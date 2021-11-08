Пляски Карпина, деловая Загитова и необычная Солдатова

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Дарья Клишина делится соблазнительной фотографией из солнечного Майами.

Одержав победу, Петру Яну с семьей теперь можно заняться и культуной программой.

Роман Павлюченко гоняет по пескам Дубая на квадроцикле.

Если «Манчестер Юнайтед» и дальше будет так плохо играть, боюсь, им придется иметь дело с Тайсоном Фьюри.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой скромно отмечает день рождения.

День рождения другого российского футболиста Данила Глебова прошел гораздо ярче. Например, там отплясывал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Вечеринка по случаю дня рождения футболиста «Ростова» Данила Глебова pic.twitter.com/AouxcqWZWk — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) November 4, 2021

Теннисистка Анна Потапова отлично смотрится на гидроцикле.

Артемий Панарин записал видео, чтобы поблагодарить всех, кто поздравил его с днем рождения.

Крутость этих фото зашкаливает — Конор Макгрегор рядом с Джонни Деппом.

Александра Солдатова — настоящая находка для кухни.

Восстановление Дениса Глушакова после матча проходит лучшим и любимым способом.

Алина Загитова живет в бешеном ритме — съемки в шоу, рекламе, учеба. Но между ними она находит время немного поразмышлять.