Основатель Telegram Павел Дуров задержан в Париже. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Россиянину вменяют ряд серьезных преступлений.

Что произошло

Бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, как только он спустился с трапа самолета в парижском аэропорту «Ле-Бурже». Он прилетел в Париж на частном джете из Азербайджана. Сообщается, что 39-летний Дуров был объявлен в федеральный розыск — на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции.

Дуров покинул Россию в 2014 году и заявил, что не собирается возвращаться. У него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

Павел Дуров. Фото Соцсети

В чем обвиняют Дурова и что ему грозит

Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Все это связано с тем, что Telegram отказался от сотрудничества с властями Франции по вопросу модерации контента.

По информации французского телеканала TF1, Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции и предстанет перед судом как гражданин этой страны. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Судебное заседание пройдет сегодня, 25 августа.

Реакция

«Не, ну Олимпиаду мы им простили!!! А Дурова не простим!!! Чтоб вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать», — эмоционально отреагировал журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

«Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью. Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации по запросу США ведь были и прежде. Думала, что не трогают как раз из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Все, видимо, несколько иначе, как показывают последние новости», — написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Эти западные НПО призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram. Они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности. Кроме того, призвали интернет-компании противодействовать необоснованным и неправовым требованиям, нарушающим права их пользователей», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Фото Global Look Press

Что будет с Telegram

Руководство Telegram предусмотрело план действий на случай ареста Павла Дурова, сообщает телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

По данным источника, в окружении предпринимателя дали понять, что у компании есть утвержденный план действий. Он включает в себя комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы компании в непредвиденных ситуациях.