Скоро запишет новогоднее обращение.

В Грузии завершились выборы президента, которые впервые в истории страны проходили в новом формате. Номинального главу государства (в парламентской республике фактическим руководителем страны является премьер-министр) выбрали не всенародным голосованием, а специальной коллегией, в которую входили 300 человек (150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов).

Победил бывший футболист, представитель правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. 53-летний политик был единственным кандидатом на этих выборах.

Как прошли выборы

Кавелашвили получил 224 голоса выборщиков из 225. По данным телеканала Mtavari, бюллетень члена парламента Ады Маршании, которая не голосовала за него, был признан недействительным.

При этом выборы прошли на фоне протестов. Местные СМИ писали, что на акции у здания парламента даже появилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она объявила, что не собирается покидать президентский дворец, когда срок ее полномочий будет окончен (после 29 декабря).

Сами выборщики встретили объявление ЦИК об избрании Кавелашвили продолжительными аплодисментами.

Михаил Кавелашвили принимает поздравления от сопартийцев. Фото AFP

Поздравления от коллег по футболу

Михаил Кавелашвили шесть раз становился чемпионом Грузии с тбилисским «Динамо», а также выигрывал золото в России со «Спартаком-Аланией» в 1995 году. Кроме того, он выступал в Англии за «Манчестер Сити», а еще провел более 40 матчей за национальную сборную.

Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поздравил Кавелашвили с победой на выборах.

«Михаил давно занимается политикой, был депутатом. Думаю, что все будет прекрасно. Вы не смотрите, что он футболист! Среди футболистов тоже есть умные!» — сказал Джанашия «СЭ».

Также не остался в стороне бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев.

«Поздравляю Михаила Гурамовича! Это человек, который многого добился в спорте, и нет сомнений, что он будет успешен и в политике. Михаил начинал свой путь спортсмена в «Алании». Играл там у меня и проявлял себя с самой лучшей стороны: был примерным спортсменом и человеком. Становился чемпионом! Я абсолютно уверен, что он справится с этой очень высокой и ответственной должностью, потому что Михаил — настоящий патриот своей страны и своего народа, интересы которого он всегда будет отстаивать. Я поздравляю Михаила Гурамовича и грузинской народ с таким выбором!» — сказал Газзаев «СЭ».

Каха Каладзе. Фото Известия

Не первый футболист в политике

Другой знаменитый в прошлом грузинский игрок Каха Каладзе уже семь лет является мэром Тбилиси, а также занимает пост генерального секретаря «Грузинской мечты». Он играл на позиции защитника в тбилисском и киевском «Динамо», «Милане» и «Дженоа». Дважды становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Каладзе уже поблагодарил Бога за то, что жителей страны в новогоднюю ночь будет поздравлять не Зурабишвили, а Кавелашвили.

Инаугурация экс-футболиста, сделавшего большой шаг в политической карьере, пройдет 29 декабря.