Губерниев обещал задать вопрос президенту РФ о биатлоне, но спросил про бойкот Олимпиады. Почему так получилось?

Не всем понравился вопрос комментатора на пресс-конференции Владимира Путина. Дмитрий Губерниев ответил недовольным.

23 декабря прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На ней известный телекомментатор Дмитрий Губерниев задал вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который объявил президент США Джо Байден. В Америке объяснили это преступлениями против человечности в Синьцзяне, проводимым геноцидом и другими нарушениями прав человека. Решение американцев также поддержала Австралия, Япония, Канада и другие страны. Главы их стран не посетят Игры. Вот что об этом было сказано на большой президентской пресс-конференции.

Вопрос Дмитрия Губерниева:

— Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Вы помните, что наши спортсмены всех победят, а вид спорта, который нас всех объединяет, — это биатлон. Практика показывает, что в каждой гонке мы будем бороться за медали, в том числе олимпийские. Хочу спросить про Олимпиаду, куда вы поедете и примете участие в церемонии открытия в Пекине. Но в чем, по вашему мнению, подоплека политического бойкота со стороны очень многих лидеров, в том числе и президента США? И не напоминает ли это давление на Китай то, что происходило перед Олимпийскими играми в Сочи?

— Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР, никаких других мотивов нет и быть не может. Но ничего не поделаешь. Все совершают ошибки, правда, не все их повторяют. Но это тот самый случай, когда [ошибка] повторяется.

Спорт, как и искусство, должен объединять людей. И когда спорт лишают основной его ценности, наносится ущерб всему мировому сообществу. Поддержания отношения между странами ликвидируются — это ошибка, — цитирует ТАСС Путина.

Претензии не принимаю

До пресс-конференции Губерниев говорил, что собирается задать вопрос президенту о биатлоне: «Спрошу про биатлон, про Шашилова. Всем это интересно». Тем не менее биатлон он там только упомянул, а вопрос задал на другую тему. Некоторые болельщики в соцсетях резко отреагировали на то, что Дмитрией, представляя спортивный канал, задал вопрос на политическую тему, а не озвучил перед президентом проблемы российского спорта.

Корреспондент «СЭ» задал несколько вопросов комментатору после пресс-конференции.

— Почему в итоге не задали вопрос про биатлон?

— Де-факто я его практически задал! Главное, что это все прозвучало. Спорт всю страну объединяет, поэтому я справился со своей скромной задачей. Хочу сказать спасибо и своему каналу, и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за возможность задать вопрос. Исчерпывающий ответ мы получили. Главное — на Олимпиаду поедут спортсмены. У Байдена и остальных лидеров был бы шанс повысить свой рейтинг на несколько пунктов, потому что тогда мы бы их показали в нашей биатлонной программе, но теперь уже ничего не выйдет... Самое главное — спортсмены смогут соревноваться.

— Этот вопрос был составлен вами или редакцией?

— Это мой вопрос совместно с редакцией. Канал предполагал, что я могу спросить. Телевидение — это коллективный труд.

— В ваш адрес была критика из-за того, что вы в своем вопросе не подняли проблематику российского спорта.

— Люди, которые поднимают волну негатива, могут смело пойти в ... Сколько я делаю добра и обращаю внимание на проблемы нашей страны в репортажах своих? Мы хотим и спасти Читу, где есть проблемы свои с развитием зимних видов спорта и многие другие. Я один из немногих комментаторов в стране, который каждый репортаж об этом упоминает. Претензий ко мне ноль. Я их не принимаю.

Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем

Тема бойкота была не единственной на пресс-конференции, затронувшей спорт. Также Владимир Путин коснулся вопроса появления в женском спорте трансгендеров.

— Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — женщина, мужчина — мужчина, — приводит РИА «Новости» слова президента.

Кроме того, глава государства ответил на вопрос о возможности проведения в Уфе чемпионата мира по хоккею.

— «Салават Юлаев» — отличная команда и самого высшего качества. Насчет чемпионата мира сейчас я не готов ответить, по-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, и там соответствующие сооружения даже готовятся, — цитирует Владимира Путина РИА «Новости». — Но тем не менее это не только от нас зависит, а зависит от Международной федерации хоккея. И все-таки Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это будет возможно. Но в состоянии, без всякого сомнения, провести международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении.