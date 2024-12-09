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Седокова добилась развода с баскетболистом Тиммой. Их брак продержался четыре года

Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
Егор Сергеев
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Янис Тимма и Анна Седокова развелись.
Фото Global Look Press
Неужели это все?

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова развелась с третьим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, известным по выступлениям за «Зенит» и «Химки». В понедельник, 9 декабря, суд официально расторг их брак. Стороны разошлись без споров и дележа имущества.

Анна Седокова и&nbsp;Янис Тимма. Седокова все-таки разводится с Тиммой. А казалось, что они помирились

Решение суда

Заявление о разводе поступило в судебный участок мирового судьи 16 октября. Согласно правилам, паре дали время на примирение. Беседа сторон состоялась 22 ноября, а 9 декабря прошло первое и единственное заседание. Присутствовали ли Седокова и Тимма лично или только их представители, пока неизвестно. Общих детей у экс-супругов нет, поэтому все вопросы удалось уладить оперативно.

В карточке дела на сайте мировых судей города Москвы появилась информация, что иск певицы был удовлетворен. Теперь по закону у Анны и Яниса есть месяц, чтобы обжаловать это решение.

Разошлись навсегда?

В последние месяцы звездная парочка то сходилась, то расходилась. Некоторые поклонники уже перестали верить словам своих любимцев.

Например, в начале сентября Седокова объявила о своем желании развестись в соцсетях: «Говорят, что женщина становится красивее после развода». А затем написала о переменах в жизни: «Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать».

Однако через три недели после подачи документов на развод супруги появились на матче баскетбольной медиалиги: Тимма играл за одну из команд, а Анна поддерживала его с трибуны. После игры они вместе позировали фотографам. А позже певица рассказала поклонникам, что «судьба свела их снова», и назвала это «бесконечным сериалом».

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова. Предложение на яхте, развод и пластика: история любви Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Публика думала, что у супругов все наладилось, но нет. Что же натворил Янис — остается только догадываться. В его соцсетях пока только рассуждения на философские темы:

«Вы не можете контролировать то, от чего Бог хочет, чтобы вы отказались», — сообщил он.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года, а об их свадьбе стало известно в июле 2020-го. В сентябре того же года певица и баскетболист поженились. При этом Анна почти на десять лет старше Яниса — ему 32 года, а ей 41.

Янис Тимма
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