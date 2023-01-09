Одна из лучших пловчих США стала мужчиной — и теперь выигрывает только у паралимпийцев. Крушение звездной карьеры

Неоднозначная история Исаак Хениг.

Трансгендеры в мировом спорте становятся все большей проблемой — но чаще всего доводится читать как какой-нибудь мужчина переходит в женский разряд и начинает там всех обыгрывать. На Олимпиадах первые трансгендеры появились в Токио-2020, но новозеландка Лорел Хаббард даже близко к наградам в тяжелой атлетике не подобралась.

Однако гораздо реже в спорте встречаются ситуации, когда бывшая девушка перешла к мужчинам — и начала вдрызг проигрывать. Именно это сейчас происходит в американском плавании с Исааком Хенигом. Добавим, что в России смена пола возможна только по медицинским показаниям. Согласно 11-му пересмотру Международной классификации болезней гендерное несоответствие признается диагнозом (как грипп или коронавирус), но не расстройством, и его можно лечить гормонально.

Как рассказывал корреспонденту «СЭ» один из врачей, специализирующихся на подобной проблематике, людей, обращающихся в связи с проблемой гендерной самоидентификации, стало больше. С конца прошлого века в некоторых странах число обращений увеличилось в 20 раз. Отметим, что и статья на одном из британских сайтов о пловчихе/пловце Хениг сопровождается сопутствующими новостями о том, как в условной школе на Западе провели тест для 12-летних учеников, соответствует ли их гендер полу, или как родители подали иск из-за имплантированной груди учителя-трансгендера, и тому подобным.

Что произошло с американцем (-кой)?

Что же касается американского плавания, то история Хениг по-своему уникальна. До смены пола Хениг выиграла Всеамериканский чемпионат среди женщин в своей категории и входила в топ-100 пловчих страны. Однако после операции пловец, представляющий Йельский университет из Лиги Плюща, плетется на аутсайдерских позициях. На последних соревнованиях в Колумбийском университете он занял 79-е место из 83. Разумеется, выступления Хенига вызвали споры по всем США — мы уже писали про его «коллегу» Лию Томас, которая проделала обратный путь и спровоцировала протесты на трибунах прямо во время заплывов.

Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем.

Сам Хениг говорит, что теперь живет как мужчина, и это для него важнее. На дорожке бассейна он показывает примерно то же время, что и, будучи женщиной. То есть кардинального снижения скорости после операции не произошло. Но места превратились из первых в восьмидесятые за счет того, что уровень лидеров у мужчин гораздо выше. Хениг обогнал только пловца без руки, еще одного трансгендера и спортсменов, специализирующихся на других стилях.

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Мотивы транспловца

Еще семь лет назад Хениг отбиралась в женскую сборную США на Олимпиаду-2016 и входила в список 100 лучших пловчих страны. Причем отбор на Олимпиаде она завалила из-за нервов — дернулась на бортике перед стартом, что считалось фальстартом и обернулось дисквалификацией.

Сам Хениг после свежих неутешительных результатов написал: «Я не был самым медленным парнем ни на одном из своих соревнований, но теперь я не так успешен в спорте, как в женской команде». Но при этом живет той жизнью, которую предпочитает.

Хениг сменил пол, потому что якобы «полностью потерял связь с самим собой» и «чувствовал дискомфорт в раздевалке»:

— Я думал, что мое беспокойство проистекает из того, что моя сексуальность ставит других в неловкое положение. Тогда я не думал, что настоящая причина, по которой я чувствовал себя так не в своей тарелке, заключалась в том, что я находился не в той раздевалке, — сформулировал Хениг в статье для New York Times.

В 21 год Хениг дебютировал в мужской команде. Во многом на решение об операции повлияла пандемия коронавируса, так как бассейны закрылись, а именно они приносили спортсмену хоть какое-то облегчение от ментальных проблем. В итоге он усомнился в своей женской идентичности и прибегнул к терапии. Причем Йельский университет сохранил за ним право остаться в женской команде, но Хениг предпочел мужскую. И это после того, как она (тогда еще) финишировала в пятерке лучших на престижном студенческом чемпионате NCAA.

Помимо 79-го места на турнире в Колумбийском университете, он занял 10-е место из 11 и 11-е из 12 на двух других турнирах и стал последним в третьем. Но Хениг сконцентрирован «на спортивном азарте и самореализации».

Лия Томас и Исаак Хениг. Фото Getty Images

Споры о допуске трансгендеров

В этом году президент США Джо Байден уже предлагал изменить определение «пола» в федеральном законе о гражданских правах, включив в него понятия «гендер» и «гендерную идентичность». Таким образом, закон 1972 года, запрещающий дискриминацию по признаку пола в любой школе или любой другой образовательной программе, финансируемой федеральным правительством, позволит спортсменкам-трансгендерам соревноваться в спорте с биологическими женщинами.

Однако ограничения сейчас все-таки есть — по правилам американской федерации пловцы должны добиться низкого уровня тестостерона в течение 36 месяцев, чтобы соревноваться в женской категории после перехода из мужской. Из-за этого и произошел скандал с участием Томас — NCAA отказалась соблюдать нововведенные правила федерации, посчитав последствия «несправедливыми и потенциально пагубными». Однако, если в прошлом году можно было сослаться на спешность их принятия, сейчас такое объяснение не сработает.

А вот международная федерация FINA просто забанила всех трансгендеров в женских стартах до установки окончательных правил игры. При этом никаких ограничений для мужского разряда не существует. Другой вопрос, что бывшим женщинам после перехода состязаться на топ-уровне с мужской элитой фактически нереально. Что бы ни рассказывали сторонники инклюзивности о «равных возможностях», — правда в том, что в циклических видах спорта женские результаты на 10-20 процентов ниже, чем у мужчин. Так что даже самая крутая чемпионка даже с мужским уровнем тестостерона оказывается неконкурентоспособной. Что в общем-то и произошло с Исааком Хенигом.