении: к своим профессиональным обязанностям (к своему долгу) и к экзаменующемуся.

Экзаменуя, я не могу не иметь дела с экзаменующимся, но я также не могу не иметь дела с программой, требованием. Что возникает? Возникает отвратительная ситуация. Я не могу поставить четверку, потому что никакой четверки в ответе нет, и я не могу поставить тройку, потому что этим я лишаю стипендии человека, явно в ней очень нуждающегося. Какое бы решение я ни принял и что бы я ни сделал в этих условиях, поведение (действие) будет волевым: я поставил все-таки тройку... или я все-таки поставил четверку..."

Алексей Леонтьев.

Почему так сложно совершить волевое действие

«Почему, выполнив волевое действие, человек чувствует себя так, будто он проделал огромную работу, хотя объективно она очень невелика? Потому что она шла на мышцах без предварительного тонуса, против тонуса. Это очень тяжело. Например, давно очень прочно, серьезно показано, что развитие моторики у детей раньше всего идет по линии развития тоники. Без тонической подготовки никакого движения нельзя рассчитать, оно не возникает. Поэтому медицинская идея о том, что младенцев, дескать, нельзя носить на руках, пускай они лежат в кроватках, — это неправильная идея. Получается отставание в двигательном развитии. Ведь когда ты его носишь на руках, он не как куль лежит, он все время работает тонически, т. е. у него напряжены мышцы, и это напряжение мышц подготавливает их к выполнению движений. Обычное физиологическое правило».

При волевом решении на человека действует физиология — тонические рефлексы дают одну команду, фазические — другую

Для того чтобы уверенно и легко совершить какое-то действие, человеку нужен тонус, тоническая подготовка. То есть сигнал с подкоркового уровня, который подготовит скелетную мускулатуру к выполнению действия, создаст нужное напряжение и вызовет мгновенную преднастройку в мышцах, то есть тонические изменения в мускулатуре. Леонтьев со своей научной группой провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что тоническому сигналу, однако, идет в противовес фазический (тонические рефлексы поддерживают мышцы в тонусе в статическом положении, фазические — обеспечивают движение конечностей и туловища). Эксперимент состоял в том, что отобранной группе людей предлагали прыгнуть с семиэтажной парашютной вышки. В ходе испытания Леонтьев и его команда выяснили, что перед прыжком тоническая система дает человеку команду «Назад!», а фазическая — «Вперед!».

«...Если ты оцениваешь высоту, с которой необходимо прыгнуть, пустоту, в которую надо шагнуть, то первоначальная оценка вызывает мгновенную преднастройку, т. е. тонические изменения в мускулатуре, подготавливающие движения не вперед (т. е. движения прыжка, или, точнее сказать, шага «в никуда»), а противоположно направленные, т. е. на отодвигание от края этой условной пропасти. В то же время подается формирующаяся на высоком уровне команда «вперед». Получается дискоординация, несоответствие тонической подготовки и начинающегося осуществляться фазического движения. Тоника говорит: «От края!», а фазика — «Через край!» При этих условиях можно понять и как возникает собственно переживание волевого усилия, т. е., попросту говоря, почему трудно поднять руку, когда рука, как говорят обычно, не поднимается.

Алексей Леонтьев.

Почему трудно разжать кисть, держащуюся за стояк биплана в воздухе перед прыжком, когда надо прыгать. Рука продолжает сжимать этот стояк, работает против прыжка, значит, мышцы руки идут по пути, проложенному этой подготовкой, мгновенно происходящей, как только человек выходит на плоскость крыла самолета. А выполнение прыжка можно образно сравнить с движением, так сказать, против шерсти, против течения. Течение уже запущено, а реальное действие требует движения противоположной мышечной группы.

Допустим, группа мышц, совершающая отдергивание руки, приведена в готовность в этом направлении, т. е. подготовлено фазическое движение группы сгибателей. А команда (или самокоманда) идет на группу разгибателей. Что же получается? Получается, что нужно снять тонику с группы сгибателей и совершить вопреки отсутствию тонической подготовки движение, осуществляемое с помощью группы разгибателей. То есть волевое усилие — это усилие чрезмерное вследствие несовпадения эффекта тонической подготовки и содержания самого движения. На примере: гиря кажется тяжелой, т. е. надо все же применить усилие несоизмеримо большее, чем-то, которое требуется весом гири, вследствие того что на каких-то уровнях идет противоположным образом направленный процесс. Я говорю «гиря» метафорически, как говорят: «рука не поднимается», «кисть не разжимается».

Заключая, волевое усилие — это очень сложно, потому что оно идет на мышцах без предварительного тонуса, против тонуса.

Алексей Николаевич Леонтьев

Родился 18 февраля 1903 года в Москве. Ушел из жизни 21 января 1979-го.

Психолог, философ, педагог, организатор науки, создатель теории деятельности. Занимался проблемами общей психологии (эволюционное развитие психики; память, внимание, личность и др.) и методологией психологического исследования. Доктор педагогических наук (1940), действительный член АПН РСФСР (1950), первый декан факультета психологии Московского государственного университета. Лауреат медали К.Д. Ушинского (1953), Ленинской премии (1963), Ломоносовской премии I степени (1976), почетный доктор Парижского и Будапештского университетов. Почетный член Венгерской АН.