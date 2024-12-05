«Мешал соседу спать». Убийца тренера Савельева направлен в психиатрическую больницу

Ужас в Серове.

Городская прокуратура города Серова направила в районный суд уголовное дело в отношении местного жителя, в результате действий которого 12 сентября скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев. Мужчина страдает хроническим психическим расстройством, его отправят на лечение.

«Серовская городская прокуратура утвердила постановление о направлении материалов уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 59-летнего мужчины. Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как умер Савельев

29 августа 79-летний тренер лег в медучреждение на плановую операцию, ему ампутировали пальцы на ногах из-за развивающейся гангрены — Савельев страдал сахарным диабетом.

Уже после операции, когда тренер отходил от наркоза, на него со стулом набросился сосед. Как выяснилось в ходе расследования, Савельев мешал нападавшему спать.

«Два пожилых мужчины не смогли урегулировать бытовую ситуацию, связанную с храпом. Более молодой пациент клиники, 1965 года рождения, ранее судимый, не смог стерпеть, что сосед мешает ему спать, — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. — Он схватил табурет и причинил им серьезную травму оппоненту».

После удара Савельев впал в кому. Об этом рассказал друг и коллега тренера Никита Щитов, а также серебряный призер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Все очень плохо. Он находится в коме. Ночью он был в палате, отходил от наркоза. Сосед его ударил стулом по голове, этому мужчине 59 лет, он, скорее всего, уже не в своем уме был или под действием каких-то препаратов. Полиция приезжала в больницу, но пока ничего не говорят. Он сейчас находится в коме. Ждем, выкарабкается или нет», — приводит слова Щитова e1.ru.

Через две недели, утром 12 сентября, Григорий Георгиевич скончался. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

«Было видно, что из-за удара произошло кровоизлияние в мозг. Улучшений не было, а операцию делать было нельзя. Медики все время держали связь с институтом нейрохирургии в Екатеринбурге. Но нам сразу говорили, что положение очень серьезное», — приводит слова Надежды Викторовны, супруги Савельева, сайт e1.ru.

Никита Щитов и Григорий Савельев. Фото из личного архива Никиты Щитова

О Савельеве

Григорий Георгиевич Савельев родился 9 мая 1945 года в Москве, но детство и юность провел в Быкове. Игровую карьеру провел в подмосковных клубах, начинал тренировать детей в родном Быкове, а на профессиональном уровне был в архангельском «Спартаке», серовском «Металлурге» и новоуральском «Кедре». Также он работал директором воскресенского «Химика».

У Савельева много успешных выпускников, например, Олег Браташ — лучший вратарь СССР-1989, заслуженный тренер России (2020) и многие другие.

Савельев воспитал большое число хоккеистов и был счастлив проделанной работой. Его слова в интервью 2019 года подтверждают это: «Я доволен своей жизнью. Ничего бы в ней не исправил, будь такая возможность. Как мне говорил Николай Эпштейн: «Встречаешь воспитанника, а он тебе рад от души. Это и есть счастье для тренера». Вот и меня все ребята вспоминают с добротой: звонят со всей страны, помогают. Однажды меня в федерации спросили: «Георгич, чего ты всегда улыбаешься?» — «А как же — я же счастливый человек».

Никита Петрищев