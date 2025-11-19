Легенду ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов. На следующей неделе он собирался прилететь в Россию

Полиция в четвертый раз арестовала бывшего футболиста ЦСКА Жо

Попался в четвертый раз.

Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала экс-нападающего московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles. На следующей неделе бразилец планировал прилететь в Россию и посетить два матча с участием армейцев.

Что произошло

Жо задержали во вторник, 18 ноября, на пляже Барра-да-Тижука, где он находился на барбекю. Ордер был выдан из-за задолженности по алиментам в размере 220 744 реала (больше 3,3 миллиона рублей). После ареста бывшего футболиста доставили в участок.

По данным источника, бразилец уклонялся от выполнения алиментных обязательств на протяжении 12 месяцев, что привело к уже четвертому по счету задержанию по аналогичному основанию. В мае 2024-го его арестовали в Кампинасе, в декабре того же года — в Контажене, в июне 2025-го — в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу. Его всегда освобождали после частичного выполнения судебного решения.

У Жо восемь детей, шестеро из которых — внебрачные. В его отношении ведется сразу несколько исполнительных производств.

Предстоящая поездка в Россию

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что экс-нападающий планировал присутствовать на матчах армейцев против махачкалинского «Динамо» 26 ноября в рамках FONBET Кубка России и «Оренбурга» 29 ноября в РПЛ. Изменятся ли его планы в связи с арестом, пока не сообщается.

Жо выступал за московский клуб с 2006 по 2008 год. Вместе с красно-синими становился чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он представлял английские «Манчестер Сити» и «Эвертон», турецкий «Галатасарай», бразильские «Коринтианс», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», японский «Нагоя Грампус».

В составе сборной Бразилии нападающий провел 20 матчей, забил 5 голов, стал победителем Кубка конфедераций (2013) и бронзовым призером Олимпиады (2008). 38-летний Жо завершил профессиональную карьеру в 2023 году.