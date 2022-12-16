Покеристка оголила свою грудь и смутила соперников. Читерство или хитрый план?

Ей даже пришлось извиняться.

5 декабря на покерном турнире Max Pain Monday многие испытали чувство неловкости. Участница из Японии Сашими обнажила свою грудь во время видеотрансляции шоу. Бюст едва не выскочил из ее глубокого декольте. Эпизод попал на камеру, вскоре видео завирусилось в Сети.

Как выяснилось, таким способом Сашими пыталась отвлечь соперников от игры. Причем сделала обман особо изощренным. Покеристка надела на себя искусственную грудь и делала вид, что не замечает проблем в своем гардеробе.

Неловкая ситуация с фейковым бюстом застала врасплох комментатора турнира Кайл Равреби, когда он заметил произошедшее.

«Я сейчас смотрю в сторону от экрана. Ребята, вы тоже? Сашими, давай, пожалуйста...» — говорил покерный комментатор.

Девушка Сашими (слева) во время покерного шоу. Скриншот YouTube-канала Hustler Casino Live

Через несколько дней Сашими извинилась перед своими подписчиками в соцсетях и пообещала впредь не одеваться в таком стиле.

«Прошу прощения за мою небольшую оплошность на прошлой неделе. Легко потерять нить происходящего, когда вы просто отрываетесь. Обещаю пресечь на корню такое поведение. И я буду держать вас всех в курсе выбора своего следующего гардероба. Спасибо», — написала Сашими.

При этом девушка пошутила, что грудь не является подделкой. Хотя позже она удалила это предложение.

Следы от костюма на грудь Сашими. Скриншот YouTube-канала Hustler Casino Live

Поступок Сашими с оголенной частью тела (хоть и ненастоящего) мог повлечь блокировку YouTube-канала, где транслировалось шоу. Совладелец турнира Райан Фельдман воспринял выходку японки неоднозначно. Организатор отрицал запланированность перформанса Сашими.

«Я бы наложил на это вето. Но большинство людей сочтут это забавным и невинным, даже если это может быть дурным тоном и определенно ненужным», — приводит слова Фельдмана Daily Star.

Вибратор вместо подсказки или ложь?

Другая странная история в покере произошла в сентябре. Новичка турнира Hustler Casino Live Робби Джейд Лью обвинили в жульничестве. Ее подозревали в использовании вибрирующей секс-игрушки во время игры со звездой покера Гарретом Адельштейном. Участница раскрыла блеф оппонента, пошла ва-банк и выиграла 269 000 долларов.

Во время их партии у Лью практически не было шансов на победу, но девушка делала ставки и в итоге заполучила крупный выигрыш. Когда она показала свои карты, то ее соперник изумился и потерял дар речи на пару минут. Видео с этим моментом собрало почти миллион просмотров.

По мнению Адельштейна, Лью ответила на последнюю ставку, потому что знала об отсутствии у него выигрышной комбинации. Но каким образом она это сделала? СМИ пишут о вибраторе, так как была видна выпуклость на ее штанах. Ранее в похожем был заподозрен американский шахматист Ханс Ниманн, который якобы использовал анальные бусы с дистанционным устройством во время игры против норвежца Магнуса Карлсена.

В итоге женщине пришлось отдать половину выигрыша Адельштейну по просьбе продюсера шоу. Случившееся многие связывают с сексизмом. Как такой профи мог уступить женщине с четырехлетним опытом игры в покер?

Робби Джейд Лью. Фото Соцсети

Никаких прямых доказательств того, что девушка обманула покериста-профессионала, предъявлено не было. Лью успешно прошла тест на детекторе лжи. Результаты полиграфа не дают точный результат до 100 процентов и не учитываются во многих судах штатов США.

Под подозрения в использовании технических средств попали ее солнцезащитные очки и рубиновое кольцо за 120 000 долларов. Теперь девушка настроена обжаловать в суде решение отдать Адельштейну половину денежного приза.

«Я не нервничаю по этому поводу. Мне нечего скрывать, понимаете? Я чувствую, что, если я буду молчать и позволю миру придумывать свои собственные истории и свою собственную сюжетную линию, это для меня психологически будет более неправильным, чем выйти и рассказать свою собственную часть», — приводит слова Лью Los Angeles Times.